Дача наркома НКВД Цанавы и детский сад. Посмотрели на участок, где будет ЖК «Уютный», и вспомнили, что тут было

Источник материала: realt.by

На прошлой неделе «Минскстрой» взбудоражил жителей респектабельного района за Национальной библиотекой неожиданной новостью. Оказывается, в лесополосе ближе к Степянке могут начать строить жилье. Мы съездили в предполагаемый район стройки, посмотрели, что там сейчас находится. Заодно вспомнили, какие планы у города были на этот район раньше.

В морозный день лесной массив в обозначенном «Минскстроем» квадрате улиц (Подлесная − Парниковая − Дачный проезд) выглядит просто сказочно. Вроде бы место и находится в Минске, но об этом не напоминает ничего. Вокруг – тишина и заснеженные елки.

На карте на этом участке – нет никаких построек. Впрочем, так было не всегда. В тридцатые годы прошлого века в лесу Степянки была построена дача, которая стала госжильем наркома НКВД Белорусской ССР Лаврентия Цанавы. Место приобрело печальную славу, когда стало известно, что на этой даче в 1948 году был убит знаменитый режиссер, художественный руководитель Московского еврейского театра и председатель Еврейского антифашистского комитета Соломон Михоэлс.

После смерти Цанавы на базе дачи открыли круглосуточный детский садик санаторного типа, который проработал до конца 90-х годов. Затем постройка опустела, а в 2005 году тут произошел большой пожар. Несколько лет двухэтажный «дворец» простоял заброшенным, а в 2011-м был снесен.

Сегодня от дачи не осталось и следа. Разве что официальное названия проезда – Дачный, напоминает о прошлом.

Сейчас дорога к бывшей даче наркома НКВД перекрыта шлагбаумом. Судя по отсутствию следов, сюда особо никто не ездит. В лесу мы встретили лишь нескольких собачников и парочку, фотографирующую снегопад.

Интересно, что лет 15 назад лесопарк «Степянка» собирались качественно обновить. Тут хотели открыть павильоны проката, организовать сезонную торговлю, установить детские и спортивные площадки. И если ближе к улице Филимонова какие-то работы действительно прошли – там появилась новая экотропа, то зеленую зону в районе улиц Подлесной и Парниковой все эти годы особо не трогали.

К слову, на участок на месте снесенной дачи Лаврентия Цанавы и детского сада у города тоже были свои планы. В 2007 году газеты сообщали, что тут построят оздоровительный центр с бассейном, водными аттракционами, саунами и джакузи. Рядом хотели разместить гостевые домики, ресторан с дискотекой, боулинг и конный центр с манежем для верховой езды. Как видим, эти задумки не осуществились.

Согласно же новым планам градостроителей в этих местах будет построен жилой квартал под названием «Уютный». Обещают, что это будет комбинированная застройка: многоквартирные жилые дома будут чередоваться с таунхаусами и коттеджами.

В ближайшее время проект, который реализуется в рамках указа Президента, будет направлен на экспертизу (генпроектировщик − институт «Минскгражданпроект»). Возможно, еще в этом году строители выйдут на площадку для прокладки инженерно-транспортной инфраструктуры.

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