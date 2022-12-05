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От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

05.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению открытого акционерного общества «Асилак» проводит аукцион по продаже пустующих домов в Узденском районе. Посмотрели, что это за постройки и сколько они стоят.

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

Все три дома находятся в деревне Хоромицкие Узденского района Минской области. Эта небольшая деревенька известна тем, что именно рядом с ней в мае 1944 года погиб юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза Марат Казей.

Сейчас в деревне ищут новых хозяев три дома:

Лот №1 − дом площадью 54,4 «квадрата» на улице Центральной, 6.

Площадь участка – 24 сотки.

Начальная цена без НДС – 892 рубля. Задаток 10 % от начальной цены – 89 рублей.


От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

Лот №2 − дом площадью 47,9 «квадрата» на улице Центральной, 3.

Площадь участка – 25 соток.

Начальная цена без НДС – 3628 рублей. Задаток 10 % от начальной цены – 362 рубля.


От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

Лот №3 − дом площадью 58,4 «квадрата» на улице Центральной, 13.

Площадь участка – 16 соток.

Начальная цена без НДС – 2894 рубля. Задаток 10 % от начальной цены – 289 рублей.


От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

Помимо собственно цены, которая в процессе торгов может увеличиться, победитель аукциона должен будет возместить продавцу затраты на изготовление правоустанавливающих документов: по лоту № 1 – 937 рублей; по лоту № 2 – 894 рубля; по лоту № 3 – 967 рублей.

Если вас заинтересовало данное предложение, то подскажем, что аукцион состоится 5 января 2023 года в 12.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5, кабинет 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 4 января.

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Теги: Минск
 
 
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