«Прощание с беззаботным детством». Что происходило в «МакДональдсе» в последние часы перед закрытием навсегда

«Для меня «МакДональдс» — это воспоминание из детства, пусть им и останется»

Сегодня вечером в «МакДональдсе» звучат ностальгические истории: люди обсуждают открытие двадцатипятилетней давности и истории из детства, связанные с этим фастфудом.

— Мы пришли чисто символически в последний день, — рассказывают девушки за одним из столиков. — Во «Вкусно — и точка» мы ходить не будем.

—Мне такое «переобувание» не совсем приятно. Для меня «МакДональдс» — это воспоминание из детства, пусть им и останется.

— Да, в детстве мы приезжали в Минск на экскурсию, нас постоянно приводили в «МакДональдс». Покупали «ХэппиМилы», которые хранятся до сих пор. Печально, что «МакДональдс» — это такая сеть, которая есть во всем цивилизованном мире. А сейчас мир остается по одну сторону, а Россия и Беларусь по другую.

— Как думаете, будут ходить люди после ребрендинга? — спрашиваем у девушек.

— Думаю, какая-нибудь молодежь будет, им без разницы. Мало кто настолько принципиален. Но лично для меня это принципиальный момент.

— Я, например, выбирала «Мак», а не KFC из-за какого-то внутреннего чувства, что он был всегда.