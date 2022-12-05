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С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

05.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Этот дом стоит на краю поля в полном одиночестве. Напротив лишь один сосед. В округе растут деревья, бежит река, а 1,2 га в собственности можно украсить цветами и различными растениями. Сам дом наполнен светом, который разбавляют яркие цвета винтажной и антикварной мебели. Такому уединению не мешает близкое расположение к Минску и довольно развитая деревня. В общем, продается настоящая мечта. Посмотрите, что выставили на продажу и во сколько оценили объект.

С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

Дом, который построили в 2020 году из газосиликатных блоков находится в деревне Судники Воложинского района - около 40 км от МКАД. Его общая площадь - 133,9 "квадрата". 

Дом-одноэтажный. В нем расположились две жилые комнаты, одна из них имеет выход в гардеробную и санузел. Также есть отдельное помещение под котельную, еще один санузел, кабинет и огромная комната под кухню-гостиную. Общую зону украшает печь-камин. 

Светлые стены контрастируют с ярким напольным деревянным покрытием, и открытыми балками. Сочности интерьеру придает яркая мебель. По словам автором объявления, она винтажная, есть и антиквариат - все перейдет новому владельцу.    

С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

С гостиной можно выйти на террасу. Она еще не полностью готова, но материалы для работы есть. 

Дом располагается на краю поля. В собственности у владельца будет 1,2 га земли, где растут деревья, протекает речка, бьют родники.

С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

Судники - живая деревня. Здесь есть школа, детский сад, несколько магазинов. Каждую неделю приезжают две автолавки. До деревни курсируют автобусы и маршрутки. До Ракова - 15 минут на машине, до Ивенца чуть больше. 

С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами
С антикварной мебелью, огромным участком и без соседей. Возле Минска продают современный дом со всеми удобствами

Стоимость дома - 115 тысяч долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Этот дом стоит на краю поля в полном одиночестве. Напротив лишь один сосед. В округе растут деревья, бежит река, а 1,2 га в собственности можно украсить цветами и...
 
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В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
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