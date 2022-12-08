Подвесное кресло, грифельная доска, бирюзовые акценты. Как семья обустроила квартиру с видом на лес

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Вадим с женой Мариной, сыном и их любимицей-корги живут в Новой Боровой уже более двух лет. У них — просторная квартира с видом на весь район и лес рядом, продуманной кухней, функциональной детской и интересными деталями интерьера . Во дворе дома растут хвойные деревья, обустроены зоны барбекю и игровые площадки. Это третий выпуск душевного проекта «Званый ужин в Новой Боровой» . Три семьи, жители района, ходят в гости друг к другу, смотрят квартиры и интерьерные решения, а также вдохновляются атмосферой дворов и проводят время с соседями. В этом выпуске ужин получился особенным: барбекю в вечернее время, с легким морозом, снегом и огоньками во дворе.