Часть квартир урезали в площади. Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК MOD house на Дзержинского

Что касается стоимости, то она растет вместе с этажами. Так, если на первом уровне можно приобрести квартиру по 1400 долларов за метр, то жилье на 20-23 этажах будет стоить 2200-2500 долларов за «квадрат». К примеру, 60-метровая двушка на последнем этаже с видами на весь город обойдется в 151 тысячу долларов, а почти такая же двухкомнатная квартира на 3-м этаже будет стоит около 90 тысяч долларов.