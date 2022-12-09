Белоруска вернулась из США, построила дом на Нарочи и перевезла две столетние хаты. Побывали у нее в гостях

На первом этаже расположились четыре комнаты, санузел, кухня-столовая и гостиная. Обязательным условием было наличие русской печи с лежанкой. Ее фасад теперь еще и выполняет роль доски объявлений - такая вот дополнительная коммуникация.

Ирина предусмотрела в доме аж три входа. Третий, хозяйственный, рядом с кухней, появился чтобы сохранить эстетику: "Где это видано, чтобы мусор через красивые двери выносили".

Если с представлением первого этажа проблем не было, то как сделать второй этаж и правильно вписать окна героиня не знала.

- Попросила помощи у подруги. Помню, она сидела в Перми, а я - в Москве, общались по скайпу. У нее не было доступа к видео, поэтому по ее объяснениям я рисовала на бумажке в клеточку эскизы и показывала компьютеру. Подруга корректировала: туда одну клеточку, сюда; вот здесь палочку поставим, здесь уберем. Как видите, все получилось. Подруга уговорила меня сделать лестницу к двум комнатам на втором этаже и не продолжать балкон к третьей, что была на другой стороне. Так мы бы убили двойной свет. Что ж, пришлось сделать вход с улицы и держать мансарду на случай приезда друзей. Наверное, тогда это был первый намек на то, что у нас будет усадьба.