С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов

Дом построен из газосиликатного блока с утеплением, к нему примыкает большая беседка с кирпичной печью. Общая площадь — 100 м2.

На первом этаже находятся сауна, санузел, кухня . На втором этаже - две отдельные комнаты и гостиная. Внутри свежий ремонт и новая мебель.