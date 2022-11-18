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Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

18.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот необычный дом на улице Передовой, 97 (около Запорожского кольца) давно привлекал внимание прохожих. Фасад, на котором смешались стили от готики до модерна, как будто переехал в Минск из Амстердама. Поначалу постройка, появившаяся в частном секторе неподалеку от железной дороги, считалась жилой, однако оказалось, что тут сдаются офисы. Один из них можно мы обнаружили на нашей площадке.

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

Пару лет назад про этот дом рассказывали в СМИ. Его построил архитектор и руководитель студии Art de Vivre Виктор Авдей.

Чтобы избежать монотонности архитектор смешал в проекте семь разных стилей, а также применил тут разные материалы и фактуры. Так, у дома появились семь фасадов, каждый со своим оформлением – окнами, дверями и переплетами. Также у постройки рядом с Тракторным заводом − разная кровля: тут можно увидеть и битумную черепицу, и плоскую, и фальцевую.

В настоящий момент в необычном доме на Передовой сдается в аренду готовое офисное помещение площадью 45 «квадратов». Оно состоит из общей комнаты в 20 метров и двух небольших кабинетов по 8 и 10 «квадратов». 

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

Офис расположен на первом этаже административного здания. Он имеет отдельный вход и собственный санузел. Новые арендаторы также смогут пользоваться территорией рядом с входом. Возле здания есть своя парковка, офис может работать в режиме 24/7.

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

Сообщается, что в помещении сделана современная отделка, установлено светодиодное освещение, подведена оптоволоконная сеть, есть пожарная сигнализация.

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
Вот так здание выглядит летом.

Как отмечается в объявлении, офис в этом здании идеально подойдет для ценителей спокойной и комфортной рабочей атмосферы (небольших IT-компаний, дизайнерских студий, шоу румов, творческих направлений).  

Стоимость аренды офиса – 32 рубля, или около 13 долларов за «квадрат» в месяц.

Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске

 
Теги: Минск
 
 
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Этот необычный дом на улице Передовой, 97 (около Запорожского кольца) давно привлекал внимание прохожих. Фасад, на котором смешались стили от готики до модерна, как...
 
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