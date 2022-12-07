Один из новых домов стоит на стилобате-парковке. На его крыше получилась терраса, пользоваться которой, видимо, смогут все новоселы.

Отметим, что квартиры в домах предлагались исключительно нуждающимся в улучшении жилищных условий. За метр в новостройках «очередники» должны были заплатить около 1750 рублей (700 долларов) для нормативной площади и 2200-2600 рублей (880-1040 долларов) для сверхнормативной площади.