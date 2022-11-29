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Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
29.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На берегу Нарочи продается деревянный дом. Это современное строение с удобной планировкой, стильным интерьером и самыми живописными видами из панорамных окон. Сколько же такой может стоить?
Место, где находится этот дом, известно, наверное, каждому белорусу — это деревня Наносы, экологически чистый район национального парка Нарочанский. А еще именно здесь находится туристический комплекс «Наносы-Новоселье». Со всех сторон участок окружают чистый сосновый лес и песчаные пляжи озера Нарочь.
Отопление газовое, вода из собственной скважины.
Дом стоит на большом участке в 20 соток. Территория благоустроена, огорожена.
Его
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Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
На берегу Нарочи продается деревянный дом. Это современное строение с удобной планировкой, стильным интерьером и самыми живописными видами из панорамных окон....
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