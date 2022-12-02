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Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
02.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В доме 1961 года рядом с Маломедвежинским сквером продается двухкомнатная квартира в стиле лофт. Там даже кровать собрали из поддонов и нашли место для гардеробной. Посмотрите, как уютно и стильно получилось. За сколько ее продают со всей мебелью и техникой?
Квартира находится в четырехэтажном кирпичном доме 1961 года постройки на Коржа, 15. Располагается двушка на последнем этаже и занимает 39,96 м². Владельцы немного измели планировку: чуть сместили стену, сделав между кухней и гостиной свободный проход, а вместо кладовой в спальне появилась гардеробная.
Интерьер выполнен в светлом лофте. Во время ремонта в квартире полностью заменили полы - лежит ламинат, вставлены новые окна. Кухня оборудована бытовой техникой и посудомоечной машиной Bosch. У входа в спальню установлен кондиционер с WI-FI управлением.
В совмещенном санузле сделан душ. Там же вместилась стиральная машина с сушкой.
Помимо этого, в двушке есть застекленный балкон, в котором тоже сделали ремонт.
Рядом располагается сквер с небольшим прудом. На транспорте быстро можно доехать до метро.
Стоимость
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Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
В доме 1961 года рядом с Маломедвежинским сквером продается двухкомнатная квартира в стиле лофт. Там даже кровать собрали из поддонов и нашли место для гардеробной....
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