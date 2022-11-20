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До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

20.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Однокомнатные квартиры всегда быстро исчезают с рынка. Ценник зависит от района, года постройки дома и ремонта. Из-за этого стоимость квартир может расходиться в несколько раз. Для тех, кто хочет сделать все по своему вкусу или же, наконец, приобрести что-то свое, съехав со съемной квартиры, подойдут бюджетные варианты. Мы как раз нашли квартиры до 37 тысяч долларов. Как они выглядят и где находятся?

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Улица Краснослободская (Заводской район)

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Продается квартира на первом этаже девятиэтажки 1976 года постройки на Краснослободской, 9/2. Ее общая площадь - 34,59 квадратного метра, кухня - 7,32 м².

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

В квартире отдельная жилая комната. Санузел — раздельный. Балкона нет. Владельцам останется и мебель. 

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Дом находится рядом с "Чижовка-Ареной", парком и водохранилищем.

Стоимость однушки — 36 тысяч долларов (около 1040 долларов за "квадрат"). 

Улица Нестерова (Заводской район)

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Квартира находится на первом этаже девятиэтажного здания 1983 года постройки на Нестерова, 60. Площадь однушки — 35 м² с кухней в 7,2 м².


До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Однушка располагается в тамбуре на две квартире. В ней есть застекленная лоджия, раздельный санузел. 

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Близко к дому располагается лес, детские сады и гимназии. Ближайшая станция метро - "Могилевская". 

Стоимость квартиры — 36 900 долларов (около 1054 доллара за квадратный метр).

Улица Кабушкина (Заводской район)

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Пятиэтажку на Кабушкина, 76 возвели в 1975 году. Однушка продается на третьем этаже и занимает 21,5 м². Кухня —4,6 м².


До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

В квартире сделан неплохой ремонт. Санузел в однушке совмещенный, там установлена душевая кабина. Также есть застекленный балкон. 

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Дом находится недалеко от станции метро "Автозаводская" и рядом с Чижовским водохранилищем.

Стоит квартира 34 900 долларов (около 1623 доллара за "квадрат").

Улица Калиновского (Первомайский район)

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Пятиэтажный дом на Калиновского, 31 был построен в 1963 году. Там продается квартира на последнем этаже площадью 31,8 квадратного метра, кухня занимает — 5,8 м².

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Квартира прибывает в жилом состоянии. Здесь нет балкона, но имеется подвал. Санузел — совмещенный.

До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске
До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Рядом находится Полоцкий парк. На транспорте можно доехать до станций метро "Восток", "Московская", "Площадь Якуба Коласа".

Квартира стоит 36 900 долларов (около 1160 долларов за квадратный метр). Уместен торг.

 
 
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Однокомнатные квартиры всегда быстро исчезают с рынка. Ценник зависит от района, года постройки дома и ремонта. Из-за этого стоимость квартир может расходиться в...
 
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