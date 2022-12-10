Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

Этот вариант для тех, кто ищет абсолютно новую дачу — дом построен недавно, в 2021 году. Он имеет современный внешний вид — с плоской кровлей, панорамными окнами и лаконичным фасадом.

Дом компактный — 40 м2. В нем пространство делят гостиная, спальня и санузел с душевой кабиной.