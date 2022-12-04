ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

04.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Заезжай и живи. Посмотрели как выглядят двухкомнатные квартиры с неплохим ремонтом и мебелью. Все они стоят меньше 60 тысяч долларов.

Бульвар Шевченко (Центральный район)

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Квартира располагается на последнем этаже пятиэтажного дома 1961 года постройки на бульваре Шевченко, 1. Одна из комнат является проходной. Общая площадь объекта - 33,7 м², кухня занимает 5,9 м².

Капитальный ремонт в кирпичном доме делали в 2019 году. В квартире сделан хороший ремонт: на полу лежит ламинат, совмещенный санузел облицован плиткой. Двушка полностью готова к проживанию. Одно но - в ней нет балкона. 

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Недалеко находится Парк Победы. В округе хорошо развита транспортная система.  

Стоимость квартиры - 49 900 долларов (1 481 долларов за "квадрат").

Улица Ольшевского (Фрунзенский район)

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Девятиэтажка на Ольшевского,71 была построена в 1975 году. Квартира находится на последнем этаже. Ее общая площадь - 53,2 м², кухня - 7,3 м². 

Две жилые комнаты располагаются с двух сторон кухни и санузла. Между комнатой, что служит гостиной и кухней нет двери. перепланировка - узаконенная. Санузел в квартире раздельный. Выйти на балкон можно с гостиной и кухни. Он застеклен. Посередине есть небольшая арка.

В комнатах на полу ламинат, на стенах - импортные обои. Везде, кроме спальни, сделан натяжной потолок. После продажи в двушке остается вся встроенная мебель. Насчет остального можно договориться. 

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Рядом находится парк 60-летия Великого Октября и Дрозды. 

Стоит двухкомнатная квартира - 58 500 долларов (один квадратный метр - 1 100 долларов).

Проспект Пушкина (Фрунзенский район)

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Пятиэтажка находится на проспекте Пушкина, 19. Она была построена в 1972 году. Двушка располагается на последнем этаже. Общая площадь - 47,05 квадратного метра. Кухня занимает 6,18 м².

Капремонт в доме был в 2018 году.

В квартире обе комнаты отдельные. В двушке вставлены стеклопакеты ПВХ с системой климат-контроля, выровнены стены, заменена электропроводка, деревянный пол отшлифован и покрыт лаком. В ванной и туалете лежит импортная плитка, заменена сантехника. Также установлены два шкафа, есть встроенная кухня. Авторы объявления советуют взять в новое жилье только тапки, так как остальное для жизни там есть.

Можете с собой взять «только тапки» и заселиться в эту квартиру. Кроме того, здесь есть застекленный балкон и место в подвале дома.

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Всего в 10 минутах ходьбы находится станция метро «Пушкинская».

Квартира стоит - 57 700 долларов (один "квадрат" - 1 226 долларов)

Улица Корженевского (Октябрьский район)


Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Квартира продается в девятиэтажке 1975 года на улице Корженевского, 1/1 на первом этаже. Общая площадь двушки - 39,43 м², кухня занимает 6,98 м². Обе комнаты с отдельным входом.

В квартире сделан хороший ремонт. Она продается с бытовой техникой и мебелью. Здесь также есть застекленный балкон.


Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Рядом находятся парк Белая Дача, Солнечная Долина, горнолыжный центр »Альпийский снег» и другие зоны отдыха. До станций метро "Малиновка" и "Институт культуры" всего 10 минут. 

Стоимость квартиры - 59 тысяч долларов (цена квадратного метра - 1 496 долларов).

Старовиленский тракт (Центральный район)

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

Четырехэтажный дом на Старовиленском тракте, 89 был построен в 1963 году. Двушка продается на первом этаже. Она занимает 43,6 квадратного метра. На кухню выделено 7,3 м².

В квартире обе комнаты раздельные. Однако между коридором и гостиной нет перегородки, установлен лишь большой стеллаж. Внутри сделан хороший ремонт: установлены стеклопакеты ПВХ, сделаны натяжные потолки. На полу лежит ламинат, поклеены новые обои. В коридоре есть встроенный шкаф, кухня с доводчиками BLUM. Санузел - совмещенный, с душевой кабиной.

Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?

В шаговой доступности парк Победы, ТЦ "Замок" и множество магазинов.

Цена двушки - 52 500 долларов (квадратный метр стоит 1 204 доллара).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заезжай и живи. Посмотрели как выглядят двухкомнатные квартиры с неплохим ремонтом и мебелью. Все они стоят меньше 60 тысяч долларов.
 
Новости дня
Новости экономики
 
До 20 тысяч долларов, у леса, возле Минска: смотрим дома в хорошем состоянии в СТ и деревнях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

03.12.2022
Mir24.TV Belarus
04.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика