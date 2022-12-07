|
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
07.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последние несколько лет район Тракторного завода несколько изменился. Так, на месте снесенных двухэтажек на Чеботарева уже выросли новые многоквартирные дома.
Сегодня на месте тех старых зданий уже стоят две готовые семиэтажки. Всего по первоначальному плану домов должно быть три, но строительство последней еще не началось. Из-за этого вид у квартала пока что незаконченный. Закрытый двор и детская площадка с зонами отдыха появится у жильцов только после финиша всей стройки.
На наш субъективный взгляд сейчас новостройки выглядят несколько чужеродно в окружении сложившейся уютной застройки поселка Тракторозаводцев. Несмотря на то, что застройщик обещал, что квартал будет иметь черты «стиля Партизанского проспекта сталинского периода», фасады новых домов вряд ли спутаешь с соседними двух- и трехэтажками прошлого века. Разве что цветовая гамма та же.
Один из новых домов стоит на стилобате-парковке. На его крыше получилась терраса, пользоваться которой, видимо, смогут все новоселы.
Отметим, что квартиры в домах предлагались исключительно нуждающимся в улучшении жилищных условий. За метр в новостройках «очередники» должны были заплатить около 1750 рублей (700 долларов) для нормативной площади и 2200-2600 рублей (880-1040 долларов) для сверхнормативной площади.
Так как квартиры сдавались без отделки, сейчас в домах только начинаются ремонты. Тем не менее, на площадке недвижимости Realt уже появились первые объявления о продаже квартир на Чеботарева 16 и 18.
К примеру, сейчас тут предлагается 60-метровая
В объявлении отмечается, что новый дом расположен в исторической малоэтажной застройке, рядом с метро и зеленой зоной с речкой. Под домом − стоянка для жителей (выкупать и дополнительно оплачивать место не требуется). Есть видеонаблюдение. Дом стоит на монолитном стилобате, который служит террасой для отдыха жильцов дома».
За
Обсуждайте эту статью в нашем
Читайте также:
В довоенном доме в центре Минска продается квартира со странной ванной-бассейном. Оказывается, такие тут в каждом подъезде
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
За последние несколько лет район Тракторного завода несколько изменился. Так, на месте снесенных двухэтажек на Чеботарева уже выросли новые многоквартирные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)