Минчан опять зовут строиться в Логойск. Предлагают квартиры с метром от 700 долларов

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Речь идет о домах № 33 и 35 на улице Минской в Логойске. Это будут кирпичные пятиэтажки с лифтами. Каждый дом рассчитан на 60 квартир и 3 подъезда.

В настоящий момент минчанам здесь предлагают четырехкомнатные квартиры площадью по 94 «квадрата». Претендовать на них смогут очередники, состоящие на учете нуждающихся (по направлениям администраций районов Минска).