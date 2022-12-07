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Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

07.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

За последние несколько лет район Тракторного завода несколько изменился. Так, на месте снесенных двухэтажек на Чеботарева уже выросли новые многоквартирные дома. Строил эти необычные панельки УКС Заводского района, а жилье в них досталось очередникам. Мы посмотрели на сданные новостройки и узнали, сколько просят за квартиры в новых домах на вторичке.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

Атмосферный поселок Тракторострозаводцев уплотняют с 2017 года. Первыми к сносу приговорили 11 послевоенных двухэтажек в квартале улиц Клумова − Щербакова – Чеботарева.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Так стройка выглядела в начале этого года.

Сегодня на месте тех старых зданий уже стоят две готовые семиэтажки. Всего по первоначальному плану домов должно быть три, но строительство последней еще не началось. Из-за этого вид у квартала пока что незаконченный. Закрытый двор и детская площадка с зонами отдыха появится у жильцов только после финиша всей стройки.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

На наш субъективный взгляд сейчас новостройки выглядят несколько чужеродно в окружении сложившейся уютной застройки поселка Тракторозаводцев. Несмотря на то, что застройщик обещал, что квартал будет иметь черты «стиля Партизанского проспекта сталинского периода», фасады новых домов вряд ли спутаешь с соседними двух- и трехэтажками прошлого века. Разве что цветовая гамма та же. 

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

Из необычных приемов, которые все же были применены при строительстве – лепнина, карнизы, молдинги, балюстрада, балясины.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

Один из новых домов стоит на стилобате-парковке. На его крыше получилась терраса, пользоваться которой, видимо, смогут все новоселы.

Отметим, что квартиры в домах предлагались исключительно нуждающимся в улучшении жилищных условий. За метр в новостройках «очередники» должны были заплатить около 1750 рублей (700 долларов) для нормативной площади и 2200-2600 рублей (880-1040 долларов) для сверхнормативной площади.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

Так как квартиры сдавались без отделки, сейчас в домах только начинаются ремонты. Тем не менее, на площадке недвижимости Realt уже появились первые объявления о продаже квартир на Чеботарева 16 и 18.

К примеру, сейчас тут предлагается 60-метровая двушка с раздельными комнатами и кухней. Располагается жилье 3-м этаже новостройки.

Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном

В объявлении отмечается, что новый дом расположен в исторической малоэтажной застройке, рядом с метро и зеленой зоной с речкой. Под домом − стоянка для жителей (выкупать и дополнительно оплачивать место не требуется). Есть видеонаблюдение. Дом стоит на монолитном стилобате, который служит террасой для отдыха жильцов дома».

За двушку просят 69,9 тысяч долларов (то есть, по 1165 долларов – за метр).

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Теги: Минск
 
 
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За последние несколько лет район Тракторного завода несколько изменился. Так, на месте снесенных двухэтажек на Чеботарева уже выросли новые многоквартирные...
 
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