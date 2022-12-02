Светлый лофт с кроватью из поддонов. Посмотрите, какая двушка продается в старой четырехэтажке в Минске

Интерьер выполнен в светлом лофте. Во время ремонта в квартире полностью заменили полы - лежит ламинат, вставлены новые окна. Кухня оборудована бытовой техникой и посудомоечной машиной Bosch. У входа в спальню установлен кондиционер с WI-FI управлением.

В совмещенном санузле сделан душ. Там же вместилась стиральная машина с сушкой.

Помимо этого, в двушке есть застекленный балкон, в котором тоже сделали ремонт.