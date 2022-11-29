Деревянный дом на берегу Нарочи - современный, с панорамными окнами и стильным интерьером. Узнали цену

Источник материала: realt.by

На берегу Нарочи продается деревянный дом. Это современное строение с удобной планировкой, стильным интерьером и самыми живописными видами из панорамных окон. Сколько же такой может стоить?

Место, где находится этот дом, известно, наверное, каждому белорусу — это деревня Наносы, экологически чистый район национального парка Нарочанский. А еще именно здесь находится туристический комплекс «Наносы-Новоселье». Со всех сторон участок окружают чистый сосновый лес и песчаные пляжи озера Нарочь.

Дом деревянный, из оцилиндрованного бруса. При этом он не выглядит как терем или изба — строился он явно по современному проекту.



Он двухэтажный, с пристроенным гаражом и большой крытой террасой. Общая площадь — 200 м2.





Большую часть первого уровня занимает гостиная с зонами кухни и столовой. Эта часть дома двухсветная, потолком служат скаты крыши.







Большие панорамные окна обеспечивают это помещение естественным освещением. Из гостиной можно попасть на террасу с зоной барбекю.









В доме несколько спален на первом этаже и большое жилое пространство под крышей. Плюс большой санузел.









В доме несколько спален на первом этаже и большое жилое пространство под крышей. Плюс большой санузел.







Отопление газовое, вода из собственной скважины. Дом стоит на большом участке в 20 соток. Территория благоустроена, огорожена. Его стоимость - 399 тысяч долларов.

