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«Думала, что очистка стены от штукатурки дело 5 минут». Минчанка показала, как живет в частном доме в центре столицы
05.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Частный дом почти в центре города − это редкость для Минска, но героине сегодняшнего видео Анастасии и ее семье повезло жить именно в таком. Настя рассказала, каким все было до их переезда, что семья поменяла сразу, что оставила прежним, а что продолжает менять каждый год.
Настя живет в своем доме в Минске уже больше 30 лет. Это – старый дом, он находится в центре столицы.
− До нашей семьи здесь жила какая-то старая еврейская семья. Здесь весь район усыпан такими домами. Они имеют характерную черту – над окнами и в торцах зданий ту есть такие элементы – «квадратики». На момент покупки дом был старый, но достаточно досмотренный. Безусловно, нам пришлось что-то перестраивать. Так, здесь не было второго этажа, ванная с туалетом были не очень, но кардинально мы ничего не меняли.
Сейчас в этом доме живет семья Анастасии (два взрослых и ребенок) и 3 кота.
− Дизайн в этом доме – мой. Визуальные элементы меняются каждый год-два. Мне нравится постоянно переставлять мебель, менять цвет стен. Кусок кирпичной стены − это настоящий старый кирпич. До этого тут были фотообои, потом – обои с попугайчиками, потом просто белая стена, и наконец, нам захотелось какого-то объема. Своими силами и своими перфораторами мы решили все исправить. Я думала, что это дело 5 минут, но оказалось, что кирпичную кладку не так-то просто очистить от бетона, который мы считали штукатуркой. В итоге, всю стену очистить не хватило терпения − получилась такая необычная деталь. Нам ее хватает.
В доме хозяева стараются все делать своими руками. К примеру, бабушкин с дедушкой комод под названием «Юта» девушка отреставрировала самостоятельно.
− Где-то лет 10 назад в доме случился пожар. В результате него полностью выгорел второй этаж – у нас был такой дом-кабриолет. Это произошло в год, когда был Хавьер, тогда было обледенение, в счетчике случилась искра, оттуда и начался пожар. Вообще, это было так странно, наблюдать, как горит твой дом. С одной стороны – ужас, а с другой стороны – восхищение, как люди справляются с этим. В тот год, кстати, по нашей улице горело 5 домов.
Второй этаж после пожара супруги сделали достаточно быстро, так как надо было накрывать дом крышей. Там пока − опен-спейс, но позже планируют сделать перегородки. Вся мебель на втором этаже – Икея. Также после пожара в доме появилась ванная (до этого был только душ) и два умывальника.
В центре дома хозяева сделали уютную гостиную. На кухне облик менялся три раза. Сейчас это – белый цвет. На ближайшие лет 10 уже никаких перемен не планируется.
В доме есть старое немецкое пианино, ранее принадлежавшее еврейской семье. Его попросили приютить знакомые на время, но инструмент прижился на новом месте и пока не собирается переезжать.
− А еще тут есть секретная творческая комната, где царит творческий беспорядок. Там – мой кабинет.
Сейчас девушка хочет поменять цвет стен и труб, которые проходят прямо по жилым комнатам.
Подробнее историю Анастасии смотрите в нашем видео:
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«Думала, что очистка стены от штукатурки дело 5 минут». Минчанка показала, как живет в частном доме в центре столицы
Частный дом почти в центре города − это редкость для Минска, но героине сегодняшнего видео Анастасии и ее семье повезло жить именно в таком. Настя рассказала, каким...
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