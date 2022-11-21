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Часть квартир урезали в площади. Посмотрели, как сейчас выглядит ЖК MOD house на Дзержинского
21.11.2022 08:03 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце 2019 года на проспекте Дзержинского в Минске началось строительство жилого комплекса MOD house. Высотка с интересными планировками и дизайном привлекла первых покупателей и работа закипела. Однако спустя год движение на стройплощадке остановилось. Проект отправили на доработку и внесли в него изменения. Возведение дома
В настоящий момент на «небоскребе» кипит работа. Строители укрепляют стены каркаса здания, работают на стилобатной части и внутри дома. Само здание возведено до 22 этажа (всего по плану – 23).
Кстати, работы по усилению монолитной конструкции дома (это предусмотрено внесенными изменениями) стоили некоторым квартирам метража.
По информации отдела продаж на данный момент в доме реализовано около 2/3 жилья. В свободной продаже сейчас осталось 34 из 96 квартир. Это – двушки площадью от 54 до 60 «квадратов», трешки от 86 до 96 «квадратов», четырешки по 117-118 «квадратов» и два пентхауса по 207 «квадратов». Однушек или компактных студий в доме не предусмотрено.
Что касается стоимости, то она растет вместе с этажами. Так, если на первом уровне можно приобрести квартиру по 1400 долларов за метр, то жилье на 20-23 этажах будет стоить 2200-2500 долларов за «квадрат». К примеру, 60-метровая двушка на последнем этаже с видами на весь город обойдется в 151 тысячу долларов, а почти такая же двухкомнатная квартира на 3-м этаже будет стоит около 90 тысяч долларов.
Все квартиры в MOD house будут сдаваться со свободной планировкой, панорамными окнами, под чистовую отделку. В основании дома предусмотрен стилобат, на крыше которого появится закрытая детская площадка без доступа с улицы. Также в ЖК будет приватная территория с внутренним двориком, двухуровневый крытый паркинг, медицинский центр и банк.
Напомним, что данный проект группа компаний «ТАПАС» выкупила у другого девелопера на начальной стадии. К строительству комплекса напротив отеля Renaissance Minsk застройщик приступил в конце 2019 года. На старте продаж стоимость квартир в многоэтажке
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В конце 2019 года на проспекте Дзержинского в Минске началось строительство жилого комплекса MOD house. Высотка с интересными планировками и дизайном привлекла...
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