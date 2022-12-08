"За неделю чиз стал совсем другим". Сходили в бывший "МакДональдс" и узнали у посетителей, как изменилась еда

Мнения посетителей по вкусу блюд обновленной сети различаются. В заведении встречаем Станислава , который взял чизбургер, картошку и капучино. Он говорит, что заметил существенные изменения во вкусе и составе бургера.

− В позапрошлое воскресенье я уезжал из Беларуси и покупал чизбургер, а сейчас приехал − и снова купил чизбургер. И могу сказать, что за неделю он стал вообще другим! Самое главное − в нем теперь нет прослойки из лука, как было в «МакДональдсе». Возможно, еще и соус какой-то другой. В общем, это не тот самый вкус, как говорится в рекламе. Вкус чизбургера из «МакДональдса» я помню с 1996 года, поэтому в этом вопросе меня не проведешь. Чизбургер тогда мне нравился больше, но я не могу сказать, что новый бургер совсем плох. Он просто другой.

Что касается картошки и кофе, то в их вкусе Станислав сильных изменений не заметил.

− Но, с другой стороны, какой особенный рецепт может быть у картошки и кофе? Понятно, что это не основное, за чем ходили в «МакДональдс».