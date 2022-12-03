|
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
03.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Хорошая дача у леса до 20 тысяч долларов, рядом с Минском, желательно с баней» - сегодня мы ищем дома в садовых товариществах и деревнях именно под такой запрос. Самые интересные варианты — в нашей традиционной подборке.
Судники, Мядельское направление, 58 км от МКАД
Это тихая старинная деревня, с сохранившейся брукованкой на улицах. Вокруг леса, рядом Вилейское водохранилище. В 3 километрах находится агрогородок Вязынь с магазинами, почтой, амбулаторией и церковью. Из Минска сюда можно добраться на автобусе и на маршрутном такси, которые ходят несколько раз в день по расписанию.
Отопление печное, а также имеется отличный камин. На кухне газовая плита (от балонного газа). Вода заведена в дом, во дворе есть колодец. Канализация местная.
Участок 12 соток, ухоженный, огорожен со всех сторон. На нем имеются хорошие добротные хозпостройки, беседка, а также функционирующая баня (только не успели доделать внутреннюю отделку топочного помещения).
Новым владельцам достанется весь садовый инвентарь, газонокосилка, 2 газовых баллона объемом по 50 литров. А
Зеньковичи, Слуцкое направление, 56 км от МКАД
Агрогородок Зеньковичи находится в Узденском районе. Здесь развитая инфраструктура — детский садик, школа, магазины, почта, амбулатория. В Узду и Минск ходят автобусы и маршрутки. Недалеко от дома - речка Уздянка и лес.
Дом жилой, досмотренный. На большом участке (25 соток) все по-хозяйски — сараи и погреб не требуют ремонта, огород и сад обработаны. По периметру стоит деревянный забор.
За все это
СТ «Журавинка», Пуховичское направление, 62 км от МКАД
Дом двухуровневый, общая площадь — 82 м2. Рядом построен еще и гостевой на 80 м2 и хозблок. Бонус — банька из кирпича. Крыши на всех постройках из металлочерепицы. Окна - ПВХ.
Основной дом стоит на высоком фундаменте, утеплён и обшит сайдингом. В дом проведена горячая и холодная вода. Отопление печное.
Участок ухоженный, с теплицей, огородом и плодовым садом и взрослыми соснами. Все это
СТ «Монтажник — 87», Молодечненское направление, 34 км от МКАД
Кухня просторная и светлая кухня с обеденной зоной, оборудованная навесными шкафчиками, мойкой и электрической плиткой.
В доме выложена отличная печь, благодаря которой обогреваются все два этажа. В комнатах установлены хорошие деревянные окна с антивандальными решётками.
На участке построена русская баня с купелью, душевой с бойлером, комнатой отдыха и парной.
В саду оборудована полноценная мангальная зона, с возможностью готовки в казане и копчения, а также крытая веранда с большим столом для сбора всей семьи и гостей.
Участок площадью 6 соток благоустроен, есть летний душ, высажены ягодные кустарники, яблони, сливы, вишни, компактная теплица.
За все
СТ «Огородник», Молодечненское направление, 28 км от МКАД
Дом здесь большой, общей площадью 92 м2. В нем две спальни, гостиная и столовая. Комнаты полностью меблированы и готовы к проживанию. Дополнительно можно задействовать мансарду. Под домом находится большой цокольный этаж (по всему периметру дома), в котором всегда сухо и прохладно.
В 2021 году была сложена новая печь с лежанкой. В 2022 году отреставрированы и выкрашены фасады.
Вода и канализация заведены в дом.
Участок 6.31 сотки ровный, обработанный с плодоносящим садом и ягодными кустарниками. С двух сторон ( со стороны проезжей части) участок огорожен живой изгородью.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Хорошая дача у леса до 20 тысяч долларов, рядом с Минском, желательно с баней» - сегодня мы ищем дома в садовых товариществах и деревнях именно под такой запрос....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)