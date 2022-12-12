Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Мы поднимаемся на 6-й этаж в 222-метровый пентхаус. Именно здесь руководитель группы компаний "А 100 Девелопмент" Светлана Шевлик сообщает собравшимся радостную новость - с 19 декабря жителям первых домов начинают вручать ключи от квартир. Кстати, из шести пентхаусов свободным остался всего один. Да, и на него уже есть покупатели.

− Квартал «Депо» − это новый опыт для всех, кто вовлечен в этот проект. Мы понимали, что нельзя просто прийти в центр города и сделать тут что-то обычное. Для нас было важно не скатиться в какую-то пошлость или копирование, не оставить шрамы на теле города. Мы понимали, что для нас это − возможность в очередной раз приподнять планку и для себя, и для рынка.

Светлана добавляет, что для застройщика было важно не забывать историю места.

− В разное время тут был американский клуб, потом – трамвайное депо, потом – троллейбусное. Наша задача – сохранить энергетику этого места.