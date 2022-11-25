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Ничего себе − в лесополосе между Национальной библиотекой и Степянкой собираются строить жилье
25.11.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Интересные новости пришли от «Минскстроя» Оказывается, государственный застройщик собирается выйти на площадку в районе улицы Парниковой. Речь идет о «квадрате» в границах улиц Подлесная − Парниковая − Дачный проезд. Эти земли находятся между элитными кварталами на Жасминовой (район Нацбиблиотеки) и Степянкой. Сейчас весь этот участок представляет собой лес. О проекте рассказала газета
− Проект реализуется в рамках указа Президента. Через неделю он будет направлен на экспертизу (генпроектировщик − институт «Минскгражданпроект»). Перед нами стоит задача уже в декабре выйти на площадку со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры, − рассказал начальник управления капитального строительства предприятия Григорий Шаколин.
Кажется, что реализация проекта может стартовать с многоэтажки в индивидуальном исполнении. По крайней мере, такой рендер сопровождает публикацию в газете.
Также организация обещает в 2023 году взяться за возведение «не имеющего по архитектуре аналогов в городе Минске жилого комплекса на улице Тихой».
В общем, в следующем году будет интересно.
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Интересные новости пришли от «Минскстроя» Оказывается, государственный застройщик собирается выйти на площадку в районе улицы Парниковой. Речь идет о «квадрате»...
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