«Многие еще помнят, как метр в Минске стоил 1800-1900 долларов». Эксперты - о ситуации на рынке квартир

− Объективная картина на рынке такова: как с мая месяца все восстановилось, так оно все и движется. У нас было очень активное, даже нетипично активное лето, а осень у нас − всегда была активной. Этот год не стал исключением. Более того, третий квартал и начало четвертого − стали рекордными по количеству сделок. В сентябре, октябре и ноябре (тут данные еще считают, но думаю, цифры будут именно такими) в Минске фиксировалось более 1500 сделок.

Что касается цены квадратного метра, то лично я с мая не наблюдаю реальных изменений. На вторичке это примерно 1330 долларов, на первичке – 1370 долларов. Эта цена, плюс-минус, сохраняется уже несколько месяцев. Изменения появляются только тогда, когда какой-нибудь застройщик выкидывает на рынок единовременно тысячи квартир. Реально же, цена колеблется в пределах 0,2-0,3%.

В ноябре мы по-прежнему наблюдали стабильно хороший спрос. В первые недели ноября было заметно снижение, но в конце месяца спрос полностью восстановился. У нас снова фиксировалось большое количество покупателей из регионов. То есть − денег на руках у людей еще осталось много. Вкладывать их в банк хотят не все, скорее всего – они пойдут в недвижимость. То есть, мы говорим уже не об отложенном спросе, а о необходимости вложения денег. Какой-то бизнес есть не у каждого; акции, биржи – тоже не про нас, а недвижимость – это понятная инвестиция. Ну а когда покупатели из регионов сравнивают Минск и Брест и видят, что разница по цене «квадрата» – не такая уж значительная (в Минске – 1000, в Бресте – 800 долларов), то они предпочитают сделать вложение в столицу.

Кстати, в этом месяце прошло пару сделок с иностранцами. Это были европейцы из ближайшего зарубежья. Учитывая, что в Варшаве или Вильнюсе за последний год квартиры подросли в цене на 30%, они обратили внимание на Минск. Так, у меня был клиент из Прибалтики, который рассматривал в качестве инвестиций Россию и другие страны. Но так как у него были накопления в долларах, а российский рубль очень окреп, он принял решение на низком рынке купить квартиру в Минске. Выбрал жилье в премиальном комплексе.

В целом, каждая третья сделка – цепочная. Эти сделки всегда будут. Люди женятся, разводятся, разъезжаются, съезжаются. А вот кредитных сделок сейчас − около 10%.

Я думаю, что первые три недели декабря также будет активными. Ну а в конце месяца уже пойдут корпоративы и праздники. Обычно количество показов после 25 декабря резко сокращается, а вот сделки идут вплоть до 31 декабря. Январь в 2022 году, кстати, был очень живеньким. Посмотрим, как будет в 2023-м. По моим наблюдениям, присматривающихся людей еще очень много. Много звонков, много вопросов. Вероятно, у людей складывается впечатление – ага, все вокруг покупают, а чего я жду? Тот, кто купил квартиры в начале года, уже ее сдает и получает свои 200-250 долларов. А чего я сижу?

Вообще, чтобы убедиться, что рынок весьма активен, можно заехать в БТИ и постоять там в очереди часа два. За последнее десятилетие «квадрат» в Минске никогда не стоил ниже 1200 долларов, а сейчас он крутится возле цифры в 1300 − многих это привлекает. Ведь люди помнят, как метр стоил и 1800, и 1900 долларов.