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В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
30.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В элитном поселке «Логожеск» возле горнолыжного курорта в Логойске выставили на продажу трехэтажный особняк в стиле альпийских шале — каменный низ, деревянный верх. В нем есть окна и двери, подведены все необходимые коммуникации. Внимание же он привлекает своей удивительно низкой стоимостью - всего 360 долларов за квадратный метр. Смотрим, что это за недвижимость и какие есть нюансы.
«Логожеск» — первый в Беларуси клубный поселок закрытого усадебного типа. Он расположен на 12 га земли рядом с горнолыжным комплексом «Логойск». Застройщик - группа компаний «Трайпл» известного бизнесмена Юрия Чижа.
Поселок имеет все необходимые инженерные центральные коммуникации: собственную канализационно-насосную станцию, газораспределительную и трансформационную подстанции, артезианскую скважину. Примечательно, что все они проходят под землей. Улицы асфальтированные, тротуары с подсветкой, видеонаблюдение.
Недвижимость в цене не потеряла — похожий дом с чистовой отделкой, мебелью и благоустроенным участком сегодня
Этот же коттедж под чистовую отделку
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В элитном поселке «Логожеск» возле горнолыжного курорта в Логойске выставили на продажу трехэтажный особняк в стиле альпийских шале — каменный низ, деревянный...
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