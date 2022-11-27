Удивительно, но дачи подорожали. Что происходило в середине осени на рынке домов под Минском

Активность на рынке загородной недвижимости продолжает сокращаться: за октябрь число выставленных на продажу объектов уменьшилось на 0.4%. Впрочем, за счет медленных темпов снятия объявлений, их общее количество в базе по-прежнему остается внушительным — около 8.1 тысяч, что только на 2% меньше максимума, зафиксированного в июне текущего года. По опыту прошлых лет число предложений, а также интерес покупателей на рынке загородной недвижимости продолжат постепенно снижаться вплоть до конца зимы.

Сокращение предложения отмечалось по всем сегментам. В большей степени сократилось количество объявлений о продаже недостроенных и построенных до 2010 года домов – минус 2% в обоих случаях.