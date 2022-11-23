Просторная квартира с гостиной-кухней и тремя спальнями. Побывали в гостях у семьи из Новой Боровой

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Ольга вместе с мужем Николаем и сыном Ромой живут в Новой Боровой . У них — просторная квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Наши герои сделали свое жилье светлым и функциональным, вдохнули сюда уют. Это первый выпуск душевного проекта «Званый ужин в Новой Боровой». Три семьи - жители района - будут ходить в гости друг к другу, смотреть квартиры и интерьерные решения, а также вдохновляться атмосферой дворов и просто здорово проводить время со своими соседями. Еще они будут готовить и вкусно ужинать вместе. Мы начинаем!