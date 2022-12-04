Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Две жилые комнаты располагаются с двух сторон кухни и санузла. Между комнатой, что служит гостиной и кухней нет двери. перепланировка - узаконенная. Санузел в квартире раздельный. Выйти на балкон можно с гостиной и кухни. Он застеклен. Посередине есть небольшая арка.

В комнатах на полу ламинат, на стенах - импортные обои. Везде, кроме спальни, сделан натяжной потолок. После продажи в двушке остается вся встроенная мебель. Насчет остального можно договориться.