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Цена за участок под Минском возросла в рекордные 28 раз! Итоги сегодняшнего аукциона по продаже земли
25.11.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 35 лотов. Рассказываем, какие участки и по какой цене продали на торгах.
Самое большое количество заявок – 26 – поступило на лот № 8 – участок № 1, расположенный в деревне Звенячи на улице Солнечной Горанского сельсовета. Земельный надел имеет водопровод, электричество и газ и насчитывает 10,7 сотки. Лот был оценен в 8 239 рублей, продан на торгах за 230 000 рублей, или 95 234 доллара.
Напомним, что участки на улице Солнечной в деревне Звенячи Горанского сельсовета выставлялись на аукцион и в феврале этого года. Тогда на один надел поступило 74 заявления, на второй – 72. Они были проданы за 261 831 рубль, или 101 721 доллар США, и 254 691 рубль, или 98 947 долларов США, соответственно. Однако один лот не был оплачен.
Цена на лот на сегодняшнем аукционе возросла в рекордных 28 раз. Главное, чтобы победитель аукциона – азартный игрок – оплатил этот лот.
Кроме надела в Звенячах, Горанский сельсовет выставлял на аукцион еще 5 участков в других населенных пунктах. Лишь по одному из них – в д. Аксаковщина на ул. Центральной – не было торгов.
По самой высокой начальной цене – за 75 000 рублей – был выставлен на аукцион участок № 12 в квартале 749 в агрогордке Колодищи Колодищанского сельсовета. Есть возможность подведения к земельному наделу воды, электричества и газа. Участок насчитывает 14,42 сотки. Купить эту землю пожелали 2 человека. В ходе торгов цена на лот поднялась до 120 788 рублей, или 50 013 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.
Второй участок № 94, предложенный на торги Колодищанским сельсоветом, находится в поселке Городище. Площадь надела составляет 15 соток. Участок имеет все коммуникации – водопровод, электричество и газ и был предложен участникам аукциона за 50 000 рублей. На лот было подано 5 заявок. Он продан за 117 797 рублей, или 48 775 долларов.
Боровлянский сельсовет под конец года выставил на аукцион 3 участка в деревне Вербицкие. На каждый из них претендовали по 5 человек. Земельные наделы оснащены электричеством и газом и были оценены в 40 000 рублей (участок № 1) и 50 000 рублей (участки № 2 и № 3).
Приближенный к Минску Папернянский сельсовет предложил на аукцион 5 участков. Сенсации не произошло и на этот раз. На 4 надела было подано по одному заявлению. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На один лот – участок в деревне Осово – заявок не поступило. По всей видимости, низкий спрос на участки обусловлен отсутствием в деревнях инженерных коммуникаций. Хотя такие населенные пункты, как Селюты и Семково, традиционно пользовались популярностью у людей.
Прошли торги по двум из 5 участков, предложенных на аукцион Хатежинским сельсоветом. На земельный надел в аг. Хатежино было подано 5 заявок. Участок в 10 соток не имеет инфраструктуры и был оценен в 41 000 рублей. Его удалось реализовать за 87 887 рублей, или 36 390 долларов. На участок в д. Старое Село подали 2 заявки.
Пять участков выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет. Больше всего заявлений – 9 − было подано на земельный надел в деревне Строчица, хотя в этой деревне в отличие, например, от популярной Прилукской Слободы нет газа.
Более подробную информацию о лотах и итогах сегодняшних торгов смотрите в таблице.
Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.
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Цена за участок под Минском возросла в рекордные 28 раз! Итоги сегодняшнего аукциона по продаже земли
Сегодня состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси в Минском районе. Участникам было предложено 35 лотов....
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