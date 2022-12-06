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Аукцион по продаже земли под Минском: много участков до 15 тысяч рублей, с газом, на берегах озер
06.12.2022 18:13 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под конец года на
Заречное, 23 км от МКАД
Участок 14,9 соток расположен в конце деревни, рядом с полем и небольшим лесным массивом. Есть возможность подключиться к электричеству и газу. Начальная стоимость — 15 000 рублей.
Шпильки, 27 км от МКАД
Деревня вытянута вдоль небольшой речушки Черниковка, рядом совсем небольшое озерцо Шпильки. За лесным массивом — два больших сельхозпредприятия. Участок в 10 соток с электричеством и газом оценили в 4 603 рубля.
Малое Беляково, 23 км от МКАД
Здесь продается участок в 15 соток на краю деревни, возле поля. Имеются инженерные сети: водопровод и электричество. Начальная стоимость — 10 637 рублей.
Новосады, 28 км от МКАД
Здесь 15 соток с возможностью подключиться к газу, водопроводу и электричеству оценили в 6 071 рубль.
Кукшевичи, 33 км от МКАД
Деревня находится между Дзержинском и Станьково. Размер участка — 13 соток, начальная стоимость 13 000 рублей. Есть газ и электричество.
Волма, 37 км от МКАД
Это довольно большой агрогородок с необходимой инфраструктурой. Участок находится на самом его краю, через дорогу — Волмянское водохранилище. Размер надела — 14 соток. Можно подключиться к электричеству и газу. Начальная стоимость — 5 500 рублей.
Виноградовка, 36 км от МКАД
Участок находится не в самой деревне, а в обособленной застройке между водоемом и лесным массивом. Его площадь — 14,3 сотки. Есть электричество. Стоимость — 9 800 рублей.
Багрицовщина, 38 км от МКАД
Это практически Станьково, сразу за усадебным парком Чапских. Участок находится совсем рядом с берегом местного озера. Его размер — 6 соток. Из коммуникаций только электричество, но и начальная цена не кусается — 3 500 рублей.
Старая Рудица, 39 км от МКАД
Большая деревня рядом с трассой М1, за Дзержинском. Размер участка — 12,7 соток. Из коммуникаций — только электричество. Начальная стоимость — 8 000 рублей.
Новая Рудица, 41 км от МКАД
В этой деревне, расположенной рядом со Старой Рудицей, продается участок 12,9 соток с газом и электричеством. Расположение интересное — прямо у берега Новорудицкого озера. Лот оценили в 6 000 рублей.
Химороды, 40 км от МКАД
Здесь участок в 14,6 сотки с водопроводом и электричеством оценили в 4 000 рублей.
Меньки, 40 км от МКАД
Небольшая деревня в одну улицу возле лесного массива. Участок 12 соток, с электричеством и водопроводом. Начальная стоимость — 3 000 рублей.
Аукцион состоится 23 декабря 2022 года в 10.00 по адресу: Минск, улица Чкалова, 5. Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющейся документацией - по 19 декабря 2022 года.
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