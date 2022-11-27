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Удивительно, но дачи подорожали. Что происходило в середине осени на рынке домов под Минском
27.11.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В октябре 2022 года на рынке загородной недвижимости под Минском было совершено почти на 5% больше сделок, чем в сентябре. Но спрос все равно оставался низким, как это всегда бывает осенью. А что с ценами? Подробности - в мониторинге Realt.
Активность на рынке загородной недвижимости продолжает сокращаться: за октябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0.4%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений, их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — около 8.1 тысяч, что только на 2% меньше максимума, зафиксированного в июне текущего года. По опыту прошлых лет число предложений, а также интерес покупателей на рынке загородной недвижимости продолжат постепенно снижаться вплоть до конца зимы.
Сокращение предложения отмечалось по всем сегментам. В большей степени сократилось количество объявлений о продаже недостроенных и построенных до 2010 года домов – минус 2% в обоих случаях.
Спрос
Число сделок на рынке загородной недвижимости в Минском районе немного подросло: за октябрь купили на 4.6% больше, чем в сентябре. Несмотря на это, спрос остается привычно низким для середины осени. В соседних же районах количество сделок снизилось на 23%.
Цены
Существенных изменений в ценах на загородную недвижимость за месяц не произошло. Более заметный рост наблюдался у дач (+1.7%) и недостроенных домов (+1.5%), на 0.5% снизилась цена на дома, построенные после 2010 года.
Ситуация в Минске
За октябрь в Минске, как и на загородном рынке недвижимости, наблюдалось снижение количества предложений — минус 0.7%. В то же время средняя цена на дома в черте города растет уже 3-й месяц подряд: в октябре за квадратный метр платили в среднем 1073 $, что на 1.5% больше, чем месяцем ранее.
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В октябре 2022 года на рынке загородной недвижимости под Минском было совершено почти на 5% больше сделок, чем в сентябре. Но спрос все равно оставался низким, как это...
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