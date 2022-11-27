ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

27.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Для тех, кто хотел обзавестись собственным жильем до конца этого года мы, подготовили подборку однокомнатных квартир. Чтобы не оставлять все хлопоты по ремонту на 2023,  нашли объекты с хорошим ремонтом и даже с мебелью и техникой. Посмотрите, как они выглядят и сколько стоят.  

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Улица Лосика (Московский район)

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Однушка находится в доме 2017 года постройки на Лосика, 31. Квартира располагается на втором этаже 19-этажки. Ее площадь - 39,8 "квадрата", кухня - 9,9 м². 

В квартире сделан современный ремонт из качественных материалов. Установлена система для фильтрации воды и бойлер в совмещенном санузле. В однушке есть и застекленная лоджия. 

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Недалеко расположен парк «Яблоневый сад». Рядом есть продуктовые магазины, детские сады и школы. 

Стоимость квартиры - 59 900 долларов (один квадратный метр стоит 1505 долларов).

Улица Гая (Центральный район)

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Дом на Гая, 15А был построен 1962 году в пять этажей. На третьем там продается однокомнатная квартира в 31,5 м² с кухней в 5,9 м².

Дом после капитального ремонта. Сама квартира находится в хорошем состоянии, там сделан ремонт. Санузел - совмещенный, есть балкон.  

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

В шаговой доступности располагается кинотеатр "Киев". Также рядом две школы, парк Дружбы народов, всего 15 минут пешком до Комаровского рынка. 

Стоит квартира 52 тысячи долларов. Получается, 1651 доллар за "квадрат".

Улица Берута (Фрунзенский район)

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Девятиэтажка на Берута, 6/1 была построена в 1981 году. Там продается квартира на последнем этаже общей площадью 32,8 квадратного метра с кухней в 7,1 м².

В однушке сделан свежий ремонт: на полу лежит водостойкий ламинат, стены выровнены и покрашены, полностью заменена проводка, потолок во всей квартире сделан натяжной, установлены качественные стеклопакеты, на лоджии - балконная рама.

Кухня оснащена встроенной техникой: есть индукционная  плита, газовый духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка. 

Кроме шкафа в коридоре, на лоджии есть тумба и комод, в комнатах - навесная тумбочка под телевизор и большой шкаф-купе.

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

До станции метро "Пушкинская" всего 2 минуты пешком. 

Квартира стоит 52 тысячи долларов (1 585 долларов за "квадрат").

Логойский тракт (Советский район)

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Дом в 13 этажей был построен на Логойском тракте, 7 в 2000 году. На 10 этаже продается квартира в 38 "квадратов". Кухня - 7,9 м².

Квартира готова к переезду сразу после покупки. В ней остаются мебель и бытовая техника: холодильник, варочная панель, вытяжка, микроволновка, стиральная машина, телевизор, джакузи и др. На полу лежит ламинат и плитка. В зоне лоджии сделан пол с подогревом. 

Санузел - совмещенный. 

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Рядом находятся много парковых зон. На общественном транспорте можно доехать до нескольких станций метро. До площади Якуба Коласа всего 10 минут на трамвае. 

Стоимость квартиры - 59 990 долларов. Один квадратный метр стоит 1579 долларов. 

Улица Ванеева (Партизанский район)

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

На Ванеева, 16 в пятиэтажке 1965 года на последнем этаже продается однушка. Общая площадь квартиры - 31,76 м². Кухня - 5,89 м².

В квартире сделан хороший ремонт. К тому же в однушке остается вся мебель и бытовая техника, что позволяет заехать и жить. Здесь есть балкон и совмещенный санузел. 

С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить

Дом находится между двумя станциями метро: "Партизанская" и "Тракторный завод".

Стоит квартира 43 900 долларов (1382 доллара за "квадрат").

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для тех, кто хотел обзавестись собственным жильем до конца этого года мы, подготовили подборку однокомнатных квартир. Чтобы не оставлять все хлопоты по ремонту на...
 
Новости дня
Новости экономики
 
С мебелью, отоплением и свежим ремонтом. Смотрим новые дома возле Минска до 90 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

26.11.2022
Mir24.TV Belarus
27.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика