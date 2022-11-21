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«Прощание с беззаботным детством». Что происходило в «МакДональдсе» в последние часы перед закрытием навсегда
22.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Беларуси сегодня закрывается «МакДональдс». Уже завтра на его месте откроется «Вкусно — и точка» из России. Предполагалось, что центральный «Мак» на проспекте будет работать до 18.00, но в последний момент время работы продлили до 23.00. Realt посмотрел, что происходит в последние часы в «МакДональдсе», который работал с 1996 года.
«Для меня «МакДональдс» — это воспоминание из детства, пусть им и останется»
Сегодня вечером в «МакДональдсе» звучат ностальгические истории: люди обсуждают открытие двадцатипятилетней давности и истории из детства, связанные с этим фастфудом.
— Мы пришли чисто символически в последний день, — рассказывают девушки за одним из столиков. — Во «Вкусно — и точка» мы ходить не будем.
—Мне такое «переобувание» не совсем приятно. Для меня «МакДональдс» — это воспоминание из детства, пусть им и останется.
— Да, в детстве мы приезжали в Минск на экскурсию, нас постоянно приводили в «МакДональдс». Покупали «ХэппиМилы», которые хранятся до сих пор. Печально, что «МакДональдс» — это такая сеть, которая есть во всем цивилизованном мире. А сейчас мир остается по одну сторону, а Россия и Беларусь по другую.
— Как думаете, будут ходить люди после ребрендинга? — спрашиваем у девушек.
— Думаю, какая-нибудь молодежь будет, им без разницы. Мало кто настолько принципиален. Но лично для меня это принципиальный момент.
— Я, например, выбирала «Мак», а не KFC из-за какого-то внутреннего чувства, что он был всегда.
Настя и Андрей, говорят, «ребята 80-х». Молодой человек сам из сферы общепита, девушка работала администратором в йога-студии. Ребята специально приехали за час до предполагаемого закрытия. Правда, когда ребята уже ушли, стало известно, что фастфуд будет работать не до 18.00, а по обычному графику — до 23.00. Настя взяла кока-колу, филе-о-фиш и картошку фри, а Андрей выбрал набор «как было в начале» — гамбургер, кола, картошка, кетчуп.
— Нам грустно. Я бы не хотела, чтобы фастфуд такого качества уходил из нашей страны, — говорит Настя. — У всех «МакДональдс» ассоциируется с детством, с интересной вкусной едой, с чем-то новым, что появилось у нас в 90-х.
—Одним словом — «МакДональдс», — резюмирует Андрей и вспоминает. — Закончил хорошо четверть — родители ведут в «МакДональдс». Я, кстати, побывал здесь впервые в 7 лет.
«МакДональдс», считает Настя, это история про качество и про то, что «ушли страшные 90-е».
— Мы увидели какую-то другую жизнь, а не какие-то столовки и непонятные забегаловки. Все было красиво, аккуратно, приятные работники, чистые туалеты...
— И тетя со шваброй, которая тебя выгоняет, чтобы быстрее поел и отвалил, — смеется Андрей.
— «МакДональдс» — это про стиль, — говорит Настя. — Во «Вкусно — и точка» люди тоже будут ходить. Я месяц назад приехала из Сочи. И видела, что там другая картошка, коктейль не такой жирный. Люди все равно ходят. Я сама, думаю, если захочу перекусить — зайду, но у меня уже не будет таких эмоций: «О, МакДональдс».
«Во «Вкусно — и точка» в Москве людей стало меньше»
А вот молодые научные сотрудники из Москвы Леонид и Георгий говорят, что людей у них во «Вкусно — и точка» стало гораздо меньше. Сами они «случайным образом» оказались на пару дней в Минске — и пошли в «Мак». В конце разговора поинтересовались, далеко ли ехать до Zara и не работает ли у нас H&M.
— «Вкусно — и точка» — это точно не то, и вы столкнетесь с этим уже через неделю, но первые дни они будут держаться. У меня напротив дома был «МакДональдс». И я вижу, что после ребрендинга народу объективно стало меньше. Насколько бы это место ни было про общение и атмосферу, еда тоже играет важную роль, а она стала существенно хуже. Теперь в Москве нет «БигМаков» c этим секретным соусом и ужасный кофе! Вот свой прощальный «БигМак» я ем в Минске. Сам я зашел во «Вкусно — и точка» проверить — там все поменялось, даже женщина, которая на кухне словно в столовой: «Мальчики-мальчики, заходите».
В целом, если не вслушиваться в разговоры, ничего не выдает, что это последние часы работы первого в Беларуси американского фастфуда с 25-летней историей. После 18.00 продолжают приходить люди.
— О том, что могу стать одним из последних покупателей, я узнал только по дороге сюда. Когда написал подруге, что забегу в «Мак» за кофе, — рассказывает Саша. — Теперь уже, конечно, придется не только кофе брать, хоть я и не большой любитель фастфуда. Конечно, я слышал, что сеть уходит из Беларуси, но не следил, когда именно. Лично для меня это прощание с беззаботным детством и ощущением, что у тебя все впереди и открыт весь мир.
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«Прощание с беззаботным детством». Что происходило в «МакДональдсе» в последние часы перед закрытием навсегда
В Беларуси сегодня закрывается «МакДональдс». Уже завтра на его месте откроется «Вкусно — и точка» из России. Предполагалось, что центральный «Мак» на...
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