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Дом с фасадом из 7 стилей от готики до модерна. Посмотрите, какое необычное здание сдается в Минске
18.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот необычный дом на улице Передовой, 97 (около Запорожского кольца) давно привлекал внимание прохожих. Фасад, на котором смешались стили от готики до модерна, как будто переехал в Минск из Амстердама. Поначалу постройка, появившаяся в частном секторе неподалеку от железной дороги, считалась жилой, однако оказалось, что тут сдаются офисы. Один из них можно мы
Пару лет назад про этот дом рассказывали в СМИ. Его построил архитектор и руководитель студии Art de Vivre Виктор Авдей.
Чтобы избежать монотонности архитектор смешал в проекте семь разных стилей, а также применил тут разные материалы и фактуры. Так, у дома появились семь фасадов, каждый со своим оформлением – окнами, дверями и переплетами. Также у постройки рядом с Тракторным заводом − разная кровля: тут можно увидеть и битумную черепицу, и плоскую, и фальцевую.
Как отмечается в объявлении, офис в этом здании идеально подойдет для ценителей спокойной и комфортной рабочей атмосферы (небольших IT-компаний, дизайнерских студий, шоу румов, творческих направлений).
Стоимость аренды
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Этот необычный дом на улице Передовой, 97 (около Запорожского кольца) давно привлекал внимание прохожих. Фасад, на котором смешались стили от готики до модерна, как...
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