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В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже
06.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка – тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе этого года, когда за недорогими квартирами в ней
Напомним, что многоквартирный жилой дом на улице Жуковского строит «Минский домостроительный комбинат».
В этот раз «оферта» касается всех желающих - к долевому строительству предлагаются 14 квартир с машино-местом в паркинге:
− 4 однокомнатные квартиры площадью от 33 до 43 «квадратов»;
− 10 двухкомнатных квартир площадью от 51 до 54 «квадратов».
Стоимость 1 квадратного метра − 2950 рублей. Стоимость обязательного машино-места − 25 тысяч рублей.
Отметим, что по сравнению с предыдущим предложением от застройщика «квадрат» в доме подешевел на 250 рублей, а машино-место – сразу на 2 тысячи рублей.
Так, еще в сентябре всем желающим
Оплачивать квартиру можно частями: 60% − сразу, остальное — по графику платежей до 31 марта 2023 года включительно. Окончание строительства дома ожидается в мае 2023 года.
Подавать заявления на квартиры можно будет с 12 декабря в офисе «МДК».
Напомним, что жилье в доме в разное время распределяли среди многодетных семей, очередников, а также всех желающих. К примеру, около 200 квартир в январе расхватали очередники без направлений. Прием заявлений тогда проходил напряженно и
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В доме на Жуковского всем желающим предложили еще 14 квартир. Цена за жилье и место в паркинге стала еще ниже
В районе станции метро «Ковальская Слобода» в Минске давно идет большая стройка – тут возводят каркасный дом на 376 квартир. Многоэтажка стала известной в январе...
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