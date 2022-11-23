«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

О том, кто и когда достроит двор и паркинг – ничего не известно. В товариществе собственников (куда мы обратились под видом потенциальных покупателей) рассказали, что застройщик сейчас находится в стадии ликвидации. Так как у компании в активе есть некоторое имущество, вырученные деньги с его продажи могут пойти на благоустройство и достройку паркинга. О негативном развитии событий никто старается не думать. Как нам сказали: «Жильцы второй секции получили ключи и наконец выдохнули. Им сейчас не до новой борьбы».

В любом случае, снова собирать какие-то деньги, чтобы построить детскую площадку и паркинг, пока никто не собирается. В этом нас заверили и риэлтеры, которые сейчас занимаются продажами квартир в доме на Быховской.