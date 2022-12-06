Аукцион по продаже земли под Минском: много участков до 15 тысяч рублей, с газом, на берегах озер

Источник материала: realt.by

Под конец года на аукцион в Дзержинском районе выставили рекордное количество участков — 34 лота. В отличие от наделов в Минском районе, они существенно дешевле — основное их количество находится в ценовом диапазоне от 2,5 до 15 тысяч рублей. На торги стоит обратить внимание тем, кто хочет построить дом у озера — в продаже будет сразу несколько подходящих вариантов.

Заречное, 23 км от МКАД

Участок 14,9 соток расположен в конце деревни, рядом с полем и небольшим лесным массивом. Есть возможность подключиться к электричеству и газу. Начальная стоимость — 15 000 рублей.

Шпильки, 27 км от МКАД

Деревня вытянута вдоль небольшой речушки Черниковка, рядом совсем небольшое озерцо Шпильки. За лесным массивом — два больших сельхозпредприятия. Участок в 10 соток с электричеством и газом оценили в 4 603 рубля.

Малое Беляково, 23 км от МКАД

Здесь продается участок в 15 соток на краю деревни, возле поля. Имеются инженерные сети: водопровод и электричество. Начальная стоимость — 10 637 рублей.

Новосады, 28 км от МКАД

Здесь 15 соток с возможностью подключиться к газу, водопроводу и электричеству оценили в 6 071 рубль.

Кукшевичи, 33 км от МКАД

Деревня находится между Дзержинском и Станьково. Размер участка — 13 соток, начальная стоимость 13 000 рублей. Есть газ и электричество.

Волма, 37 км от МКАД

Это довольно большой агрогородок с необходимой инфраструктурой. Участок находится на самом его краю, через дорогу — Волмянское водохранилище. Размер надела — 14 соток. Можно подключиться к электричеству и газу. Начальная стоимость — 5 500 рублей.

Виноградовка, 36 км от МКАД

Участок находится не в самой деревне, а в обособленной застройке между водоемом и лесным массивом. Его площадь — 14,3 сотки. Есть электричество. Стоимость — 9 800 рублей.

Багрицовщина, 38 км от МКАД

Это практически Станьково, сразу за усадебным парком Чапских. Участок находится совсем рядом с берегом местного озера. Его размер — 6 соток. Из коммуникаций только электричество, но и начальная цена не кусается — 3 500 рублей.

Старая Рудица, 39 км от МКАД

Большая деревня рядом с трассой М1, за Дзержинском. Размер участка — 12,7 соток. Из коммуникаций — только электричество. Начальная стоимость — 8 000 рублей.

Новая Рудица, 41 км от МКАД

В этой деревне, расположенной рядом со Старой Рудицей, продается участок 12,9 соток с газом и электричеством. Расположение интересное — прямо у берега Новорудицкого озера. Лот оценили в 6 000 рублей.

Химороды, 40 км от МКАД

Здесь участок в 14,6 сотки с водопроводом и электричеством оценили в 4 000 рублей.

Меньки, 40 км от МКАД

Небольшая деревня в одну улицу возле лесного массива. Участок 12 соток, с электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 3 000 рублей.