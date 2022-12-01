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В 5 километрах − сразу два горнолыжных комплекса. Нашли симпатичную недорогую дачу рядом с Минском

01.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Если вы ищете недорогой загородный дом для того, чтобы приезжать туда и зимой, и летом, то у нас есть для вас один вариант. Прямо сейчас ищет нового хозяина вот эта симпатичная дача в садовом товариществе «Надежда». Абсолютно новый дом находится в 35 километрах от Минска, в белорусской Швейцарии − Логойском районе. Рядом – сразу два горнолыжных комплекса! Как сообщается в объявлении, собственник готов обменять двухэтажную постройку на квартиру в Минске.

В 5 километрах − сразу два горнолыжных комплекса. Нашли симпатичную недорогую дачу рядом с Минском

Этот каркасный деревянный дом на ленточном фундаменте совсем свежий – он был возведен в 2022 году. Располагается дача в СТ «Надежда».

В доме – два этажа и две террасы. На первом уровне располагается топочная, санузел, кухня с гостиной и одна спальня, на втором мансардном этаже – две комнаты. В доме почти все готово для переезда. Не хватает только сантехники и мебели.

Площадь застройки − 8х10 метров.

В доме есть электричество, вода (скважина) и местная канализация. На первом этаже – теплые полы, на втором – радиаторы.

Новый «каркасник» стоит на ровном прямоугольном участке в 10,5 соток. Земля располагается рядом с лесом. В радиусе 5 километров от дома находятся два самых известных горнолыжных курорта – «Силичи» и Логойск».

Зимой дороги в товариществе чистят, к дому ведут хорошие подъездные пути.

Стоимость дома – 67 тысяч долларов.

Кстати, собственник готов рассмотреть вариант обмена дачи на квартиру в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы ищете недорогой загородный дом для того, чтобы приезжать туда и зимой, и летом, то у нас есть для вас один вариант. Прямо сейчас ищет нового хозяина вот эта...
 
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