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Просторная квартира с гостиной-кухней и тремя спальнями. Побывали в гостях у семьи из Новой Боровой
23.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Ольга вместе с мужем Николаем и сыном Ромой живут в
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Ольга вместе с мужем Николаем и сыном Ромой живут в Новой Боровой. У них — просторная квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Наши герои сделали свое жилье...
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