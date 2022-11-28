«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

«Сеть SKYLINE Cinema привнесет в Беларусь новое видение того, какими могут быть современные кинотеатры. Это будет атмосферное пространство, которое обеспечит зрителей новым уровнем впечатлений и ощущений как в самом кинозале во время просмотра, так и в холле в ожидании сеанса или во время дружеских встреч с коктейлем. Мы видим себя крупной сетью с национальным охватом: после открытия в Минске и Речице, мы пойдем дальше в регионы. Так что самое интересное еще − впереди», – интригуют представители сети.

По плану кинотеатры будут появляться в крупных торговых центрах с оживленным трафиком.

Сеть развивает команда с богатым опытом в кинопрокатном бизнесе. В качестве эксклюзивного консультанта выступает консалтинговая компания NAI Belarus, которая стала партнером и занималась полным сопровождением сделки с ТРЦ Galileo.

«Мы прошли сложный путь, в том числе из-за действующих ограничений, но я уверен, что получилось здорово, и белорусские киноманы высоко оценят новое кинопространство в ТРЦ Galileо», - говорит Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI BELARUS.