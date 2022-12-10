Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

Структура спроса по количеству комнат в ноябре в сравнении с октябрем не изменилась. По-прежнему практически половина всех сделок приходится на 1-комнатные квартиры, треть — на «двушки». И только 19% - на 3-комнатные квартиры.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 8% случаев (-1% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Центральный и Октябрьский районы, реже — Московский, Ленинский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за ноябрь 2022 года составила 1306 $/м2, что на 0.4% больше, чем в октябре.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (+1% за месяц) — $ 50000;

2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (+0.4%) — $ 56700;

3-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1%) — $ 74000;

4-комнатные квартиры: 1096 $/м2 (-4%) — $ 78200.