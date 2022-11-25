Ничего себе − в лесополосе между Национальной библиотекой и Степянкой собираются строить жилье



Скриншот из газеты.

− Проект реализуется в рамках указа Президента. Через неделю он будет направлен на экспертизу (генпроектировщик − институт «Минскгражданпроект»). Перед нами стоит задача уже в декабре выйти на площадку со строительством инженерно-транспортной инфраструктуры, − рассказал начальник управления капитального строительства предприятия Григорий Шаколин.

Кажется, что реализация проекта может стартовать с многоэтажки в индивидуальном исполнении. По крайней мере, такой рендер сопровождает публикацию в газете.