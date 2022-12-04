|
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
04.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 12 километрах от Минска продается большой дом на благоустроенном участке. Он полностью готов к проживанию, с мебелью, бытовой техникой и баней. Рядом еще и гостевой домик имеется. Он особенный — с оригинальной крышей из тростника. Узнали стоимость.
Дом находится в хорошем товариществе недалеко от Раубич, рядом с Прилепским заказником. В СТ "Узборье-Нерудспорт" многие живут постоянно — до Минска всего 12 километров, дороги с асфальтом, зимой чистятся. К тому же поселок газифицирован.
Рядом с коттеджем находится гостевой летний дом с оригинальной тростниковой крышей.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 12 км от Минска продается дом в СТ, в котором можно жить постоянно и с комфортом. Цена не кусается
В 12 километрах от Минска продается большой дом на благоустроенном участке. Он полностью готов к проживанию, с мебелью, бытовой техникой и баней. Рядом еще и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)