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Подвесное кресло, грифельная доска, бирюзовые акценты. Как семья обустроила квартиру с видом на лес

08.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вадим с женой Мариной, сыном и их любимицей-корги живут в Новой Боровой уже более двух лет. У них — просторная квартира с видом на весь район и лес рядом, продуманной кухней, функциональной детской и интересными деталями интерьера . Во дворе дома растут хвойные деревья, обустроены зоны барбекю и игровые площадки. Это третий выпуск душевного проекта «Званый ужин в Новой Боровой». Три семьи, жители района, ходят в гости друг к другу, смотрят квартиры и интерьерные решения, а также вдохновляются атмосферой дворов и проводят время с соседями. В этом выпуске ужин получился особенным: барбекю в вечернее время, с легким морозом, снегом и огоньками во дворе.

 
 
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Вадим с женой Мариной, сыном и их любимицей-корги живут в Новой Боровой уже более двух лет. У них — просторная квартира с видом на весь район и лес рядом, продуманной...
 
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