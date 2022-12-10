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Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

10.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В ноябре 2022 года в Минске было совершено 1457 сделок купли-продажи квартир. Больше в этом месяце было только в 2017 году. Цена же квадратного метра в ноябре выросла на 0.4%. Что еще происходило на рынке квартир Минска в конце осени и что происходит сейчас - в аналитике Realt.

Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

Активность на рынке квартир продолжает снижаться 3 месяц подряд. По предварительным данным в ноябре в Минске заключили 1457 сделок, что на 2.6% меньше, чем в прошлом месяце. Тем не менее, текущий уровень спроса продолжает оставаться достаточно высоким для конца осени, уступая лишь удачному ноябрю 2017 года. Почему на рынке наблюдается такая активность и чего ждать от наступившей зимы, недавно рассказывали эксперты.

Число объявлений в базе Realt, напротив, показывает положительную динамику. За месяц количество объявлений о продаже квартир в Минске увеличилось на 7.5%.

Такой значительный рост количества предложений о продаже квартир связан с тем, что в течение ноября некоторые столичные агентства активно добавили значительное число объявлений о продаже квартир в отдельных проектах новостроек преимущественно в Октябрьском, Центральном и Московском районах.

Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

Структура спроса по количеству комнат в ноябре в сравнении с октябрем не изменилась. По-прежнему практически половина всех сделок приходится на 1-комнатные квартиры, треть — на «двушки». И только 19% - на 3-комнатные квартиры.

В новых готовых домах квартиры в отчетном месяце покупали заметно реже — лишь в 8% случаев (-1% к предыдущему месяцу). Обычно их доля в рамках месяца составляет 12−13%.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Центральный и Октябрьский районы, реже — Московский, Ленинский и Партизанский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в современных каркасных домах: их доля снизилась на 4 п.п. В то же время чаще выбирали старые панельные дома и сталинки.

Цены

Средняя цена проданных в Минске квартир за ноябрь 2022 года составила 1306 $/м2, что на 0.4% больше, чем в октябре.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1409 $/м2 (+1% за месяц) — $ 50000;

2-комнатные квартиры: 1248 $/м2 (+0.4%) — $ 56700;

3-комнатные квартиры: 1167 $/м2 (+1%) — $ 74000;

4-комнатные квартиры: 1096 $/м2 (-4%) — $ 78200.


Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

При этом средняя цена квартир предложения за ноябрь 2022 года показала отрицательную динамику. По сравнению с предыдущим месяцем она снизилась на 1.4% и составила 1149 $/м2. Однако снижение цен наблюдалось только в более дорогих вариантах, цены бюджетных квартир за месяц, в свою очередь, немного увеличились.

Снижение средней цены квартир в объявлениях связано с тем, что в первой половине ноября ряд столичных агентств снижали цены в своих объявлениях о продаже квартир в новостройках преимущественно в Октябрьском и Московском районах.


Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

Эта цена предложения сильно подвержена влиянию объявлений о продаже квартир в отдельных новостройках (не всего первичного рынка). Мы произвели расчеты, согласно которым без учета новостроек средняя цена предложения квадратного метра в ноябре 2022 года составляла 1334 $ (-0.1% за месяц). В зависимости от числа комнат ситуация была следующей:

1-комнатные квартиры — 1437 $/м2 (+0.6% за месяц),

2-комнатные квартиры — 1376 $/м2 (+0.5%),

3-комнатные квартиры — 1268 $/м2 (-1%),

4-комнатные квартиры — 1185 $/м2 (+0.3%).

Следующий уровень цен установился по итогам месяца в микрорайонах столицы:


Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

В большинстве ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились не более, чем на 3.5%.


Жилье в новых домах покупают все реже. Что происходит на рынке квартир Минска (аналитика Realt)

 
Теги: Минск
 
 
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В ноябре 2022 года в Минске было совершено 1457 сделок купли-продажи квартир. Больше в этом месяце было только в 2017 году. Цена же квадратного метра в ноябре выросла на...
 
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