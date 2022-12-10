Ищем хорошую дачу с отоплением и теплым санузлом до 30 тысяч долларов в 20 км от Минска. Вот варианты

В представлении современного горожанина о хорошей даче давно нет таких понятий как «удобства во дворе» и "вода из колодца". Отдых за городом должен быть комфортным — с горячей водой в кранах и теплым туалетом. Поэтому сегодня в нашей подборке дачные дома со всеми удобствами — с отоплением, душевой и санузлом. Вот какие варианты мы нашли на Realt в радиусе 20-30 км от Минска и с ценой до 30 тысяч долларов.
СТ «Факел», Молодечненское направление, 20 км от МКАД
Дом расположен в живописном месте с шикарными видами — холмистый рельеф, лес, озеро. К СТ удобные подъездные пути, добраться до Минска можно всего за 20 минут.
Этот вариант для тех, кто ищет абсолютно новую дачу — дом построен недавно, в 2021 году. Он имеет современный внешний вид — с плоской кровлей, панорамными окнами и лаконичным фасадом.
Дом компактный — 40 м2. В нем пространство делят гостиная, спальня и санузел с душевой кабиной.
Стены обшиты деревом, на полах ламинат, потолки натяжные. Санузел облицован плиткой.
К дому подведено электричество (380В), имеется собственная скважина, канализация местная. Отапливается дача электроконвекторами.
К обустройству участка со сложным рельефом подошли с умом — перепады высот нивелируют подпорные стены из габионов. Территория 7,1 сотки огорожена, есть парковочное место.
СТ «Отдых», Молодечненское направление, 12 км от МКАД
Дача находится в лесном массиве в 5 километрах от Заславского водохранилища. К товариществу примыкает санаторий «Зеленый бор», где можно воспользоваться тренажерным залом, бассейном, бильярдом, настольным теннисом, сауной.
Общая площадь дома - 53 м2. Он одноэтажный, со свежим ремонтом: на крыше теперь металлопрофиль, стены утеплены, фасад обшит сайдингом, установлены новые окна в ПВХ-профиле и металлическая входная дверь. Внутри стены обшиты вагонкой, на полах ламинат, потолки натяжные. Оборудована терраса с отдельным выходом из гостиной.
Дом после ремонта стал более комфортным — появился санузел с душевой кабиной, умывальником и унитазом. Горячая вода подается из бойлера. Канализация – местная (1 колодец, 3 кольца).
Отапливается дача электроконвекторами. Но товарищество газифицировано, можно перейти и на газ.
Участок 5,3 сотки, благоустроен, огорожен по периметру (металлопрофиль).
СТ «Перелесок», Мядельское направление, 22 км от МКАД
Дачный поселок газифицирован, с центральным водопроводом от общей скважины в СТ. Вокруг леса, рельеф местности холмистый, много родников. Поездка из Минска занимает всего 25 минут, асфальт до поселка.
Дача стоит на основательном фундаменте, по периметру сделаны ливневки.
Первый этаж, он же цокольный, — из кирпича с дополнительным утеплением. Здесь находятся кухня, баня, гараж, санузел, погреб.
Второй и третий этажи — сруб из ели с утеплением и фасадом из вагонки.
На втором - три жилые комнаты, на третьем (мансардном) — бильярдная с полами из вьетнамского бамбука.
Дом отапливается твердотопливным котлом, в системе залит антифриз. Имеется еще и русская печь. Можно и на газ перейти, но за отдельную плату - цена подвода газа к стене дома стоит 5 000 рублей. Воду в доме подогревают два бойлера. Канализация местная (4 кольца).
По периметру дома стоят видеокамеры, дорожки во дворе - с ночной подсветкой.
Размер участка — 7,1 сотки. На нем имеются летняя душ-кабина с подогревом воды, небольшой пруд с рыбками, беседка, дровница, теплица, хозпостройка для садового инвентаря и техники.
Миговка, Молодечненское направление, 29 км от МКАД
Это не СТ, а скорее хутор в составе небольшой деревни на небольшом удалении от трассы на Молодечно. Рядом хорошие грибные леса, ближайшее озеро - в 2 километрах. Этот вариант можно использовать как загородный дом для постоянного проживания или как дачу с минимальным количеством соседей и большим участком.
Снаружи здание представляет собой компактный дом на 60,7 м2. Он деревянный, обложен кирпичом, под крышей из металлочерепицы.
В 2016 году проводился капремонт, поэтому внутри дом выглядит более современным: стены обшиты гипсокартоном, поклеены обои под покраску, санузел облицован плиткой.
В доме заменили проводку, пробурили скважину, на кухне и в санузле сделали теплый пол.
Отапливается дом электроконвекторами и новой печью с лежанкой. Горячая вода - из бойлера, канализация - септик.
Участок 21 сотка. Сосед только один. На территории имеется небольшая рабочая банька, кирпичный гараж с погребом.
А еще сад, металлическая теплица, сарай. Двор возле дома засеян газонной травой.