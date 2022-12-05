От 900 рублей за дом с большим участком. В Минской области выставили на торги пустующие хаты

Источник материала: realt.by

«Минский областной центр инвестиций и приватизации» по поручению открытого акционерного общества «Асилак» проводит аукцион по продаже пустующих домов в Узденском районе. Посмотрели, что это за постройки и сколько они стоят.

Все три дома находятся в деревне Хоромицкие Узденского района Минской области. Эта небольшая деревенька известна тем, что именно рядом с ней в мае 1944 года погиб юный партизан-разведчик, Герой Советского Союза Марат Казей.

Сейчас в деревне ищут новых хозяев три дома:

Помимо собственно цены, которая в процессе торгов может увеличиться, победитель аукциона должен будет возместить продавцу затраты на изготовление правоустанавливающих документов: по лоту № 1 – 937 рублей; по лоту № 2 – 894 рубля; по лоту № 3 – 967 рублей.

Если вас заинтересовало данное предложение, то подскажем, что аукцион состоится 5 января 2023 года в 12.00 по адресу: Минск, ул. Чкалова, 5, кабинет 324. Заявления на участие и необходимые документы принимаются до 4 января.

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