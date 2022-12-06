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В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже

06.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка – тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе этого года, когда за недорогими квартирами в ней выстроились огромные очереди. Первоначально на жилье могли претендовать только очередники, а затем жилье и все остальные. Сегодня в газете «Звязда» вышла проектная декларация еще на 14 квартир. Жилье опять предлагают всем желающим. Цена на квадратные метры и место в паркинге заметно снизилась.

В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже

Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат». Начали возводить «каркасник» по индивидуальному проекту еще несколько лет назад. В доме на 5 подъездов и 376 квартир запроектированы однушки, двушки, трешки и четырешки. Сегодня дом и паркинг фактически возведены.

В этот раз «оферта» касается всех желающих - к долевому строительству предлагаются 14 квартир с машино-местом в паркинге:

− 4 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 43 «квадратов»;

− 10 двухкомнатных квартир площадью от 51 до 54 «квадратов».

Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей.

Отметим, что по сравнению с предыдущим предложением от застройщика «квадрат» в доме подешевел на 250 рублей, а машино-место – сразу на 2 тысячи рублей.

Так, еще в сентябре всем желающим предлагали однушки и двушки по стоимости 3700 рублей за «квадрат» плюс обязательный паркинг за 27 тысяч рублей. В октябре «квадрат» тут продавали уже 3200 рублей.

Оплачивать квартиру можно частями: 60% − сразу, остальное — по графику платежей до 31 марта 2023 года включительно. Окончание строительства дома ожидается в мае 2023 года.

Подавать заявления на квартиры можно будет с 12 декабря в офисе «МДК».

В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже

Напомним, что жилье в доме в разное время распределяли среди многодетных семей, очередников, а также всех желающих. К примеру, около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и длился целых 4 дня.

В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже

 
Теги: Минск
 
 
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В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка – тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе...
 
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