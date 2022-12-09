«Наши отцы жилы рвали, а теперь нас просто снесут?». Жители приговоренных домов на Орловке встретились с чиновниками

Надо отметить, что выступление почти каждого спикера прерывалось эмоциональными репликами из зала. Люди требовали объявить мораторий на снос частного сектора до 2050 года и вообще не тратить время на какие-либо проекты и обсуждения.

− Вы делали опрос, люди хотят вообще отсюда переезжать? Никакого опроса и информирования об обсуждении не было! Посмотрите на наш зал, тут же много пожилых людей, они же не должны каждый день смотреть ваши сайты.

Новая дорога свяжет «Северный берег» с центром города

− План разделен на два планировочных образования, − говорит Главный архитектор проектов УП «Минскградо» Ирина Обухович, − В границах первого планировочного образования намечена прокладка новой городской магистрали. Новая трассировка будет формироваться от Долгиновского тракта, от улицы Пригородной до Щедрина и выйдет на Старовиленский тракт.

− А куда пойдет транспорт по новой дороге? Опять на Орловку, в центр?

− По новой дороге транспорт пойдет из строящегося жилого района «Северный берег» в город. Улица Орловская будет расширяться. В ближайшие годы будет трансформироваться участок от Орловской до Щедрина, и в рамках реализации этого проекта будет расширяться сама улица. Тут будет строиться большая многоуровневая развязка. К тому же, по Орловской в перспективе пройдет четвертая линия метрополитена.