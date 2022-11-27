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С хорошим ремонтом. Как выглядят однушки до 60 тысяч долларов в Минске, в которых сразу можно жить
27.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Для тех, кто хотел обзавестись собственным жильем до конца этого года мы, подготовили подборку однокомнатных квартир. Чтобы не оставлять все хлопоты по ремонту на 2023, нашли объекты с хорошим ремонтом и даже с мебелью и техникой. Посмотрите, как они выглядят и сколько стоят.
Однушка находится в доме 2017 года постройки на Лосика, 31. Квартира располагается на втором этаже 19-этажки. Ее площадь - 39,8 "квадрата", кухня - 9,9 м².
Недалеко расположен парк «Яблоневый сад». Рядом есть продуктовые магазины, детские сады и школы.
Стоимость
Дом на Гая, 15А был построен 1962 году в пять этажей. На третьем там продается однокомнатная квартира в 31,5 м² с кухней в 5,9 м².
В шаговой доступности располагается кинотеатр "Киев". Также рядом две школы, парк Дружбы народов, всего 15 минут пешком до Комаровского рынка.
Стоит
Девятиэтажка на Берута, 6/1 была построена в 1981 году. Там продается квартира на последнем этаже общей площадью 32,8 квадратного метра с кухней в 7,1 м².
В однушке сделан свежий ремонт: на полу лежит водостойкий ламинат, стены выровнены и покрашены, полностью заменена проводка, потолок во всей квартире сделан натяжной, установлены качественные стеклопакеты, на лоджии - балконная рама.
Кухня оснащена встроенной техникой: есть индукционная плита, газовый духовой шкаф, посудомоечная машина, холодильник, вытяжка.
Кроме шкафа в коридоре, на лоджии есть тумба и комод, в комнатах - навесная тумбочка под телевизор и большой шкаф-купе.
До станции метро "Пушкинская" всего 2 минуты пешком.
Дом в 13 этажей был построен на Логойском тракте, 7 в 2000 году. На 10 этаже продается квартира в 38 "квадратов". Кухня - 7,9 м².
Рядом находятся много парковых зон. На общественном транспорте можно доехать до нескольких станций метро. До площади Якуба Коласа всего 10 минут на трамвае.
Стоимость
На Ванеева, 16 в пятиэтажке 1965 года на последнем этаже продается однушка. Общая площадь квартиры - 31,76 м². Кухня - 5,89 м².
Дом находится между двумя станциями метро: "Партизанская" и "Тракторный завод".
Стоит
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Для тех, кто хотел обзавестись собственным жильем до конца этого года мы, подготовили подборку однокомнатных квартир. Чтобы не оставлять все хлопоты по ремонту на...
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