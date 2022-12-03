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До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

03.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Хорошая дача у леса до 20 тысяч долларов, рядом с Минском, желательно с баней» - сегодня мы ищем дома в садовых товариществах и деревнях именно под такой запрос. Самые интересные варианты — в нашей традиционной подборке.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Судники, Мядельское направление, 58 км от МКАД

Это тихая старинная деревня, с сохранившейся брукованкой на улицах. Вокруг леса, рядом Вилейское водохранилище. В 3 километрах находится агрогородок Вязынь с магазинами, почтой, амбулаторией и церковью. Из Минска сюда можно добраться на автобусе и на маршрутном такси, которые ходят несколько раз в день по расписанию.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Дом деревянный, обшит вагонкой. В нем выполнен современный ремонт, полностью заменена проводка, установлены окна ПВХ. Входная дверь металлическая, межкомнатные двери из массива сосны. Стены выровнены. На полу ламинат, плитка, линолеум.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Отопление печное, а также имеется отличный камин. На кухне газовая плита (от балонного газа). Вода заведена в дом, во дворе есть колодец. Канализация местная. 

Участок 12 соток, ухоженный, огорожен со всех сторон. На нем имеются хорошие добротные хозпостройки, беседка, а также функционирующая баня (только не успели доделать внутреннюю отделку топочного помещения).

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Новым владельцам достанется весь садовый инвентарь, газонокосилка, 2 газовых баллона объемом по 50 литров. А стоит все это 18 900 долларов.

Зеньковичи, Слуцкое направление, 56 км от МКАД

Агрогородок Зеньковичи находится в Узденском районе. Здесь развитая инфраструктура — детский садик, школа, магазины, почта, амбулатория. В Узду и Минск ходят автобусы и маршрутки. Недалеко от дома - речка Уздянка и лес.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Здесь продается жилой дом 1960 года постройки. Это классический деревенский сруб, обшитый вагонкой. Фасад покрашен, крыша шиферная.

Внутри ровные стены под обоями, крашенные полы из широких массивных досок, деревянные потолки. Все в хорошем состоянии.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Владельцы поменяли проводку, провели газ и смонтировали паровую систему отопления. Русскую печку при этом оставили.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Дом жилой, досмотренный. На большом участке (25 соток) все по-хозяйски — сараи и погреб не требуют ремонта, огород и сад обработаны. По периметру стоит деревянный забор.

За все это просят 15 500 долларов.

СТ «Журавинка», Пуховичское направление, 62 км от МКАД

Товарищество находится за Марьиной горкой, недалеко от остановки электричек «Веселовский». За границей СТ начинается лес с грибами и ягодами. Поселок обжитый, не новый, поэтому участки здесь по 5 соток. Но эта дача занимает два смежных надела, поэтому земли достаточно.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Дом двухуровневый, общая площадь — 82 м2. Рядом построен еще и гостевой на 80 м2 и хозблок. Бонус — банька из кирпича. Крыши на всех постройках из металлочерепицы. Окна - ПВХ.

Основной дом стоит на высоком фундаменте, утеплён и обшит сайдингом. В дом проведена горячая и холодная вода. Отопление печное.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Участок ухоженный, с теплицей, огородом и плодовым садом и взрослыми соснами. Все это продается за 20 000 долларов.

СТ «Монтажник — 87», Молодечненское направление, 34 км от МКАД

СТ находится в 10 минутах ходьбы от остановки электричек «Бояры». Рядом лес и речка.

Здесь продается благоустроенная двухэтажная дача площадью 81,4 м2, с гаражом и и новой баней.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Первый этаж дом из бруса, утеплен и обшит вагонкой. Второй каркасный и также утеплён. В цокольном этаже размещены стеллажи для хранения инструмента и инвентаря.

В доме три жилые комнаты, две на первом этаже и одна большая комната, площадью 21 м2, на втором этаже.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Кухня просторная и светлая кухня с обеденной зоной, оборудованная навесными шкафчиками, мойкой и электрической плиткой.

В доме выложена отличная печь, благодаря которой обогреваются все два этажа. В комнатах установлены хорошие деревянные окна с антивандальными решётками.

На участке построена русская баня с купелью, душевой с бойлером, комнатой отдыха и парной.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

В саду оборудована полноценная мангальная зона, с возможностью готовки в казане и копчения, а также крытая веранда с большим столом для сбора всей семьи и гостей.

Участок площадью 6 соток благоустроен, есть летний душ, высажены ягодные кустарники, яблони, сливы, вишни, компактная теплица.

За все просят 19 800 долларов.

СТ «Огородник», Молодечненское направление, 28 км от МКАД

Садовое товарищество находится в живописном месте в окружении грибных и ягодных лесов. Ближайшая остановка электричек — станция "Радошковичи". Сюда ходят автобусы и маршрутки.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

Дом здесь большой, общей площадью 92 м2. В нем две спальни, гостиная и столовая. Комнаты полностью меблированы и готовы к проживанию. Дополнительно можно задействовать мансарду. Под домом находится большой цокольный этаж (по всему периметру дома), в котором всегда сухо и прохладно.

В 2021 году была сложена новая печь с лежанкой. В 2022 году отреставрированы и выкрашены фасады.

До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях

 
Теги: Минск
 
 
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