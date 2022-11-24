На 8 стадионов в Катаре потратили 6,5 млрд долларов. Рассказываем про арены самого скандального ЧМ по футболу

Источник материала: realt.by

Чемпионат мира по футболу – одно из самых захватывающих зрелищ, которого ждут миллионы болельщиков по всему миру. Подготовка к мероприятию такого уровня занимает годы и обходится принимающей стране в круглую сумму. 20 ноября стартанул 22-й чемпионат мира по футболу в Катаре. Еще до начала турнира мундиаль получил несколько негласных номинации с приставкой «самый»: самый первый на Ближнем Востоке, самый дорогой, самый жаркий и, определенно, самый скандальный за всю историю. Чтобы возвести арены и разместить полтора миллиона болельщиков на маленьком полуострове страна потратила примерно 220 млрд долларов. Эта цифра превышает стоимость всех предыдущих мировых первенств вместе взятых в несколько раз. Интересно, что из такого бюджета на строительство 8 стадионов было потрачено по разным оценкам от 6,5 до 10 млд долларов. Показываем, как они выглядят и рассказываем, где архитектурные шедевры, а где грузовые контейнеры (в прямом смысле).

Немного о Катаре и нынешнем чемпионате: деньги, скандалы и сенсации

Впервые в истории первенство по футболу проходит в стране Ближнего Востока. Катар - небольшое государство, которое располагается на полуострове в Персидском заливе. Для более четкого представления: арабская страна по площади меньше Беларуси в 18 раз. Там проживает около 2,6 миллионов человек, а большую часть территории занимают пустыни. Экономика Катара восстала из мертвых в 30-ых годах прошлого века, когда были открыты месторождения газа и нефти. Между прочим, теперь государство является одним из крупнейшим поставщиков газа. А в 2019 году вообще была признана самой состоятельной страной в мире.









На фото пейзажи Лусаила

О том, что страна примет у себя мировой турнир, стало известно в 2010 году. Несмотря на то, что Катар совсем небедное государство, с инфраструктурой все было не так уж и гладко. Дело в том, что только три года назад в столице появилось метро. Много потратили и на строительство нового планового города Лусаил, где появились не только шикарные отели, но и в целом жилые объекты для местных жителей - все это ради мундиаля. За 12 лет реализовать все задуманные проекты не успели. Мест в отелях хватило лишь на 10% от гостей, которые приедут на ЧМ. Кстати, темп строительства объектов и рабские условия труда не раз становились поводом усомниться в верности выбора ФИФА. За бойкотирование футбольного чемпионата по этой причине выступали не только СМИ, активисты, но и некоторые национальные сборные, например, Норвегии и Германии. Игроки открыто выражали свое мнение еще во время отборочных игр.



Фото: Getty Images

Катар не устраивал футбольное сообщество и по другим причинам. Одна из них - слишком жаркий климат, который попросту не позволяет проводить турнир в привычное летнее время. Этот вопрос ФИФА также удалось решись, поэтому впервые за всю историю турнира Чемпионат мира проходит поздней осенью и зимой. Из-за этого пришлось остановить все другие международные футбольные соревнования. Вторая причина - совсем не либеральные взгляды. Оргкомитет составил правила поведения болельщиков и журналистов при посещении страны. В них есть пункты, в которых сказано, какой рукой нужно что брать и как правильно сидеть. Коснулись запреты и команд. Бельгийской сборной не разрешили играть в форме, где на воротнике написано «Любовь» - отсылка к музыкальному фестивалю. Больше всего ограничений касается женщин. Им нельзя носить открытую одежду, в том числе футболки. Напомним, в Катаре сейчас +30. Из последнего - запрет на алкоголь. Накануне открытия игр ФИФА объявили, что продавать пиво на всех стадионах и прилегающих к ним территориях запрещено. Болельщикам доступно только безалкогольные напитки, а крепкие можно приобрести в официальной фан-зоне в Дохе. Спонсор чемпионата - пивная компания Budweiser после такой новости приняла решение, что весомые запасы пива отправят в качестве подарка стране, чья сборная выиграет ЧМ-2022. В общем, мундиаль в Катаре развивается очень непредсказуемо.

Фото: соцсети Budweiser

Бьет рекорды нынешний ЧМ не только по скандалам, но и по бюджету. По меньшей мере, на то, чтобы принять турнир, Катар потратил 220 млрд долларов. Стоимость чемпионата росла с каждым разом, но до такой цифры и близко не доходила ни одна принимающая страна. До Катара самые дорогие мундиали проходили в Бразилии и России - примерно 16 млрд каждый чемпионат. Скачок бюджета шокирующий, ведь в 1994 году соревнования обошлись США в 5,6 млрд. Этой суммы сейчас не хватило бы на строительство 8 стадионов, на которых пройдут соревнования. На арены Катар потратил от 6,5 до 10 млрд долларов. Семь объектов возводили с нуля, один реконструировали. Одно хорошо: стадионы успели сдать к сроку.

Стадион "Аль-Байт"



Стадион "Аль-Байт" находится в Аль-Хоре. Его открыли в 2020 году. На строительство арены потратили 847 миллионов долларов. Это вторая по значимости арена ЧМ-2022. Именно там открывали турнир и состоялся первый матч чемпиона между Катаром и Эквадором. Хоть строили арену на 60 тысяч зрителей, в первый день она уместила 67 372 человека.







