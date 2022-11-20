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В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

20.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот современный стильный дом находится в получасе езды от Минска − в деревне Тисковщина Столбцовского района. Кстати, именно в этой живописной деревне пять лет назад снимали один из сезонов популярного сериала «Сваты». Теперь же здесь продается интересный дом со всеми удобствами. Кстати, стоит недорого. Смотрим.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

Здание из блоков на ленточно-свайном фундаменте было построено в деревне Тисковщина в 2021-м году. Площадь одноэтажного дома − 94 «квадратов». На получившихся метрах собственник расположил просторную кухню-гостиную, две спальни и два санузла.

Все помещения в доме полностью отделаны и готовы к проживанию.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка
В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка
В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка
В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

Из интересненького – из каждой комнаты дома предусмотрены выходы на террасу. Собственный «выход в сад» есть даже из ванной.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

В доме установлены теплые полы, есть электрическое отопление. Кстати, обратите внимание, что высота потолков тут хорошая − 3 метра.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка
В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

Коттедж расположен на окраине деревни, в непосредственной близости от леса. Площадь участка – 13 соток.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

Что касается дороги до деревни от Минска, то на автомобиле она занимает около 30 минут – ехать можно по Гродненскому или Брестскому направлению.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

Стоимость дома − 83 тысячи долларов.

В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка

 
Теги: Минск
 
 
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Этот современный стильный дом находится в получасе езды от Минска − в деревне Тисковщина Столбцовского района. Кстати, именно в этой живописной деревне пять лет...
 
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