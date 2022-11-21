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В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
21.11.2022 13:09 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Недостроенный четырехэтажный жилой дом в Бобруйске
Несколько лет назад две старые казармы выставили на аукцион и нашли для них нового владельца. Застройщик собирался реконструировать постройки в районе Киселевичи и превратить их в современный жилой комплекс. В домах должны были появиться 1-2-3-комнатные квартиры со свободной планировкой, а рядом открыться школа, детский сад, супермаркет, кафе и фитнес-клуб. Жилье в квартале предлагалось в рассрочку до пяти лет.
Готовность первой четырехэтажки составляет 83% − кстати, сейчас она
Незавершенный строительством законсервированный жилой дом предлагается по начальной цене в 165 тысяч рублей (это – около 65 тысяч долларов).
Судя по фотографиям, объект не имеет окон, перегородок и коммуникаций.
В описании отмечается, что здание находится под ипотекой. Под него выпущено 17 тысяч облигаций стоимостью 50 долларов за штуку. Срок обращения этих облигаций заканчивается в 2025 году.
Торги, которые пройдут в электронной форме, назначены на 6 декабря.
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В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
Недостроенный четырехэтажный жилой дом в Бобруйске появился на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Здание площадью около 4,5 тысяч «квадратов»...
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