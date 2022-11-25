ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ничего себе − в лесополосе между Национальной библиотекой и Степянкой собираются строить жилье

25.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Интересные новости пришли от «Минскстроя» Оказывается, государственный застройщик собирается выйти на площадку в районе улицы Парниковой. Речь идет о «квадрате» в границах улиц Подлесная − Парниковая − Дачный проезд. Эти земли находятся между элитными кварталами на Жасминовой (район Нацбиблиотеки) и Степянкой. Сейчас весь этот участок представляет собой лес. О проекте рассказала газета «На стройках Минска».

Ничего себе − в лесополосе между Национальной библиотекой и Степянкой собираются строить жилье

Так, среди планов застройщика на следующий год значится проект под названием «Уютный».  Сообщается, что это будет комбинированная застройка, состоящая из многоквартирных жилых домов, домов усадебного типа и таунхаусов. Здесь намерены создать так называемый зеленый квартал.

Ничего себе − в лесополосе между Национальной библиотекой и Степянкой собираются строить жилье
Скриншот из газеты.

− Проект реализуется в рамках указа Президента. Через неделю он будет направлен на экспертизу (генпроектировщик − институт «Минскгражданпроект»). Перед нами стоит задача уже в декабре выйти на площадку со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры, − рассказал начальник управления капитального строительства предприятия Григорий Шаколин.

Кажется, что реализация проекта может стартовать с многоэтажки в индивидуальном исполнении. По крайней мере, такой рендер сопровождает публикацию в газете.

Также организация обещает в 2023 году взяться за возведение «не имеющего по архитектуре аналогов в городе Минске жилого комплекса на улице Тихой».

В общем, в следующем году будет интересно.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интересные новости пришли от «Минскстроя» Оказывается, государственный застройщик собирается выйти на площадку в районе улицы Парниковой. Речь идет о «квадрате»...
 
Новости дня
Новости экономики
 
«В двухтысячном говорили, что тут будет строить Лужков». Посмотрели, как живет частный сектор возле Минск Мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.11.2022
Mir24.TV Belarus
25.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика