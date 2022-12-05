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С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
05.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот дом стоит на краю поля в полном одиночестве. Напротив лишь один сосед. В округе растут деревья, бежит река, а 1,2 га в собственности можно украсить цветами и различными растениями. Сам дом наполнен светом, который разбавляют яркие цвета винтажной и антикварной мебели. Такому уединению не мешает близкое расположение к Минску и довольно развитая деревня. В общем, продается настоящая мечта. Посмотрите, что выставили на продажу и во сколько оценили объект.
Дом-одноэтажный. В нем расположились две жилые комнаты, одна из них имеет выход в гардеробную и санузел. Также есть отдельное помещение под котельную, еще один санузел, кабинет и огромная комната под кухню-гостиную. Общую зону украшает печь-камин.
Светлые стены контрастируют с ярким напольным деревянным покрытием, и открытыми балками. Сочности интерьеру придает яркая мебель. По словам автором объявления, она винтажная, есть и антиквариат - все перейдет новому владельцу.
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С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
Этот дом стоит на краю поля в полном одиночестве. Напротив лишь один сосед. В округе растут деревья, бежит река, а 1,2 га в собственности можно украсить цветами и...
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