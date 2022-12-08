ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

08.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Вот уже почти год на примере разных районов мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в феврале самая дешевая (но с ремонтом!) студия стоила 51 тысячу долларов, в марте − 45 тысяч долларов, в мае − 55 тысяч долларов, в сентябре − 49,9 тысяч, а в ноябре – 53 тысячи. А что происходит со стоимостью квартир в этом популярном районе в декабре?

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая − это студия на улице Братьев Райт, 5.

Площадь этой квартиры − всего 25 квадратных метров. Она находится на последнем этаже восьмиэтажного панельного дома.

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В объявлении сообщается, что квартира расположена в квартале «Парк» − самом стильном и зеленом квартале Новой Боровой. Жилье полностью готово к проживанию – здесь уже есть ремонт, кухня и техника Indesit (варочная панель, духовой шкаф, холодильник и стиральная машинка).

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Зонирование единственной комнаты удачно организовано с помощью стеллажа и барной стойки. В прихожей установлен вместительный шкаф купе. На стенах – обои под покраску, на полу – ламинат.

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Судя по фотографиям, в квартире есть полностью оборудованная встроенная кухня. В жилой части имеется диван и двухэтажная кровать. В санузле можно заметить душевую кабину и стиральную машинку. Кстати, дверь в санузел с алюминиевой кромкой, скрытыми петлями и магнитной фурнитурой.

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

Отдельного внимания заслуживает лоджия – она полностью застеклена (окна − в пол) и имеет вид на ухоженный двор. В квартале − бесплатный Wi-Fi во дворах, множество зелени, площадки для детей разных возрастов, уличные тренажеры, Workout зоны.

С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой

В квартиру можно заселиться сразу после покупки, или же быстро сдать в аренду.

Стоимость готовой  студии в Новой Боровой – 54,9 тысячи долларов (2161 доллар — за «квадрат»).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот уже почти год на примере разных районов мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в феврале самая дешевая (но с ремонтом!)...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Брали метр по 700 долларов, а почем продают? Посмотрели, как выглядят новостройки "под ампир" на Тракторном
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.12.2022
Mir24.TV Belarus
08.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика