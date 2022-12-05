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От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты
05.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению открытого акционерного общества «Асилак» проводит аукцион по продаже пустующих домов в Узденском районе. Посмотрели, что это за постройки и сколько они стоят.
Сейчас в деревне ищут новых хозяев три дома:
Лот №1 −
Площадь участка – 24 сотки.
Начальная цена без НДС – 892 рубля. Задаток 10 % от начальной цены – 89 рублей.
Лот №2 −
Площадь участка – 25 соток.
Начальная цена без НДС – 3628 рублей. Задаток 10 % от начальной цены – 362 рубля.
Лот №3 −
Площадь участка – 16 соток.
Начальная цена без НДС – 2894 рубля. Задаток 10 % от начальной цены – 289 рублей.
Помимо собственно цены, которая в процессе торгов может увеличиться, победитель аукциона должен будет возместить продавцу затраты на изготовление правоустанавливающих документов: по лоту № 1 – 937 рублей; по лоту № 2 – 894 рубля; по лоту № 3 – 967 рублей.
Если вас заинтересовало данное предложение, то подскажем, что аукцион состоится 5 января 2023 года в 12.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5, кабинет 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 4 января.
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«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению открытого акционерного общества «Асилак» проводит аукцион по продаже пустующих домов в...
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