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Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

29.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На берегу Нарочи продается деревянный дом. Это современное строение с удобной планировкой, стильным интерьером и самыми живописными видами из панорамных окон. Сколько же такой может стоить?

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Место, где находится этот дом, известно, наверное, каждому белорусу — это деревня Наносы, экологически чистый район национального парка Нарочанский. А еще именно здесь находится туристический комплекс «Наносы-Новоселье». Со всех сторон участок окружают чистый сосновый лес и песчаные пляжи озера Нарочь.

Дом деревянный, из оцилиндрованного бруса. При этом он не выглядит как терем или изба — строился он явно по современному проекту.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Он двухэтажный, с пристроенным гаражом и большой крытой террасой. Общая площадь — 200 м2.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Большую часть первого уровня занимает гостиная с зонами кухни и столовой. Эта часть дома двухсветная, потолком служат скаты крыши.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Большие панорамные окна обеспечивают это помещение естественным освещением. Из гостиной можно попасть на террасу с зоной барбекю.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

В доме несколько спален на первом этаже и большое жилое пространство под крышей. Плюс большой санузел.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

В доме несколько спален на первом этаже и большое жилое пространство под крышей. Плюс большой санузел.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену
Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Отопление газовое, вода из собственной скважины.

Дом стоит на большом участке в 20 соток. Территория благоустроена, огорожена.

Его стоимость - 399 тысяч долларов.

Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

 
Теги: Минск
 
 
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На берегу Нарочи продается деревянный дом. Это современное строение с удобной планировкой, стильным интерьером и самыми живописными видами из панорамных окон....
 
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