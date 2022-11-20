До 37 тысяч долларов. Смотрим, как выглядят самые дешевые квартиры в Минске

Источник материала: realt.by

Однокомнатные квартиры всегда быстро исчезают с рынка. Ценник зависит от района, года постройки дома и ремонта. Из-за этого стоимость квартир может расходиться в несколько раз. Для тех, кто хочет сделать все по своему вкусу или же, наконец, приобрести что-то свое, съехав со съемной квартиры, подойдут бюджетные варианты. Мы как раз нашли квартиры до 37 тысяч долларов. Как они выглядят и где находятся?

Улица Краснослободская (Заводской район)



Продается квартира на первом этаже девятиэтажки 1976 года постройки на Краснослободской, 9/2. Ее общая площадь - 34,59 квадратного метра, кухня - 7,32 м².



В квартире отдельная жилая комната. Санузел — раздельный. Балкона нет. Владельцам останется и мебель.







Дом находится рядом с "Чижовка-Ареной", парком и водохранилищем. Стоимость однушки — 36 тысяч долларов (около 1040 долларов за "квадрат").

Улица Нестерова (Заводской район)



Квартира находится на первом этаже девятиэтажного здания 1983 года постройки на Нестерова, 60. Площадь однушки — 35 м² с кухней в 7,2 м².





Однушка располагается в тамбуре на две квартире. В ней есть застекленная лоджия, раздельный санузел.













Близко к дому располагается лес, детские сады и гимназии. Ближайшая станция метро - "Могилевская". Стоимость квартиры — 36 900 долларов (около 1054 доллара за квадратный метр).

Улица Кабушкина (Заводской район)



Пятиэтажку на Кабушкина, 76 возвели в 1975 году. Однушка продается на третьем этаже и занимает 21,5 м². Кухня —4,6 м².





В квартире сделан неплохой ремонт. Санузел в однушке совмещенный, там установлена душевая кабина. Также есть застекленный балкон.











Дом находится недалеко от станции метро "Автозаводская" и рядом с Чижовским водохранилищем. Стоит квартира 34 900 долларов (около 1623 доллара за "квадрат").

Улица Калиновского (Первомайский район)



Пятиэтажный дом на Калиновского, 31 был построен в 1963 году. Там продается квартира на последнем этаже площадью 31,8 квадратного метра, кухня занимает — 5,8 м².



Квартира прибывает в жилом состоянии. Здесь нет балкона, но имеется подвал. Санузел — совмещенный.









Рядом находится Полоцкий парк. На транспорте можно доехать до станций метро "Восток", "Московская", "Площадь Якуба Коласа". Квартира стоит 36 900 долларов (около 1160 долларов за квадратный метр). Уместен торг.