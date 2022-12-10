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Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

10.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В представлении современного горожанина о хорошей даче давно нет таких понятий как «удобства во дворе» и "вода из колодца". Отдых за городом должен быть комфортным — с горячей водой в кранах и теплым туалетом. Поэтому сегодня в нашей подборке дачные дома со всеми удобствами — с отоплением, душевой и санузлом. Вот какие варианты мы нашли на Realt в радиусе 20-30 км от Минска и с ценой до 30 тысяч долларов.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

СТ «Факел», Молодечненское направление, 20 км от МКАД

Дом расположен в живописном месте с шикарными видами — холмистый рельеф, лес, озеро. К СТ удобные подъездные пути, добраться до Минска можно всего за 20 минут.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Этот вариант для тех, кто ищет абсолютно новую дачу — дом построен недавно, в 2021 году. Он имеет современный внешний вид — с плоской кровлей, панорамными окнами и лаконичным фасадом.

Дом компактный — 40 м2. В нем пространство делят гостиная, спальня и санузел с душевой кабиной.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Стены обшиты деревом, на полах ламинат, потолки натяжные. Санузел облицован плиткой.

К дому подведено электричество (380В), имеется собственная скважина, канализация местная. Отапливается дача электроконвекторами.

К обустройству участка со сложным рельефом подошли с умом — перепады высот нивелируют подпорные стены из габионов. Территория 7,1 сотки огорожена, есть парковочное место.

Стоимость этой дачи — 31 900 долларов.

 СТ «Ручьи», Гродненское направление, 20 км от МКАД

Товарищество расположено в лесном массиве недалеко от съезда со скоростной трассы М-6.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Здесь продается дом площадью 70,8 м2. Он деревянный, под шиферной крышей. В нем два жилых этажа и цокольный уровень с гаражом и санузлом.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

На первом этаже находятся просторная кухня, санузел и две комнаты.

На втором (мансардном) этаже еще три комнаты, коридор с подсобным помещением и просторная лоджия.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

В доме печное отопление плюс камин. Продается с мебелью, бытовой техникой (все, что видите на фотографиях). Водопровод и канализация есть.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Участок 6,4 сотки, ухожен, огорожен со всех сторон. На нем имеются качели, бассейн, уличный туалет, просторная беседка, много плодовых деревьев и кустарников, теплица.

Стоимость этой дачи — 29 700 долларов.

СТ «Отдых», Молодечненское направление, 12 км от МКАД

Дача находится в лесном массиве в 5 километрах от Заславского водохранилища. К товариществу примыкает санаторий «Зеленый бор», где можно воспользоваться тренажерным залом, бассейном, бильярдом, настольным теннисом, сауной.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Общая площадь дома - 53 м2. Он одноэтажный, со свежим ремонтом: на крыше теперь металлопрофиль, стены утеплены, фасад обшит сайдингом, установлены новые окна в ПВХ-профиле и металлическая входная дверь. Внутри стены обшиты вагонкой, на полах ламинат, потолки натяжные. Оборудована терраса с отдельным выходом из гостиной.


Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Дом после ремонта стал более комфортным — появился санузел с душевой кабиной, умывальником и унитазом. Горячая вода подается из бойлера. Канализация – местная (1 колодец, 3 кольца).


Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Отапливается дача электроконвекторами. Но товарищество газифицировано, можно перейти и на газ.

Участок 5,3 сотки, благоустроен, огорожен по периметру (металлопрофиль).

За этот вариант просят 29 900 долларов.

 СТ «Перелесок», Мядельское направление, 22 км от МКАД

Дачный поселок газифицирован, с центральным водопроводом от общей скважины в СТ. Вокруг леса, рельеф местности холмистый, много родников. Поездка из Минска занимает всего 25 минут, асфальт до поселка.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Дача стоит на основательном фундаменте, по периметру сделаны ливневки.

Первый этаж, он же цокольный, — из кирпича с дополнительным утеплением. Здесь находятся кухня, баня, гараж, санузел, погреб.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Второй и третий этажи — сруб из ели с утеплением и фасадом из вагонки.

На втором - три жилые комнаты, на третьем (мансардном) — бильярдная с полами из вьетнамского бамбука.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Дом отапливается твердотопливным котлом, в системе залит антифриз. Имеется еще и русская печь. Можно и на газ перейти, но за отдельную плату - цена подвода газа к стене дома стоит 5 000 рублей. Воду в доме подогревают два бойлера. Канализация местная (4 кольца).

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

По периметру дома стоят видеокамеры, дорожки во дворе - с ночной подсветкой.

Размер участка — 7,1 сотки. На нем имеются летняя душ-кабина с подогревом воды, небольшой пруд с рыбками, беседка, дровница, теплица, хозпостройка для садового инвентаря и техники.

Стоимость29 999 долларов.

Миговка, Молодечненское направление, 29 км от МКАД

Это не СТ, а скорее хутор в составе небольшой деревни на небольшом удалении от трассы на Молодечно. Рядом хорошие грибные леса, ближайшее озеро - в 2 километрах. Этот вариант можно использовать как загородный дом для постоянного проживания или как дачу с минимальным количеством соседей и большим участком.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Снаружи здание представляет собой компактный дом на 60,7 м2. Он деревянный, обложен кирпичом, под крышей из металлочерепицы.

В 2016 году проводился капремонт, поэтому внутри дом выглядит более современным: стены обшиты гипсокартоном, поклеены обои под покраску, санузел облицован плиткой.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

В доме заменили проводку, пробурили скважину, на кухне и в санузле сделали теплый пол.

Отапливается дом электроконвекторами и новой печью с лежанкой. Горячая вода - из бойлера, канализация - септик.

Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты
Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

 
Теги: Минск
 
 
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В представлении современного горожанина о хорошей даче давно нет таких понятий как «удобства во дворе» и "вода из колодца". Отдых за городом должен быть...
 
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