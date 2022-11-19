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Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

19.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Наблюдать за ценами на рынке недвижимости − занятие весьма увлекательное. На примере разных районов Минска можно проследить, как менялась стоимость квартир в этом году. В этот раз мы вновь посмотрим на минимальные цены на жилье в квартале «Новая Боровая». Напомним, что в феврале самая дешевая (но полностью готовая к проживанию!) студия в этом комплексе стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае  55 тысяч долларов, а в сентябре – 49,9 тысяч. Что происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в ноябре?

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая – это студия на улице Миля, 2.  

Площадь этой квартиры – всего 28 квадратных метров. Она находится на 4-м этаже девятиэтажного монолитно-каркасного дома.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В объявлении сообщается, что квартира очень светлая, солнечная, с хорошим ремонтом. Жилье продается вместе с мебелью и бытовой техникой – в нее можно заселиться сразу после покупки, или сразу же сдать в аренду.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Судя по фотографиям, в квартире есть полностью оборудованная кухня с варочной панелью и большим холодильником. В жилой части имеется стол со стульями, шкаф, комод и компактный диван. В санузле можно заметить стиральную машинку.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

К единственной комнате примыкает большой балкон.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Как и другие дома в Новой Боровой, дом на Миля может похвастаться закрытым двором и круглосуточным видеонаблюдением с доступом к камерам с мобильного телефона.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В подъезде дома выполнена современная отделка с зеркалами, чат-доской, полками для бук-кроссинга, встроенными почтовыми ящиками и ящиком для спама. Установлены скоростные лифты, предусмотрены помещения для мытья лап домашних животных после прогулки и колясочные.

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Стоимость готовой студии в Новой Боровой − 53 тысячи долларов (1897 долларов – за «квадрат»).

Разница с мартом − 8 тысяч долларов. Как выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

 
Теги: Минск
 
 
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Наблюдать за ценами на рынке недвижимости − занятие весьма увлекательное. На примере разных районов Минска можно проследить, как менялась стоимость квартир...
 
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