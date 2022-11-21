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В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история

21.11.2022 13:09 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Недостроенный четырехэтажный жилой дом в Бобруйске появился на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Здание площадью около 4,5 тысяч «квадратов» когда-то было военной казармой, затем готовилось стать частью жилого комплекса «Лесной квартал», а теперь – ищет нового владельца. Предыдущий застройщик смог воплотить идею о реконструкции военного имущества под жилье только частично: один дом готов на 83%, второй (который и выставили на аукцион) не реконструирован вообще. Рассказываем, что это за объект и сколько он стоит.

В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история

Находится этот «недострой» на западной окраине Бобруйска, фактически в лесу, на улице Горелика, 379. Раньше здесь была военная часть.

Несколько лет назад две старые казармы выставили на аукцион и нашли для них нового владельца. Застройщик собирался реконструировать постройки в районе Киселевичи и превратить их в современный жилой комплекс. В домах должны были появиться 1-2-3-комнатные квартиры со свободной планировкой, а рядом открыться школа, детский сад, супермаркет, кафе и фитнес-клуб. Жилье в квартале предлагалось в рассрочку до пяти лет.

В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история

Бобруйчанам идея понравилась, и многие семьи решили вложиться в реконструкцию. Сейчас о том периоде напоминают лишь гневные отзывы. Там застройщика награждают совсем нелестными эпитетами. В итоге, спустя 5 лет, стройка не была завершена.

В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история

Готовность первой четырехэтажки составляет 83% − кстати, сейчас она продается на нашей площадке за 990 тысяч долларов.

Вторая четырехэтажка, принадлежащая компании «Шигонг Кэпитал», арестована судом и выставлена на аукцион «БелЮрОбеспечения».

В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история
В Бобруйске по цене двушки продается недостроенный четырехэтажный дом. С ним связана интересная история

Незавершенный строительством законсервированный жилой дом предлагается по начальной цене в 165 тысяч рублей (это – около 65 тысяч долларов).

Судя по фотографиям, объект не имеет окон, перегородок и коммуникаций.

В описании отмечается, что здание находится под ипотекой. Под него выпущено 17 тысяч облигаций стоимостью 50 долларов за штуку. Срок обращения этих облигаций заканчивается в 2025 году.

Торги, которые пройдут в электронной форме, назначены на 6 декабря.

 
 
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Недостроенный четырехэтажный жилой дом в Бобруйске появился на площадке по продаже имущества «БелЮрОбеспечение». Здание площадью около 4,5 тысяч «квадратов»...
 
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