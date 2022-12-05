С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

Дом-одноэтажный. В нем расположились две жилые комнаты, одна из них имеет выход в гардеробную и санузел. Также есть отдельное помещение под котельную, еще один санузел, кабинет и огромная комната под кухню-гостиную. Общую зону украшает печь-камин.

Светлые стены контрастируют с ярким напольным деревянным покрытием, и открытыми балками. Сочности интерьеру придает яркая мебель. По словам автором объявления, она винтажная, есть и антиквариат - все перейдет новому владельцу.