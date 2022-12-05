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Есть вариант от $ 970 за «квадрат». Квартиры в минских новостройках рядом с метро попали на аукцион

05.12.2022 09:43 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Минский домостроительный комбинат вновь выставил на торги готовое жилье. В конце декабря с аукциона опять попробуют продать квартиры, расположенные в новостройках на Партизанском проспекте и на улице Неманской в Минске. Мы обратили внимание, что цена на некоторые лоты пошла вниз. Извещение о проведении торгов опубликовано в последнем номере газеты «Звязда».

Есть вариант от $ 970 за «квадрат». Квартиры в минских новостройках рядом с метро попали на аукцион
Дом на Партизанском проспекте, 71Б.

Большинство выставленных на торги новых квартир находится в панельном доме № 71Б на Партизанском проспекте. Многоэтажка появилась тут в 2020 году, на месте снесенного детского садика. Заказчиком и генподрядчиком строительства выступал Минский домостроительный комбинат. Всего в доме 98 квартир. Большинство из них досталось нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Оставшиеся у застройщика квартиры можно купить с аукциона. Поучаствовать в торгах может любой желающий. Отметим, что с апреля прошлого года стоимость квартир на Партизанском проспекте снизилась на 20-40 тысяч рублей. Сегодня стать собственником двушки, да еще и с местом в паркинге, можно заплатив порядка 78-84 тысячи долларов. Но это при отсутствии других заявителей.

На торги выставлены:

− двухкомнатная квартира (6-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 63,5 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 192 тысячи рублей;

− двухкомнатная квартира (1-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 65,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 204 тысячи рублей.

− двухкомнатная квартира (2-й этаж) на Партизанском проспекте, 71Б, общая площадь — 67,4 кв. м + машиноместо в подземном гараже, начальная цена − 205 тысяч рублей;

Есть вариант от $ 970 за «квадрат». Квартиры в минских новостройках рядом с метро попали на аукцион
Дом на Партизанском проспекте, 71Б.

Также на торги попала трехкомнатная квартира на улице Неманской, 25. Жилье находится на 3-м этаже и имеет площадь в 77,5 квадратных метров. Начальная цена − 184 тысячи рублей. К слову в начале года, стоимость трешки была на 30 тысяч рублей выше.

Аукцион состоится 20 декабря в 15.00 в Минском городском центре недвижимости по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Торги пройдут в форме открытого аукциона с условиями на повышение начальной цены. Шаг аукциона составит 5 тысяч рублей. Если на квартиру будет претендовать один покупатель, то он может приобрести жилье с увеличением первоначальной стоимости на 5%. Победитель торгов (покупатель) также должен будет оплатить вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 1% от цены продажи предмета торгов.

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Теги: Минск
 
 
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Минский домостроительный комбинат вновь выставил на торги готовое жилье. В конце декабря с аукциона опять попробуют продать квартиры, расположенные в...
 
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