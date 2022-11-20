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В деревне под Минском, где снимали «Сватов», продается стильный дом. Стоит как двушка
20.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот современный стильный
Что касается дороги до деревни от Минска, то на автомобиле она занимает около 30 минут – ехать можно по Гродненскому или Брестскому направлению.
Стоимость
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Этот современный стильный дом находится в получасе езды от Минска − в деревне Тисковщина Столбцовского района. Кстати, именно в этой живописной деревне пять лет...
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