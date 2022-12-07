Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь ноябрь в базе фигурировало на 2.6% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «двушек» стало больше на 3%, 1- и 3-комнатных квартир — на 2% в обоих случаях.

В то же время активность по поиску съёмного жилья в Минске, напротив, снижается. Согласно GoogleTrends, количество поисковых запросов « снять квартиру в Минске » по итогам ноября уменьшилось на 2.5%. Текущий уровень спроса является довольно низким для конца осени несмотря на то, что это не самый активный период для рынка в принципе: по сравнению с прошлогодним уровнем спрос на аренду квартир в Минске сегодня ниже на 9%.