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Нашли двухкомнатные квартиры с ремонтом и мебелью до 60 тысяч долларов. Как они выглядят?
04.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Заезжай и живи. Посмотрели как выглядят двухкомнатные квартиры с неплохим ремонтом и мебелью. Все они стоят меньше 60 тысяч долларов.
Квартира располагается на последнем этаже пятиэтажного дома 1961 года постройки на бульваре Шевченко, 1. Одна из комнат является проходной. Общая площадь объекта - 33,7 м², кухня занимает 5,9 м².
Недалеко находится Парк Победы. В округе хорошо развита транспортная система.
Стоимость
Девятиэтажка на Ольшевского,71 была построена в 1975 году. Квартира находится на последнем этаже. Ее общая площадь - 53,2 м², кухня - 7,3 м².
Две жилые комнаты располагаются с двух сторон кухни и санузла. Между комнатой, что служит гостиной и кухней нет двери. перепланировка - узаконенная. Санузел в квартире раздельный. Выйти на балкон можно с гостиной и кухни. Он застеклен. Посередине есть небольшая арка.
В комнатах на полу ламинат, на стенах - импортные обои. Везде, кроме спальни, сделан натяжной потолок. После продажи в двушке остается вся встроенная мебель. Насчет остального можно договориться.
Рядом находится парк 60-летия Великого Октября и Дрозды.
Стоит
Пятиэтажка находится на проспекте Пушкина, 19. Она была построена в 1972 году. Двушка располагается на последнем этаже. Общая площадь - 47,05 квадратного метра. Кухня занимает 6,18 м².
Капремонт в доме был в 2018 году.
В квартире обе комнаты отдельные. В двушке вставлены стеклопакеты ПВХ с системой климат-контроля, выровнены стены, заменена электропроводка, деревянный пол отшлифован и покрыт лаком. В ванной и туалете лежит импортная плитка, заменена сантехника. Также установлены два шкафа, есть встроенная кухня. Авторы объявления советуют взять в новое жилье только тапки, так как остальное для жизни там есть.
Можете с собой взять «только тапки» и заселиться в эту квартиру. Кроме того, здесь есть застекленный балкон и место в подвале дома.
Всего в 10 минутах ходьбы находится станция метро «Пушкинская».
Квартира продается в девятиэтажке 1975 года на улице Корженевского, 1/1 на первом этаже. Общая площадь двушки - 39,43 м², кухня занимает 6,98 м². Обе комнаты с отдельным входом.
Рядом находятся парк Белая Дача, Солнечная Долина, горнолыжный центр »Альпийский снег» и другие зоны отдыха. До станций метро "Малиновка" и "Институт культуры" всего 10 минут.
Стоимость
Четырехэтажный дом на Старовиленском тракте, 89 был построен в 1963 году. Двушка продается на первом этаже. Она занимает 43,6 квадратного метра. На кухню выделено 7,3 м².
В квартире обе комнаты раздельные. Однако между коридором и гостиной нет перегородки, установлен лишь большой стеллаж. Внутри сделан хороший ремонт: установлены стеклопакеты ПВХ, сделаны натяжные потолки. На полу лежит ламинат, поклеены новые обои. В коридоре есть встроенный шкаф, кухня с доводчиками BLUM. Санузел - совмещенный, с душевой кабиной.
В шаговой доступности парк Победы, ТЦ "Замок" и множество магазинов.
Цена
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Заезжай и живи. Посмотрели как выглядят двухкомнатные квартиры с неплохим ремонтом и мебелью. Все они стоят меньше 60 тысяч долларов.
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