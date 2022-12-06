В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже

В этот раз «оферта» касается всех желающих - к долевому строительству предлагаются 14 квартир с машино-местом в паркинге:

− 4 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 43 «квадратов»;

− 10 двухкомнатных квартир площадью от 51 до 54 «квадратов».

Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей.

Отметим, что по сравнению с предыдущим предложением от застройщика «квадрат» в доме подешевел на 250 рублей, а машино-место – сразу на 2 тысячи рублей.

Так, еще в сентябре всем желающим предлагали однушки и двушки по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. В октябре «квадрат» тут продавали уже 3200 рублей.

Оплачивать квартиру можно частями: 60% − сразу, остальное — по графику платежей до 31 марта 2023 года включительно. Окончание строительства дома ожидается в мае 2023 года.

Подавать заявления на квартиры можно будет с 12 декабря в офисе «МДК».