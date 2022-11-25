Цена за участок под Минском возросла в рекордные 28 раз! Итоги сегодняшнего аукциона по продаже земли

Кроме надела в Звенячах, Горанский сельсовет выставлял на аукцион еще 5 участков в других населенных пунктах. Лишь по одному из них – в д. Аксаковщина на ул. Центральной – не было торгов.

По самой высокой начальной цене – за 75 000 рублей – был выставлен на аукцион участок № 12 в квартале 749 в агрогордке Колодищи Колодищанского сельсовета. Есть возможность подведения к земельному наделу воды, электричества и газа. Участок насчитывает 14,42 сотки. Купить эту землю пожелали 2 человека. В ходе торгов цена на лот поднялась до 120 788 рублей, или 50 013 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Второй участок № 94, предложенный на торги Колодищанским сельсоветом, находится в поселке Городище. Площадь надела составляет 15 соток. Участок имеет все коммуникации – водопровод, электричество и газ и был предложен участникам аукциона за 50 000 рублей. На лот было подано 5 заявок. Он продан за 117 797 рублей, или 48 775 долларов.

Боровлянский сельсовет под конец года выставил на аукцион 3 участка в деревне Вербицкие. На каждый из них претендовали по 5 человек. Земельные наделы оснащены электричеством и газом и были оценены в 40 000 рублей (участок № 1) и 50 000 рублей (участки № 2 и № 3).

Приближенный к Минску Папернянский сельсовет предложил на аукцион 5 участков. Сенсации не произошло и на этот раз. На 4 надела было подано по одному заявлению. Они проданы по начальной цене, увеличенной на 5%. На один лот – участок в деревне Осово – заявок не поступило. По всей видимости, низкий спрос на участки обусловлен отсутствием в деревнях инженерных коммуникаций. Хотя такие населенные пункты, как Селюты и Семково, традиционно пользовались популярностью у людей.

Прошли торги по двум из 5 участков, предложенных на аукцион Хатежинским сельсоветом. На земельный надел в аг. Хатежино было подано 5 заявок. Участок в 10 соток не имеет инфраструктуры и был оценен в 41 000 рублей. Его удалось реализовать за 87 887 рублей, или 36 390 долларов. На участок в д. Старое Село подали 2 заявки.

Пять участков выставлял на аукцион Щомыслицкий сельсовет. Больше всего заявлений – 9 − было подано на земельный надел в деревне Строчица, хотя в этой деревне в отличие, например, от популярной Прилукской Слободы нет газа.

Более подробную информацию о лотах и итогах сегодняшних торгов смотрите в таблице.