«Люблю находить в квартире хлам – и избавляться от него». Поговорили с белорусками о работе, хобби и домашних делах

Источник материала: realt.by

Героини нашего материала — работающие, увлеченные и всегда занятые. Они окружены тысячей дел, но при этом успевают уделить время себе и своему дому. Мы узнали, как налажен быт и как обстоят дела с уборкой у Насти, которая работает в офисе, у Катерины, которая привыкла к удаленке, и Екатерины, которая всё свободное время проводит в поездках. Партнер этого материала — пылесосы Dreame , которые облегчают домашние заботы и берут на себя вопросы чистоты.

«Уборка – это и есть мой отдых» Настя – СММ-специалист, продюсер и стилист. Она работает в офисе и живет в однушке с котом Васей. Питомца девушка взяла на передержку: у него деревенское прошлое и важный председательский вид. А еще от Васи — море шерсти, которая мгновенно оседает на одежде и на полу.





— Я работаю весь день: обычно уезжаю по делам утром и возвращаюсь вечером. Веду социальные сети, делаю разборы гардеробов, продюсирую съемки. Уделяю время себе — внимательно подбираю косметику, одежду. С учетом всей этой загрузки и моего характера, уборка — это и есть мой отдых, — улыбается Настя.

В ее квартире — максимум светлых деталей, минимализм. Здесь всегда порядок: иногда девушка просто не может выйти из дома, не вытерев пыль и не разложив аккуратно вещи. Терпеть не может грязные зеркала: их, как и сантехнику, протирает ежедневно. Вечером моет полы. На это уходит много сил, но результат — чистая квартира, где всегда свежо и приятно пахнет цитрусом из аромадиффузора.

— Еще одно любимое занятие — перебирать свой гардероб и наводить порядок в шкафу. По сути, это тоже уборка, но она доставляет мне удовольствие, позволяет избавиться от ненужного и найти интересные сочетания, — говорит Настя.





Мы принесли ей на тест робот-пылесос DreameBotL10 Pro. Кот Вася с опаской посмотрел на новую технику — и решил отсидеться в кухне. Робот тем временем изучил границы комнаты и оперативно проехал по ней, убрав частички пыли и шерсть. Пожалуй, это идеальный вариант для небольших квартир, в которых есть питомцы, — уборка делается быстро и качественно.

«Уборка двухэтажной квартиры делится на два дня» Наша героиня Катерина вместе с мужем, сыном, котом и бурундуком живут в двухэтажной квартире, которую построили родители Катерины. 130 «квадратов» — это не только роскошные владения, но и огромная территория, требующая уборки. Мы узнали, как устроен быт семьи.





— Я работаю журналистом, увлекаюсь игрой на этнических барабанах, люблю пешие прогулки и вылазки по работе. Обожаю путешествия. Тексты обычно пишу дома, — рассказывает Катерина. — Мои «коллеги» — это ноутбук и кот. Котище всегда лежит рядом и следит за тем, чтобы я случайно не ушла и не забыла его покормить. Ребенок учится в седьмом классе, уходит утром, приходит после обеда. Вечерами почти всегда бывает дома. Муж работает в офисе и дома бывает только поздним вечером и в редкие выходные.

Двухэтажная квартира поражает и простором, и наполнением. Сюда с легкостью поместились массивные книжные шкафы, фортепиано, сувениры из путешествий, фотографии, которые делал отец Катерины.





— Люблю находить хлам в квартире и избавляться от него. Когда на вебинарах дают задания типа «выбросьте из дома три ненужные вещи», я их с легкостью перевыполняю. Я — постоянный «донор» в сообществе «Отдам Даром», отдавала вещи в приюты, относила в «КалiЛаску», — говорит героиня.

В основном за домашние дела отвечает Катерина. Сын и муж могут сделать уборку в своих комнатах, протереть пыль у компьютеров, сложить вещи, пропылесосить. При этом Катерина признается, что стирка, готовка и уборка — не самые сильные ее стороны. Она скорее предпочтет отдых или рабочие задачи.

— Самое трудное — освоить весь объем работ за один раз и носить пылесос с первого этажа на второй. Обычно перед приходом гостей или приездом родственников я убираюсь два дня. Один день на одном этаже, другой — на другом. С удовольствием мою окна: пшик-пшик — и виден результат! В обычное время я стараюсь поддерживать порядок на кухне, в гостиной и столовой. Эти комнаты самые используемые. Если совсем не хватает времени на уборку, то вызываю профессиональный клининг — это бывает несколько раз в год.