Внешне он напоминает бедуинский шатер. Таким образом создатели хотели продемонстрировать связь с историей государства, поэтому и имя стадиона напоминает называние жилища кочевников - байт-аль-шаар. Также стадион интересен и тем, что открытое поле легко можно закрыть, ведь архитекторы предусмотрели выдвижную крышу. Кроме зрительских мест, на арене есть гостиничные люксы и номера с балконом, откуда открывается вид на футбольное поле. Говорят, что после соревнований, верхние ярусы разберут и подарят развивающимся странам, чтобы поддержать этот вид спорта. Арена примет еще 8 матчей, в том числе и полуфинал.

Стадион "Ахмед Бин Али Стэдиум"



Стадион построен в городе-спутнике Эр-Райяне на месте старой арены "Ахмед Бин Али Стэдиум". Предыдущая площадка могла вместить всего 25 тысяч человек, сейчас размеры позволяют принять на 20 тысяч зрителей больше. Правда после окончания ЧМ стадион ждут изменения: количество мест сократят вдвое. Как и все площадки, арена оборудована системой охлаждения воздуха.





Фасады стадиона украшает решетка цвета песка, на которой изображены катарские символы. Арена уже приняла одну игру, осталось 6 матчей.

Стадион «Лусаил Айконик»



Стадион, как и сам город Лусаил, - уникальный. Мы уже говорили выше, что в инфраструктуру Лусаила вложили немало средств. В 2006 году началось его плановое строительство. Главная арена города и ЧМ-2022 была сдана последней среди всех спортивных площадок. Насладиться футбольными играми могут 80 тысяч зрителей. Точно неизвестно, сколько Катар вложил в арену, но она попала в список самых дорогих стадионов мира.





Площадка как будто окутана золотом. Организаторы рассказали, что после мундиаля спортивная арена сократится до 20 тысяч мест. А на территории появятся школы, больницы и торговые центры. Всего на стадионе пройдет 10 игр Чемпионата мира, финал - один из них. Именно там вчера состоялся сенсационный матч между Аргентиной и Саудовской Аравии, в котором фавориты турнира с Лео Месси в составе уступили со счетом 2:1.

Стадион "Аль-Джануб"



Арена построена в одном из старейших поселений Катара - в Эль-Вакре. Стадион ввели в эксплуатацию в 2020 году. Площадка рассчитана на 40 тысяч человек. Архитекторы хотели отразить на стенах арены жизнь города, жители которого в большинстве своем занимаются рыболовством и добычей жемчуга. Фасад напоминает паруса традиционных лодок Персидского залива, которые называются доу. "Аль-Джану" - первая арена, которая была готова принять ЧМ-2022. Страна потратила на ее строительство около 575 миллионов долларов.





На стадионе пройдет 7 матчей. Последний состоится 5 декабря - 1/8 финала.

Стадион 974



Стадион с названием 974 - самый необычный из всех в Катаре. Его построили из 974 транспортных контейнеров в столице. Их использовали не только для оформления внешних стен, но и для того, чтобы оборудовать торговые точки и туалеты внутри. Этот проект позволил сэкономить на строительстве но и, конечно, стал примером экологичного использования ресурсов. Кстати, количество контейнеров выбрали не случайно. 974 - международный телефонный код Катара. Вмещает арена 60 тысяч человек. Насладиться видами арены смогут болельщики лишь раз, ведь после Чемпионата мира ее разберут.







Запланировано, что на стадионе пройдут 7 матчей, один из них уже состоялся.

Стадион "Халифа Интернейшнл"



"Халифа Интернейшнл" - старейший стадион Катара. Его возвели в Дохе в 1976 году и в 2017 реконструировали. Для проведения ЧМ там обновили систему охлаждения, расширили зрительские места и изменили внешний вид. Кроме того, стадион является частью комплекса Doha Sports City, где есть Олимпийский центр водных видов спорта Хамад, торговый центр и другие здания. "Халифа Интернейшнл" и после мундиаля продолжит принимать футбольные турниры. Вмещает арена 50 тысяч болельщиков.





На стадионе проведут 8 матчей. Главный состоится между сборными за третье место.

Стадион «Аль-Тумама»



В столице Катара построили еще один стадион - "Аль-Тумама" на 40 тысяч зрителей. На его строительство ушло около 350 миллионов долларов. Внешне арена напоминает традиционную кружевную шапку гафия, которую носят мужчины в арабских странах. После завершения турнира численность мест сократят, а верхние трибуны стадиона займет бутик-отель.





Болельщики увидят стадион в нынешнем чемпионате 8 раз. Последний матч пройдет 10 декабря - 1/4 финала.

Стадион Education City



На Education City в Эр-Райяне потратили около 700 миллионов долларов. Наблюдать за игрой вживую смогут 40 тысяч болельщиков. Название арены соответствует местоположению. Площадку окружают несколько главных университетов и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. Education City стал третьим стадионом, готовым принять команды ЧМ. Безумно красивым он выглядит ночью, когда освещается цифровым световым шоу. Как практически все арены Катара, на которых пройдет Чемпионат мира, этот стадион будет уменьшен в два раза. Потом его отдадут под спортивные нужды университетов.





На поле пройдет 8 матчей.