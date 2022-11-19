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Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
19.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Наблюдать за ценами на рынке недвижимости − занятие весьма увлекательное. На примере разных районов Минска можно проследить, как менялась стоимость квартир в этом году. В этот раз мы вновь посмотрим на минимальные цены на жилье в квартале «Новая Боровая». Напомним, что в
В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая – это
Стоимость готовой
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Наблюдать за ценами на рынке недвижимости − занятие весьма увлекательное. На примере разных районов Минска можно проследить, как менялась стоимость квартир...
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