«Думала, что очистка стены от штукатурки дело 5 минут». Минчанка показала, как живет в частном доме в центре столицы

Настя живет в своем доме в Минске уже больше 30 лет. Это – старый дом, он находится в центре столицы.

− До нашей семьи здесь жила какая-то старая еврейская семья. Здесь весь район усыпан такими домами. Они имеют характерную черту – над окнами и в торцах зданий ту есть такие элементы – «квадратики». На момент покупки дом был старый, но достаточно досмотренный. Безусловно, нам пришлось что-то перестраивать. Так, здесь не было второго этажа, ванная с туалетом были не очень, но кардинально мы ничего не меняли.

Сейчас в этом доме живет семья Анастасии (два взрослых и ребенок) и 3 кота.

− Дизайн в этом доме – мой. Визуальные элементы меняются каждый год-два. Мне нравится постоянно переставлять мебель, менять цвет стен. Кусок кирпичной стены − это настоящий старый кирпич. До этого тут были фотообои, потом – обои с попугайчиками, потом просто белая стена, и наконец, нам захотелось какого-то объема. Своими силами и своими перфораторами мы решили все исправить. Я думала, что это дело 5 минут, но оказалось, что кирпичную кладку не так-то просто очистить от бетона, который мы считали штукатуркой. В итоге, всю стену очистить не хватило терпения − получилась такая необычная деталь. Нам ее хватает.