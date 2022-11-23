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«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

23.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Жилой комплекс из двух красных домов на улице Быховской начали строить в далеком 2015 году. Оригинальный проект в неплохом месте (рядом – новая станция метро «Ковальская Слобода») и невысокая цена (метр тут предлагали даже по 700) быстро привлекли нужное количество дольщиков. Однако стройка растянулась почти на 7 лет. Первый подъезд дома сдали в 2020-м году, а второй – только в начале этого. При этом паркинг и придомовая территория и вовсе остались недоделанными. Мы посмотрели, как выглядит новостройка спустя 10 месяцев после сдачи, и узнали, почем тут продаются квартиры.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Комплекс на Быховской, 10 состоит из 176 квартир и двух подъездов-столбиков. В одном – 13 этажей, во втором – 19. Между домами по плану должен был быть общий подземный паркинг и двор с детской площадкой. По факту пока что между ними можно увидеть брошенную строительную площадку.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Первоначально жилой комплекс на Быховской собирались сдать в 2018-м году. Застройщиком домов выступала архитектурная мастерская «Апрель». Однако из-за череды событий, в том числе нехватки финансирования и смерти директора компании, стройка затянулась. Чтобы справиться с ситуацией, дольщикам в прямом смысле пришлось достраивать квартиры за свои. Почти каждый владелец квартиры внес на достройку по несколько тысяч рублей.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

В процессе стройки жильцы не раз встречались с представителями администрации Октябрьского района и рассказывали в СМИ о своей ситуации. В итоге, в 2020-м и 2022-м годах застройщику таки разрешили сдать жилые части домов без подземного паркинга и благоустроенного двора, который одновременно является и крышей парковки.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Сегодня дома потихоньку наполняются жильцами. Первый подъезд, который сдался раньше, выглядит более обжитым. Второй – пока еще в процессе заселения.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора
«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

На первых двух этажах 19-этажки замечаем офисные помещения. У них уже есть собственники. Пока что внутри идет ремонт, но в будущем тут возможно появятся какие-то магазинчики, салоны красоты или кофейни. Говорят, первые этажи будут предлагаться в аренду под услуги, вторые – под офисы.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Гораздо печальнее обстоит дело с паркингом и соответственно – двором, который должен стоять на его крыше. Мы обошли дом со всех сторон и не увидели никаких признаков жизни на объекте.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора
«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Получается, что своей площадки и зоны отдыха у жильцов новостройки пока нет вообще. Благо, рядом есть дома с неплохими площадками. Машины жильцы паркуют вдоль улицы и в частном секторе, который находится по соседству.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

О том, кто и когда достроит двор и паркинг – ничего не известно. В товариществе собственников (куда мы обратились под видом потенциальных покупателей) рассказали, что застройщик сейчас находится в стадии ликвидации. Так как у компании в активе есть некоторое имущество, вырученные деньги с его продажи могут пойти на благоустройство и достройку паркинга. О негативном развитии событий никто старается не думать. Как нам сказали: «Жильцы второй секции получили ключи и наконец выдохнули. Им сейчас не до новой борьбы».

В любом случае, снова собирать какие-то деньги, чтобы построить детскую площадку и паркинг, пока никто не собирается. В этом нас заверили и риэлтеры, которые сейчас занимаются продажами квартир в доме на Быховской.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора
Вот так внутренний двор выглядел на рендерах.

А что тут сейчас продается?

На нашей площадке в настоящий момент выставлено около 15 квартир в «красных» домах на Быховской. Все жилье предлагается без отделки.

«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора

Самое экономичное предложение – однушка площадью 58 «квадратов». Такую квартиру на 14-м этаже можно приобрести за 72,9 тысяч долларов. Также в продаже есть похожие квартиры на разных этажах за 75-80 тысяч долларов.

Жилье площадью от 80 «квадратов» предлагается по стоимости от 101 тысячи долларов. По планировкам – это двух- или трехкомнатные квартиры. К примеру, вместительная трешка площадью 98 «квадратов» продается за 113 тысяч долларов.

 
 
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Жилой комплекс из двух красных домов на улице Быховской начали строить в далеком 2015 году. Оригинальный проект в неплохом месте (рядом – новая станция метро...
 
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