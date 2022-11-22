«В сарае нашли десятилетний кусок сала!». Семья купила участок со старой хатой — теперь это уютная агроусадьба

Участок со старым домом Ирина с мужем купили больше 10 лет назад. Его молодой семье показали родители.

— Наши родители приехали на дачу к своим друзьям, и те предложили отцу купить участок по соседству, чтобы жить рядом. А родители предложили нам. Это было сказано в шутку, но уже через неделю у нас на руках были документы на старый дом, — рассказывает Ирина. — Когда мы приехали, здесь было очень много снега, огромные деревья, которые невозможно обхватить руками, березы, какие-то яблони. Ничего толком было непонятно, кроме того, что у нас теперь есть старый дом, шесть сараев, много-много деревьев и свой сад.

«На веранде не было пола. Лавка и плита стояли просто на земле»

Ирина говорит, что участок выглядел сказочно. И они приезжали на выходные просто любоваться природой. Но вот со старым деревенским домом были вопросы.

—Заходишь в дом, а на веранде нет пола — просто земля. На земле стоит плита, лавка. В комнатах — красный пол, стены, обшитые непонятными коробками. Но мы изначально знали, что дом мы не оставим, — говорит Ирина.