Вместе с Катериной мы тестировали вертикальный беспроводной пылесос Dreame T30 . Она сразу оценила легкость и удобство — теперь ходить с этажа на этаж стало гораздо проще.





— В пылесосе четыре режима и много разных насадок. Первым делом я протестировала его в коридоре — и была удивлена количеством песка и пыли в пылесборнике. А ведь совсем недавно здесь подметала и была уверена, что пыли нет. К тому же пылесос хорошо избавляет поверхности от шерсти и при этом не пугает кота.





«На выходных мы ездим в путешествия, поэтому быт не утомляет» Наша третья героиня Екатерина, ее муж и сын живут в двухкомнатной квартире. Екатерина работает аккаунт-менеджером на маркетплейсе — в основном она находится в офисе, иногда может остаться с компьютером дома. Свое свободное время семья посвящает путешествиям. Екатерина развивает блог — рассказывает об интересных местах в Беларуси, делится незаезженными маршрутами и вдохновляет других. Обычно в поездки они ездят на машине всей семьей.





— У моего рабочего графика есть интересное преимущество: иногда я могу взять выходной в будний день. Конечно, это очень удобно для путешествий, потому что мы можем застать популярные места в тот момент, когда там мало людей. Обычно я изучаю аккаунты других путешественников, ютуб-каналы, тематические сайты и список историко-культурных ценностей Беларуси. Собираю маршруты по принципу «основной пункт и что-то интересное поблизости». Иногда мы остаемся с ночевкой, а для некоторых поездок достаточно одного дня. Больше всего нас впечатлили Гервяты, усадьба Огинского, Пинск с его красивой пешеходной улицей. Некоторые фото и видео уходят в архив — я не хочу заниматься ими в моменте, но потом с удовольствием вспоминаю, нахожу и делюсь в соцсетях.

Семья не любит подолгу сидеть дома: даже если они остаются в Минске, то обязательно выбираются на прогулку, на какое-нибудь городское мероприятие, в театр. Цель Екатерины — посетить все городские театры, причем ей интересны и сами спектакли, и то, как сделаны залы.

— Мы живем активно: именно поэтому быт нас не утомляет и у нас нет четкого разделения домашних обязанностей. Со всем справляемся по возможности. Например, кто первый проснулся — тот и приготовит завтрак, но в целом я люблю готовить, для меня это интереснее уборки. Недавно, пока мы спали, наш сын попробовал помыть пол в коридоре, — смеется Екатерина.

У нашей героини есть нюанс: если уж она начинает уборку, то не может остановиться, пока все не будет сделано идеально. С чистотой помогает техника: семья очень ценит посудомойку, которая экономит время и воду. Еще мы привезли на тест робот-пылесос DreameBotL10 Pro. Он быстро и практически бесшумно проехал по квартире. Его можно оставлять и на время отъезда, заранее запрограммировав на определенное время уборки.





Любите почаще выбираться из дома или предпочитаете проводить время на диване с книгами и сериалом? У Dreame есть решения для любого ритма жизни. Наслаждайтесь событиями вокруг вас, а надежные и быстрые пылесосы наведут порядок дома!



У робота-пылесоса Dreame Bot L10 Pro есть функции сухой и влажной уборки. Он обладает мощной навигационной системой с лазерным дальномером Lidar + 3D TOF, позволяющая объезжать мелкие предметы. Пылесос поддерживает Wi-Fi, поэтому легко может интегрироваться в сценарии умного дома экосистемы Mi Home. Кроме того, он умеет строить карты помещений и проводить уборку заданных комнат по расписанию. Втягивает мусор с силой до 4000 Па, имеет на борту контейнеры для пыли (570 мл) и воды (270 мл). Аккумулятор обеспечивает до 150 минут уборки. Вертикальный беспроводной пылесос Dreame T30 NEO — мощный пылесос с двигателем Dreame Space пятого поколения, обладающий внушительной мощностью 550 Вт. Скорость вращения мотора — 150 000 об/мин, сила всасывания — 190 аВт. Система фильтрации выполнена по схеме мультициклона с вертикальным расположением резервуара для пыли. Пылесос легок в обслуживании, гарантирована быстрая и качественная уборка. Предусмотрено настенное крепление с функцией зарядки и большой набор насадок в комплекте.