С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Кто не мечтал о доме, в который заезжаешь на все готовенькое: с запахом свежего ремонта и новой мебелью? Такие варианты появляются не каждый день, но на Realt такие всегда можно отыскать. Ловите подборку новых домов с отоплением, отделкой и мебелью поближе к Минску и не дороже 90 тысяч долларов.
СТ «Абсолют», Московское направление, 27 км от МКАД
Товарищество находится в сосновом бору рядом с индустриальным парком Великий Камень. Места тихие и уединенные, при этом добраться до Минска не проблема - рядом находится скоростная трасса М1.
Дом построен из газосиликатного блока с утеплением, к нему примыкает большая беседка с кирпичной печью. Общая площадь — 100 м2.
На первом этаже находятся сауна, санузел, кухня . На втором этаже - две отдельные комнаты и гостиная. Внутри свежий ремонт и новая мебель.
Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.
Участок 10 соток, обнесен забором.
За эту круглогодичную дачу просят 89 000 долларов.
СТ Птичь-2, Раковское направление, 26 км от МКАД
Активно развивающееся товарищество с коттеджной застройкой. Это закрытая территория, на въезде установлен шлагбаум для грузовых авто и откатные ворота, которые могут открыть только члены СТ.
Дом в стиле шале для круглогодичного проживания построен в 2022 году. Общая площадь 97 м2. Фундамент под ним свайно-ростверковый, стены из газосиликатных блоков, оштукатурены и покрашены. На крыше — металлочерепица. Окна ПВХ, с профилем 70 мм, фурнитурой Roto, энергоэффективными стеклопакетами.
Внутри просторная кухня-гостиная, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной комнатой, отдельная комната, общий санузел, прихожая. К дому примыкают две террасы, которые прикрывают широкие свесы крыши.
Внутри современный ремонт в спокойных тонах. Везде, кроме спален — плитка с теплыми полами. Потолки натяжные.
Отопление электрическое (на дом выделено 15 кВт), водоснабжение центральное, круглогодичное. Канализация местная.
Парковочные места вымощены качественной тротуарной плиткой, на въезде — откатные ворота. Участок 7,53 сотки огорожен металлопрофилем. Стоимость — 74 000 долларов.
Красное, Молодечненское направление, 48 км от МКАД
Место с развитой инфраструктурой: магазины, средняя школа, дошкольное учреждение, амбулатория, дом культуры, библиотека, почта, нотариальная контора, церковь. Через деревню проходит республиканская дорога Минск — Молодечно — Нарочь (Р28). Также есть железнодорожная станция «Уша». Маршрутное такси ходит каждые 10 минут.
Здесь дом 2020-го года постройки из газосиликатного блока с утеплением. Кровля - гибкая черепица, подшита софитом.
Общая площадь — 84,5 м2. В доме две спальни, два санузла, кухня, гостиная с окнами в пол и выходом на задний двор, топочная и прихожая. Чистовая отделка полностью готова.
Отопление газовое. По всему дому, кроме спальни, - теплые полы. Водоснабжение центральное, канализация местная.
Участок расположен на тихой улице. Он двухуровневый, с красивым видом на лес и поля. Его размер — 14,8 сотки.
Дом продается с мебелью и техникой за 77 900 долларов.
Жодино, Московское направление, 47 км от Минска
Дом находится в коттеджной застройке города. Здесь отличные условия для постоянного проживания — развитая городская инфраструктура, школы и садики.
Коттедж был построен в 2020 году из бруса. Он одноэтажный, общая площадь — 92 м2.
В проекте предусмотрена просторная гостиная (25,8 м2), кухня с обеденной зоной (14,1 м2) и три спальни, в одной из которых имеется дополнительное пространство под гардеробную. Из гостиной и кухонной зоны организован выход на террасу.
Отапливается дом газом - установлен газовый котел «Viessmann». Водопровод центральный, дополнительно на участке имеется собственная скважина.
Земельный участок ровной правильной формы, почти 8 соток. Территория вокруг дома благоустроена. На нем стоит готовый сруб из дерева под баню (осталось произвести только внутренние работы). Стоимость — 80 000 долларов.
Черницкий, Московское направление, 40 км от МКАД
Поселок находится рядом с трассой М1 недалеко от Смолевичей. Здесь работают магазин, школа, детский сад. Сообщение с Минском хорошее — ходят маршрутки, электричка.
Здесь продается дом в стиле барнхаус 2022 года постройки для круглогодичного проживания. Общая площадь - 65 м2. В доме имеются кухня-гостиная с выходом на террасу, две комнаты, совмещенный санузел, миникотельная/постирочная.
В поселке доступен газ, но сейчас дом отапливается электроконвекторами (оплата отопления и нагрева воды считается по льготному тарифу). Есть камин. Водоснабжение центральное, канализация - септик на 10 кубов.
Общая площадь участка 15 соток, ровный, прямоугольной формы. По периметру он огорожен забором из металлпрофиля. Соседей рядом пока нет. За этот дом просят 58 000 долларов.