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Минчан опять зовут строиться в Логойск. Предлагают квартиры с метром от 700 долларов
22.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В живописном спутнике Минска − Логойске – заканчивается строительство двух пятиэтажек на улице (какое совпадение!) Минской. На финише проекта квартиры в новостройках решили предложить минчанам. О том, сколько стоит метр в 30 километрах от столицы, и кто сможет на него претендовать, рассказала газета «Минский курьер».
Речь идет о домах № 33 и 35 на улице Минской в Логойске. Это будут кирпичные пятиэтажки с лифтами. Каждый дом рассчитан на 60 квартир и 3 подъезда.
В настоящий момент минчанам здесь предлагают четырехкомнатные квартиры площадью по 94 «квадрата». Претендовать на них смогут очередники, состоящие на учете нуждающихся (по направлениям администраций районов Минска).
Стоимость метра для очередников – 1737 рублей. Таким образом, вся четырехкомнатная квартира обойдется примерно в 163 тысячи рублей (или 67 тысяч долларов).
Ввод домов в эксплуатацию запланирован на декабрь этого года.
Отмечается, что в квартирах не предусматривается финишная внутренняя отделка, установка дверных блоков в межкомнатных перегородках, электрических плит, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитаза и приборов учета воды).
Заявления на квартиры будут приниматься до 2 декабря.
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В живописном спутнике Минска − Логойске – заканчивается строительство двух пятиэтажек на улице (какое совпадение!) Минской. На финише проекта квартиры в...
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