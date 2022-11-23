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«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора
23.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Жилой комплекс из двух красных домов на улице Быховской начали строить в далеком 2015 году. Оригинальный проект в неплохом месте (рядом – новая станция метро «Ковальская Слобода») и невысокая цена (метр тут предлагали даже по 700) быстро привлекли нужное количество дольщиков. Однако стройка растянулась почти на 7 лет. Первый подъезд дома
Первоначально жилой комплекс на Быховской собирались сдать в 2018-м году. Застройщиком домов выступала архитектурная мастерская «Апрель». Однако из-за череды событий, в том числе нехватки финансирования и смерти директора компании, стройка затянулась. Чтобы справиться с ситуацией, дольщикам в прямом смысле пришлось достраивать квартиры за свои. Почти каждый владелец квартиры внес на достройку по несколько тысяч рублей.
В процессе стройки жильцы не раз встречались с представителями администрации Октябрьского района и рассказывали в СМИ о своей ситуации. В итоге, в 2020-м и 2022-м годах застройщику таки разрешили сдать жилые части домов без подземного паркинга и благоустроенного двора, который одновременно является и крышей парковки.
О том, кто и когда достроит двор и паркинг – ничего не известно. В товариществе собственников (куда мы обратились под видом потенциальных покупателей) рассказали, что застройщик сейчас находится в стадии ликвидации. Так как у компании в активе есть некоторое имущество, вырученные деньги с его продажи могут пойти на благоустройство и достройку паркинга. О негативном развитии событий никто старается не думать. Как нам сказали: «Жильцы второй секции получили ключи и наконец выдохнули. Им сейчас не до новой борьбы».
В любом случае, снова собирать какие-то деньги, чтобы построить детскую площадку и паркинг, пока никто не собирается. В этом нас заверили и риэлтеры, которые сейчас занимаются продажами квартир в доме на Быховской.
Самое экономичное предложение –
Жилье площадью от 80 «квадратов» предлагается по стоимости от 101 тысячи долларов. По планировкам – это двух- или трехкомнатные квартиры. К примеру, вместительная
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«Жильцы только выдохнули, им не до борьбы». Как поживает дом-долгострой на Быховской, который сдали без двора
Жилой комплекс из двух красных домов на улице Быховской начали строить в далеком 2015 году. Оригинальный проект в неплохом месте (рядом – новая станция метро...
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