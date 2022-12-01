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В 5 километрах − сразу два горнолыжных комплекса. Нашли симпатичную недорогую дачу рядом с Минском
01.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если вы ищете недорогой загородный дом для того, чтобы приезжать туда и зимой, и летом, то у нас есть для вас один вариант. Прямо сейчас ищет нового хозяина вот эта симпатичная
В доме – два этажа и две террасы. На первом уровне располагается топочная, санузел, кухня с гостиной и одна спальня, на втором мансардном этаже – две комнаты. В доме почти все готово для переезда. Не хватает только сантехники и мебели.
Площадь застройки − 8х10 метров.
В доме есть электричество, вода (скважина) и местная канализация. На первом этаже – теплые полы, на втором – радиаторы.
Новый «каркасник» стоит на ровном прямоугольном участке в 10,5 соток. Земля располагается рядом с лесом. В радиусе 5 километров от дома находятся два самых известных горнолыжных курорта – «Силичи» и Логойск».
Зимой дороги в товариществе чистят, к дому ведут хорошие подъездные пути.
Стоимость
Кстати, собственник готов рассмотреть вариант обмена дачи на квартиру в Минске.
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Если вы ищете недорогой загородный дом для того, чтобы приезжать туда и зимой, и летом, то у нас есть для вас один вариант. Прямо сейчас ищет нового хозяина вот эта...
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