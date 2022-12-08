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С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
08.12.2022 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вот уже почти год на примере разных районов мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в
В этот раз самое недорогое предложение в квартале Новая Боровая − это
В квартиру можно заселиться сразу после покупки, или же быстро сдать в аренду.
Стоимость готовой
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С двухэтажной кроватью и душевой кабиной. Как сейчас выглядит самая дешевая квартира в Новой Боровой
Вот уже почти год на примере разных районов мы следим, как меняется стоимость квартир в Минске. К примеру, в Новой Боровой в феврале самая дешевая (но с ремонтом!)...
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