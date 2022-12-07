|
Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)
07.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022-го спрос на аренду квартир в Минске снизился на 9%. При этом цены предложения выросли. Что еще происходит на рынке аренды квартир в Минске - в аналитике Realt.
Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь ноябрь в базе фигурировало на 2.6% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «двушек» стало больше на 3%, 1- и 3-комнатных квартир — на 2% в обоих случаях.
В то же время активность по поиску съёмного жилья в Минске, напротив, снижается. Согласно GoogleTrends, количество поисковых запросов «
Цены
Несмотря на снижение спроса на арендное жилье в Минске, средние цены немного выросли почти по всем сегментам и на конец месяца выглядели следующим образом:
* 1-комнатные квартиры — $ 262 (рост на 0.7%);
* 2-комнатные квартиры — $ 320 (рост на 0.6%);
* 3-комнатные квартиры — $ 402 (без изменений).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)
По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022-го спрос на аренду квартир в Минске снизился на 9%. При этом цены предложения выросли. Что еще происходит на рынке аренды...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)