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В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

04.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В 12 километрах от Минска продается большой дом на благоустроенном участке. Он полностью готов к проживанию, с мебелью, бытовой техникой и баней. Рядом еще и гостевой домик имеется. Он особенный — с оригинальной крышей из тростника. Узнали стоимость.

В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

Дом находится в хорошем товариществе недалеко от Раубич, рядом с Прилепским заказником. В СТ "Узборье-Нерудспорт" многие живут постоянно — до Минска всего 12 километров, дороги с асфальтом, зимой чистятся. К тому же поселок газифицирован.

Общая площадь дома — 154 м2. Стены выполнены из блоков, утеплены и оштукатурены, крыша из натуральной черепицы. В отделке использовалась лиственница.

В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

В доме три уровня. На них расположены просторная гостиная с кухней, балкон-терраса, две спальни на мансардном этаже и комната в цокольном этаже, два санузла, сауна.

В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

Отопление паровое (твердотопливный котел с автоматикой), дополнительно — электрическое. Есть возможность перейти на газ - газовая труба проходит по улице. Дом подключен к водопроводу и канализации.

В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

Участок небольшой — 5 соток. К нему прилегает дополнительная территория в 2 сотки, которые используются для выгула птиц. К участку также прилегает персональное парковочное место для двух автомобилей.

В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается

 
Теги: Минск
 
 
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В 12 километрах от Минска продается большой дом на благоустроенном участке. Он полностью готов к проживанию, с мебелью, бытовой техникой и баней. Рядом еще и...
 
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