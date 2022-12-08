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Подвесное кресло, грифельная доска, бирюзовые акценты. Как семья обустроила квартиру с видом на лес
08.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вадим с женой Мариной, сыном и их любимицей-корги живут в
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Вадим с женой Мариной, сыном и их любимицей-корги живут в Новой Боровой уже более двух лет. У них — просторная квартира с видом на весь район и лес рядом, продуманной...
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