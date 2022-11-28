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Ремонт за 174 тысячи долларов. Посмотрите, какой стильный интерьер дизайнеры сделали в квартире в Минске
28.11.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Дизайнеры из
Дизайнерам предстояло сделать проект для квартиры площадью 87 квадратных метров. Она находится в жилом комплексе «Маяк Минска». Интерьер придумали для молодого человека, бизнесмена. Концепция будущей евротрешки сложилась сразу, говорят дизайнеры. Отправной точкой стало желание заказчика оборудовать пространство без открытых полок, поэтому все удалось спрятать за фасадами.
- У клиента был запрос на современный интерьер, но мы предложили добавить немного классических элементов. Так в квартире появились молдинги, потолочные карнизы, плинтуса и другие элементы. Остальное – элегантный минимализм, - рассказывает Евгений Варкович, арт-директор дизайн-студии.
Квартира продавалась со свободной планировкой. Дизайнерам удалось разделить пространство на 10 зон: прихожая, коридор, два санузла, спальня, гардероб, кабинет, кухня-гостиная-столовая, кладовая, лоджия.
Кухня-гостиная
Основной зоной квартиры является кухня-гостиная-столовая. На нее отвели 33 "квадрата". Все внимание забирает на себя глубоко-зеленого оттенка диван в центре комнаты - акцентный цвет в этой зоне.
Интересно обыграли дизайнеры обеденный стол, который переходит в остров для приготовления еды. Обеденная часть выполнена из шпона дуба, а часть полубарной зоны облицована керамогранитом Laminam. Этот же материал был выбран и для обливки столешницы и фартука кухни, а также для верхних фасадов и журнального столика.
В кухню вместили встроенную кофемашину, холодильник с морозильной камерой, духовой шкаф, посудомоечную машину и фильтр для воды.
В этой зоне предусмотрено несколько сценариев света - от этого помещение всегда выглядит по-разному.
В квартире преобладают белые и серые цвета, которые чередуется между собой на стенах и потолках.
- Теплые оттенки появились благодаря натуральному шпону и паркету темно-коричневого цвета. Фактура дерева не ярко выражена, но в сочетании со строгими оттенками выглядит очень гармонично, - комментирует дизайнер. - Шторы добавляют в помещение больше уюта, смягчают интерьер.
Кабинет
Изначально комната, где сейчас находится кабинет, должна была стать детской. В процессе ремонта клиент попросил переиграть проект. Так, вместо насыщенных более ярких цветов, комнату украшают более антрацитовые и спокойные оттенки, настраивающие на работу. Здесь появился и раскладной диван для отдыха гостей.
- Сейчас владелец квартиры без проблем пользуется лоджией из кабинета. Но в будущем комнату вполне может занять ребенок, поэтому мы решили, что за одним фасадом кухонного шкафа будет потайная дверь, которая ведет на лоджию. Пока детей нет, данный проход не нужен, и за фасадом разместили систему хранения, - делится дизайнер.
Пол и потолок на лоджии утеплили. В эту зону также добавили теплый пол и поставили двухкамерный энергосберегающий стеклопакет, чтобы можно было поработать за компьютером, когда детская будет уже занята ребенком.
Санузлы
Напомним, что в квартире есть два санузла. Один из них - гостевой. Там дизайнеры сделали шкаф, куда спрятали бойлер, стиральную и сушильную машины, фильтры для воды. Помещение спроектировали в темных тонах. Основной акцент - на умывальнике с тумбой и на зеркале. В итоге санузел получилось реализовать современным, строгим, а темные цвета делают интерьер более драматичным.
- Во втором санузле, что располагается напротив, имеется душевая зона, ванна и умывальник, а также небольшой шкафчик, где лежат полотенца и установлены фильтры для воды. Верхняя часть стен и потолок был сделан темными для визуальной эстетичности, можно сказать камерности. Так интерьер выглядит более контрастным. Бронзовые оттенки на фасадах тумбы, раме зеркала и вставки на стене разбавляют монохромные цвета. Таким образом, помещение выглядит интереснее. Это добавляет лоска.
Прихожая и коридор
В квартире есть прихожая, рядом с которой оборудована отдельная гардеробная.
Высота потолков в квартире была стандартной - 2,73 м, но по итогу вышло 2,63 м.
- Заказчик сделал шумоизоляцию пола и потолков во всех комнатах. Также много времени заняло обустройство приточно-вытяжной системы вентиляции с рекупирацией воздуха. Ремонт длился почти год. Повезло, что успели все купить до санкций. Вся корпусная мебель и кровать — белорусского производства. Заказывали из Европы лишь стулья, диван и кресло.
Ремонт без учета услуг дизайн-студии обошелся примерно в 174 тысячи долларов.
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Ремонт за 174 тысячи долларов. Посмотрите, какой стильный интерьер дизайнеры сделали в квартире в Минске
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