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Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

07.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022-го спрос на аренду квартир в Минске снизился на 9%. При этом цены предложения выросли. Что еще происходит на рынке аренды квартир в Минске - в аналитике Realt.

Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Количество свободных для заселения квартир в столице продолжает увеличиваться: за весь ноябрь в базе фигурировало на 2.6% квартир больше, чем месяцем ранее. Причем рынок пополнился разными типами квартир равномерно: «двушек» стало больше на 3%, 1- и 3-комнатных квартир — на 2% в обоих случаях.

В то же время активность по поиску съёмного жилья в Минске, напротив, снижается. Согласно GoogleTrends, количество поисковых запросов «снять квартиру в Минске» по итогам ноября уменьшилось на 2.5%. Текущий уровень спроса является довольно низким для конца осени несмотря на то, что это не самый активный период для рынка в принципе: по сравнению с прошлогодним уровнем спрос на аренду квартир в Минске сегодня ниже на 9%.

Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Цены

Несмотря на снижение спроса на арендное жилье в Минске, средние цены немного выросли почти по всем сегментам и на конец месяца выглядели следующим образом:

* 1-комнатные квартиры — $ 262 (рост на 0.7%);

* 2-комнатные квартиры — $ 320 (рост на 0.6%);

* 3-комнатные квартиры — $ 402 (без изменений).

Сложившийся уровень цен аренды в ноябре на 4−5% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:


Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Доходность

Инвестиционная привлекательность аренды за месяц сократилась на 0.01 процентных пункта, в то время как максимальная доходность валютных депозитов за тот же период не изменилась. На данный момент аренда позволяет заработать в 1.2 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.

Предложение бьет рекорды, но цены растут. Что происходит с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

 
Теги: Минск
 
 
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По сравнению с ноябрем 2021 года в ноябре 2022-го спрос на аренду квартир в Минске снизился на 9%. При этом цены предложения выросли. Что еще происходит на рынке аренды...
 
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