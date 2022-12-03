До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Отопление печное, а также имеется отличный камин. На кухне газовая плита (от балонного газа). Вода заведена в дом, во дворе есть колодец. Канализация местная.

Участок 12 соток, ухоженный, огорожен со всех сторон. На нем имеются хорошие добротные хозпостройки, беседка, а также функционирующая баня (только не успели доделать внутреннюю отделку топочного помещения).