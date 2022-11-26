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С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

26.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Кто не мечтал о доме, в который заезжаешь на все готовенькое: с запахом свежего ремонта и новой мебелью? Такие варианты появляются не каждый день, но на Realt такие всегда можно отыскать. Ловите подборку новых домов с отоплением, отделкой и мебелью поближе к Минску и не дороже 90 тысяч долларов.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

СТ «Абсолют», Московское направление, 27 км от МКАД

Товарищество находится в сосновом бору рядом с индустриальным парком Великий Камень. Места тихие и уединенные, при этом добраться до Минска не проблема - рядом находится скоростная трасса М1. 

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Дом построен из газосиликатного блока с утеплением, к нему примыкает большая беседка с кирпичной печью. Общая площадь — 100 м2.

На первом этаже находятся сауна, санузел, кухня . На втором этаже - две отдельные комнаты и гостиная. Внутри свежий ремонт и новая мебель.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Отопление электрическое, вода из собственной скважины, канализация местная.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Участок 10 соток, обнесен забором.

За эту круглогодичную дачу просят 89 000 долларов.

СТ Птичь-2, Раковское направление, 26 км от МКАД

Активно развивающееся товарищество с коттеджной застройкой. Это закрытая территория, на въезде установлен шлагбаум для грузовых авто и откатные ворота, которые могут открыть только члены СТ.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Дом в стиле шале для круглогодичного проживания построен в 2022 году. Общая площадь 97 м2. Фундамент под ним свайно-ростверковый, стены из газосиликатных блоков, оштукатурены и покрашены. На крыше — металлочерепица. Окна ПВХ, с профилем 70 мм, фурнитурой Roto, энергоэффективными стеклопакетами.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Внутри просторная кухня-гостиная, мастер-спальня с собственным санузлом и гардеробной комнатой, отдельная комната, общий санузел, прихожая. К дому примыкают две террасы, которые прикрывают широкие свесы крыши.

Внутри современный ремонт в спокойных тонах. Везде, кроме спален — плитка с теплыми полами. Потолки натяжные.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Отопление электрическое (на дом выделено 15 кВт), водоснабжение центральное, круглогодичное. Канализация местная.

Парковочные места вымощены качественной тротуарной плиткой, на въезде — откатные ворота. Участок 7,53 сотки огорожен металлопрофилем. Стоимость 74 000 долларов.

Красное, Молодечненское направление, 48 км от МКАД

Место с развитой инфраструктурой: магазины, средняя школа, дошкольное учреждение, амбулатория, дом культуры, библиотека, почта, нотариальная контора, церковь. Через деревню проходит республиканская дорога Минск — Молодечно — Нарочь (Р28). Также есть железнодорожная станция «Уша». Маршрутное такси ходит каждые 10 минут.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Здесь дом 2020-го года постройки из газосиликатного блока с утеплением. Кровля - гибкая черепица, подшита софитом.

Общая площадь — 84,5 м2. В доме две спальни, два санузла, кухня, гостиная с окнами в пол и выходом на задний двор, топочная и прихожая. Чистовая отделка полностью готова.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Отопление газовое. По всему дому, кроме спальни, - теплые полы. Водоснабжение центральное, канализация местная.

Участок расположен на тихой улице. Он двухуровневый, с красивым видом на лес и поля. Его размер — 14,8 сотки.

Дом продается с мебелью и техникой за 77 900 долларов.

Жодино, Московское направление, 47 км от Минска

Дом находится в коттеджной застройке города. Здесь отличные условия для постоянного проживания — развитая городская инфраструктура, школы и садики.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Коттедж был построен в 2020 году из бруса. Он одноэтажный, общая площадь — 92 м2.

В проекте предусмотрена просторная гостиная (25,8 м2), кухня с обеденной зоной (14,1 м2) и три спальни, в одной из которых имеется дополнительное пространство под гардеробную. Из гостиной и кухонной зоны организован выход на террасу.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Отапливается дом газом - установлен газовый котел «Viessmann». Водопровод центральный, дополнительно на участке имеется собственная скважина.

Земельный участок ровной правильной формы, почти 8 соток. Территория вокруг дома благоустроена. На нем стоит готовый сруб из дерева под баню (осталось произвести только внутренние работы). Стоимость80 000 долларов.

Черницкий, Московское направление, 40 км от МКАД

Поселок находится рядом с трассой М1 недалеко от Смолевичей. Здесь работают магазин, школа, детский сад. Сообщение с Минском хорошее — ходят маршрутки, электричка.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Здесь продается дом в стиле барнхаус 2022 года постройки для круглогодичного проживания. Общая площадь - 65 м2. В доме имеются кухня-гостиная с выходом на террасу, две комнаты, совмещенный санузел, миникотельная/постирочная.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

В поселке доступен газ, но сейчас дом отапливается электроконвекторами (оплата отопления и нагрева воды считается по льготному тарифу). Есть камин. Водоснабжение центральное, канализация - септик на 10 кубов.

С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Общая площадь участка 15 соток, ровный, прямоугольной формы. По периметру он огорожен забором из металлпрофиля. Соседей рядом пока нет. За этот дом просят 58 000 долларов.

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Теги: Минск
 
 
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Кто не мечтал о доме, в который заезжаешь на все готовенькое: с запахом свежего ремонта и новой мебелью? Такие варианты появляются не каждый день, но на Realt такие...
 
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