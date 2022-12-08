С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Источник материала: realt.by

Вот уже почти год на примере разных районов мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в феврале самая дешевая (но с ремонтом!) студия стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае − 55 тысяч долларов, в сентябре − 49,9 тысяч, а в ноябре – 53 тысячи. А что происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в декабре?



В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая − это студия на улице Братьев Райт, 5.

Площадь этой квартиры − всего 25 квадратных метров. Она находится на последнем этаже восьмиэтажного панельного дома.



В объявлении сообщается, что квартира расположена в квартале «Парк» − самом стильном и зеленом квартале Новой Боровой. Жилье полностью готово к проживанию – здесь уже есть ремонт, кухня и техника Indesit (варочная панель, духовой шкаф, холодильник и стиральная машинка).



Зонирование единственной комнаты удачно организовано с помощью стеллажа и барной стойки. В прихожей установлен вместительный шкаф купе. На стенах – обои под покраску, на полу – ламинат.



Судя по фотографиям, в квартире есть полностью оборудованная встроенная кухня. В жилой части имеется диван и двухэтажная кровать. В санузле можно заметить душевую кабину и стиральную машинку. Кстати, дверь в санузел с алюминиевой кромкой, скрытыми петлями и магнитной фурнитурой.







Отдельного внимания заслуживает лоджия – она полностью застеклена (окна − в пол) и имеет вид на ухоженный двор. В квартале − бесплатный Wi-Fi во дворах, множество зелени, площадки для детей разных возрастов, уличные тренажеры, Workout зоны.



В квартиру можно заселиться сразу после покупки, или же быстро сдать в аренду. Стоимость готовой студии в Новой Боровой – 54,9 тысячи долларов (2161 доллар — за «квадрат»).