Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

Пару лет назад про этот дом рассказывали в СМИ. Его построил архитектор и руководитель студии Art de Vivre Виктор Авдей.

Чтобы избежать монотонности архитектор смешал в проекте семь разных стилей, а также применил тут разные материалы и фактуры. Так, у дома появились семь фасадов, каждый со своим оформлением – окнами, дверями и переплетами. Также у постройки рядом с Тракторным заводом − разная кровля: тут можно увидеть и битумную черепицу, и плоскую, и фальцевую.