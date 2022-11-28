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«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

28.11.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Минск приходит новая сеть SKYLINE Cinema! Трехэтажный кинотеатр откроется 1 декабря в ТРЦ Galileo  и станет одним из самых атмосферных и продвинутых в стране, ведь именно в нем расположено 7 кинозалов с уникальным 64 канальным звуком, большими «парящими» экранами, лазерными проекторами. Новое кинопространство удивит интерьером и мебелью в залах − дизайн разработан лондонскими архитекторами.

«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

Новый кинотеатр займет более 3,5 тысяч «квадратов» в ТРЦ Galileo. На трех ярусах заработает 7 кинозалов на более чем 750 мест. Дизайн проекта выполнило архитектурное бюро Сhapman Taylor, создавшее интерьеры для кинотеатров в Дубае, Лондоне, Гамбурге и Мадриде. Ничего похожего еще не было в Беларуси – как по визуальной концепции, так по уровню отделки и декора.

«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

Передовыми будут и технологии – с максимальной зрелищностью и эффектом погружения. Кинозалы оснащены лазерными проекторами в форматах 2K и 4K, яркими трехлучевыми 3D-системами и «парящими» посеребренными экранами. Предусмотрена 64-канальная система Dolby Atmos – источников звука в ней в 9 раз больше, чем в обычных кинотеатрах. Погрузиться в мир кино можно будет на сверхкомфортных креслах, которые подстраиваются под удобный угловой параметр сидения, некоторые  оснащены беспроводной зарядкой: кинолюбителей приятно удивят стандартные места, реклайнеры, love seats и диваны. Кресла высокого качества изготовили итальянские мастера из Lino Sonego.  Стены холла и коридоров оборудованы LED-экранами суммарной площадью более 90 «квадратов». Новое кинопространство оснащено вместительным гардеробом и багажным отделением для гостей столицы.

«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

Продуманы лаунж-зона и стильный SKYLINE Bar с широким выбором напитков, коктейлей и панорамным видом на «ворота Минска». Зона бара станет местом притяжения гостей Столицы, любителей киноновинок и фотоохотников. Также будет работать киномаркет с большим выбором закусок и напитков. Новое кинопространство сможет похвастаться вкуснейшим попкорном собственного производства из французского зерна. В SKYLINE Cinema предложат разнообразное для кинотеатров меню, которое выходит за рамки классического попкорна.

«Ничего похожего в Беларуси еще не было!». В Минске открывается новый кинотеатр – трехэтажный и с багажным отделением

«Сеть SKYLINE Cinema привнесет в Беларусь новое видение того, какими могут быть современные кинотеатры. Это будет атмосферное пространство, которое обеспечит зрителей новым уровнем впечатлений и ощущений как в самом кинозале во время просмотра, так и в холле в ожидании сеанса или во время дружеских встреч с коктейлем. Мы видим себя крупной сетью с национальным охватом: после открытия в Минске и Речице, мы пойдем дальше в регионы. Так что самое интересное еще − впереди», – интригуют представители сети.

По плану кинотеатры будут появляться в крупных торговых центрах с оживленным трафиком.

Сеть развивает команда с богатым опытом в кинопрокатном бизнесе. В качестве эксклюзивного консультанта выступает консалтинговая компания NAI Belarus, которая стала партнером и занималась полным сопровождением сделки с ТРЦ Galileo.

«Мы прошли сложный путь, в том числе из-за действующих ограничений, но я уверен, что получилось здорово, и белорусские киноманы высоко оценят новое кинопространство в ТРЦ Galileо», - говорит Андрей Алешкин, партнер, исполнительный директор NAI BELARUS.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск приходит новая сеть SKYLINE Cinema! Трехэтажный кинотеатр откроется 1 декабря в ТРЦ Galileo  и станет одним из самых атмосферных и продвинутых в стране, ведь именно в...
 
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