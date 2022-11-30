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В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

30.11.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В элитном поселке «Логожеск» возле горнолыжного курорта в Логойске выставили на продажу трехэтажный особняк в стиле альпийских шале — каменный низ, деревянный верх. В нем есть окна и двери, подведены все необходимые коммуникации. Внимание же он привлекает своей удивительно низкой стоимостью - всего 360 долларов за квадратный метр. Смотрим, что это за недвижимость и какие есть нюансы.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

«Логожеск» — первый в Беларуси клубный поселок закрытого усадебного типа. Он расположен на 12 га земли рядом с горнолыжным комплексом «Логойск». Застройщик - группа компаний «Трайпл» известного бизнесмена Юрия Чижа.

Дорога до «Логожеска» на автомобиле от МКАД занимает 15 минут. Въезд на территорию поселка осуществляется через шлагбаум и круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Уникальная особенность поселка заключается в том, что все индивидуальные жилые дома размещены на холмистой местности с перепадом высот 75 метров.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Поселок имеет все необходимые инженерные центральные коммуникации: собственную канализационно-насосную станцию, газораспределительную и трансформационную подстанции, артезианскую скважину. Примечательно, что все они проходят под землей. Улицы асфальтированные, тротуары с подсветкой, видеонаблюдение.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Интересующий нас дом стоит в компании типовых особняков. Это трехуровневые коттеджи с монолитным цокольным этажом в облицовке диким камнем и верхним уровнем из клееного бруса.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Этот коттедж начинали строить в 2012 году, но так и не достроили. Впрочем, степень готовности высокая — 85%. По сути, нужно закончить чистовую отделку. Черновая стяжка, штукатурка уже есть, все центральные коммуникации введены в дом (газ, вода электричество).

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Общая площадь — 429,3 м2. В доме три уровня и терраса. На первом находится помещение под гараж, далее первый этаж, где можно обустроить жилые помещения. Последний уровень из клееного бруса, из окон открывается прекрасный вид на окрестности.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он

Участок под домом — 15 соток. И это весьма дорогая земля — в 2015 году участки под индивидуальное строительство продавали по 100-120 тысяч долларов. Похожие коттеджи под 500 «квадратов» оценивались когда-то в 400 тысяч долларов.

В элитном поселке возле Минска продают коттедж по очень хорошей цене. Смотрим, что за он
Похожий дом с отделкой продается за 699 тысяч долларов

Недвижимость в цене не потеряла — похожий дом с чистовой отделкой, мебелью и благоустроенным участком сегодня продают за 699 тысяч долларов.

Этот же коттедж под чистовую отделку оценили всего в 155 000 долларов, так что цена выглядит как минимум адекватной.

 
Теги: Минск
 
 
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В элитном поселке «Логожеск» возле горнолыжного курорта в Логойске выставили на продажу трехэтажный особняк в стиле альпийских шале — каменный низ, деревянный...
 
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