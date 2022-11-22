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Минчан опять зовут строиться в Логойск. Предлагают квартиры с метром от 700 долларов

22.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В живописном спутнике Минска − Логойске – заканчивается строительство двух пятиэтажек на улице (какое совпадение!) Минской. На финише проекта квартиры в новостройках решили предложить минчанам. О том, сколько стоит метр в 30 километрах от столицы, и кто сможет на него претендовать, рассказала газета «Минский курьер».

Минчан опять зовут строиться в Логойск. Предлагают квартиры с метром от 700 долларов
фото mlyn.by

Речь идет о домах № 33 и 35 на улице Минской в Логойске. Это будут кирпичные пятиэтажки с лифтами. Каждый дом рассчитан на 60 квартир и 3 подъезда.

В настоящий момент минчанам здесь предлагают четырехкомнатные квартиры площадью по 94 «квадрата». Претендовать на них смогут очередники, состоящие на учете нуждающихся (по направлениям администраций районов Минска).

Стоимость метра для очередников – 1737 рублей. Таким образом, вся четырехкомнатная квартира обойдется примерно в 163 тысячи рублей (или 67 тысяч долларов).

Ввод домов в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.

Отмечается, что в квартирах не предусматривается финишная внутренняя отделка, установка дверных блоков в межкомнатных перегородках, электрических плит, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды).

Заявления на квартиры будут приниматься до 2 декабря.

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Минчан опять зовут строиться в Логойск. Предлагают квартиры с метром от 700 долларов
фото mlyn.by

 
Теги: Минск
 
 
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В живописном спутнике Минска − Логойске – заканчивается строительство двух пятиэтажек на улице (какое совпадение!) Минской. На финише проекта квартиры в...
 
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