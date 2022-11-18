Куда сходить в Минске в выходные 19-20 ноября. Собрали самое интересное

Источник материала: realt.by

Для тех, кто уже успел порадоваться первому снегу, и в выходные планирует заняться чем-нибудь еще, Realt составил афишу на субботу и воскресенье. Можно и английский потренировать, и новой еды попробовать, и фильмы посмотреть.

Open Шкаф

Когда: 19−20 ноября с 12.00 до 20.00

Где: Арт-пространство M11 (Машерова, 11/2)

Сколько стоит: вход свободный

Пришло время самой большой минской барахолки, которую проводят раз в пару месяцев. Очередной Open Шкаф порадует винтажными вещами и укоашениями, винилом и декором и прочими приятнвми мелочами. Подробнее о том, что будет продаваться, и о тех, кто будет продавать, — в инстаграме .

Выставка «Руками трогать»

Когда: до 30 ноября с 10.00 до 22.00

Где: кофейня-книжный MARKS(Маркса, 11)

Сколько стоит: вход свободный

Если вы не были в приятной кофейне-книжном в центре Минска — появился еще один повод сюда заглянуть. Мало того, что в MARKS можно выпить кофе и купить или почитать книги, здесь открылась двухнедельная выставка белорусских художников «Руками трогать». Вот что о ней говорят организаторы.

— Это выставка работ от беларусских авторов «Руками трогать» — инициативы, популяризирующей регулярное обследование для профилактики и раннего обнаружения рака молочной железы. Инициатива создана в Минске в 2015 году и объединяет женское онко-сообщество, медиков и неравнодушных специалистов креативных индустрий. Традиционно, в проекте принимают участие работы, в которых присутствуют образы женщин или работы, выполненные в розовом цвете. Почему именно в розовом? Розовая лента – это международный символ борьбы с раком молочной железы.

Кино про Фриду и обсуждение на английском

Когда: 19 ноября в 18.00, 20 ноября в 20.00

Где: Вершы (Октябрьская, 19)

Сколько стоит: вход свободный

Еще одно минское заведение, где отлично гармонируют хорошее меню и культурная составляющая. В эти выходные в «Вершах» будет сразу несколько мероприятий. В субботу вечером покажут кино о мексиканской художнице Фриде Кало, а после показа будет обсуждение на английском языке. В воскресенье можно будет посмотреть «Осень в Нью-Йорке».

Gastrofest

Когда: до 4 декабря

Где: разные заведения города

Сколько стоит: 44 рубля за сет

В пятницу стартовал ноябрьский Gastrofest. В этот раз заведения-участники подготовят свои фирменные блюда. Например, фестивальный сет от паба Clever это двойной бургер с говядиной, сыром чеддер, моцареллой, фирменным соусом и овощами, бургер с красным цыпленком, спайси соусом, двойным сыром, халапеньо, свежими овощами и хрустящими начо и картофель фри. В Fish&Food можно попробовать салат с тунцом, пасту с морепродуктами, крем с лососем и икрой, различные брускетты и роллы. Подробнее о том, какие заведения участвуют в Гастрофесте, и что предлагают, смотрите в инстаграме . И не забывайте бронировать столики: людей обычно очень много.