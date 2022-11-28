Ремонт за 174 тысячи долларов. Посмотрите, какой стильный интерьер дизайнеры сделали в квартире в Минске

Кухня-гостиная

Основной зоной квартиры является кухня-гостиная-столовая. На нее отвели 33 "квадрата". Все внимание забирает на себя глубоко-зеленого оттенка диван в центре комнаты - акцентный цвет в этой зоне.

Интересно обыграли дизайнеры обеденный стол, который переходит в остров для приготовления еды. Обеденная часть выполнена из шпона дуба, а часть полубарной зоны облицована керамогранитом Laminam. Этот же материал был выбран и для обливки столешницы и фартука кухни, а также для верхних фасадов и журнального столика.

В кухню вместили встроенную кофемашину, холодильник с морозильной камерой, духовой шкаф, посудомоечную машину и фильтр для воды.

В этой зоне предусмотрено несколько сценариев света - от этого помещение всегда выглядит по-разному.