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Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске

02.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В доме 1961 года рядом с Маломедвежинским сквером продается двухкомнатная квартира в стиле лофт. Там даже кровать собрали из поддонов и нашли место для гардеробной. Посмотрите, как уютно и стильно получилось. За сколько ее продают со всей мебелью и техникой?

Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске

Квартира находится в четырехэтажном кирпичном доме 1961 года постройки на Коржа, 15. Располагается двушка на последнем этаже и занимает 39,96 м². Владельцы немного измели планировку: чуть сместили стену, сделав между кухней и гостиной свободный проход, а вместо кладовой в спальне появилась гардеробная. 

Интерьер выполнен в светлом лофте. Во время ремонта в квартире полностью заменили полы - лежит ламинат, вставлены новые окна. Кухня оборудована бытовой техникой и посудомоечной машиной Bosch. У входа в спальню установлен кондиционер с WI-FI управлением.

В совмещенном санузле сделан душ. Там же вместилась стиральная машина с сушкой.

Помимо этого, в двушке есть застекленный балкон, в котором тоже сделали ремонт. 

Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске
Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске

Рядом располагается сквер с небольшим прудом. На транспорте быстро можно доехать до метро.

Стоимость квартиры - 69 999 долларов.

 
 
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В доме 1961 года рядом с Маломедвежинским сквером продается двухкомнатная квартира в стиле лофт. Там даже кровать собрали из поддонов и нашли место для гардеробной....
 
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