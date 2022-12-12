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Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

12.12.2022 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Проект этого жилого комплекса возле площади Победы начал удивлять прямо со старта. Сначала – классной архитектурой, потом – необычной для Минска ценой (около 3500 долларов за «квадрат»). Прошлой зимой завистники шептали «не достроят», а они взяли и сделали. Сегодня компания «А-100 Девелопмент» пригласила журналистов оценить первый готовый дом в новом квартале «Депо». Показываем, какими получились квартиры с самым дорогим в Минске метром.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

«Для нас это − возможность в очередной раз поднять планку и для себя, и для рынка»

О том, как движется стройка квартала в районе площади Победы, мы рассказывали в апреле и июне. Теперь настало время посмотреть на первый готовый дом.

Напомним, что участок в центре Минска, где раньше было троллейбусное депо, компания «А-100 Девелопмент» приобрела в 2017 году с аукциона. За землю застройщик заплатил около 8,8 миллиона долларов. Почти столько же компания потратила на снос старых построек и демонтаж инженерных сетей. В 2019 году застройщик представил проект жилого комплекса, который разработал известный российский архитектор Сергей Скуратов, а уже через год на месте бывшего депо закипела стройка.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Попасть в новостройку уже не просто. Вокруг забор и строгая пропускная система. К примеру, в свой подъезд жители будут попадать по Face ID, умный гаджет будет распознавать их лица. В самом подъезде двери «no touch»: дергать ручку не обязательно, умная дверь сама распахнет двери перед жильцами.

Первые три дома ЖК «Депо» имеют по 6 этажей и расположены со стороны улицы Киселева. Отличаются здания внутренним наполнением: в одном будет черновая отделка, в другом − white box, в третьем − white box plus.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Сейчас полностью готов дом под адресу: улица Киселева, 6В. Вокруг дома уже есть дорожки – правда, вчерашний снегопад и ледяной дождь скрыли все благоустройство, но поверьте – оно там есть.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Проходим в подъезд. Нас встречает лаунж-зона, а также − колясочная, «лапомойка» и гостевые санузлы. 

Тут же на стене - картина белорусской художницы Татьяны Радивилко. Произведение из серии под названием "Возвращение" писалось специально для этого дома. В других домах также появятся картины этого автора. 

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Мы поднимаемся на 6-й этаж в 222-метровый пентхаус. Именно здесь руководитель группы компаний "А 100 Девелопмент" Светлана Шевлик сообщает собравшимся радостную новость - с 19 декабря жителям первых домов начинают вручать ключи от квартир. Кстати, из шести пентхаусов свободным остался всего один. Да, и на него уже есть покупатели.

− Квартал «Депо» − это новый опыт для всех, кто вовлечен в этот проект. Мы понимали, что нельзя просто прийти в центр города и сделать тут что-то обычное. Для нас было важно не скатиться в какую-то пошлость или копирование, не оставить шрамы на теле города. Мы понимали, что для нас это − возможность в очередной раз приподнять планку и для себя, и для рынка.

Светлана добавляет, что для застройщика было важно не забывать историю места.

− В разное время тут был американский клуб, потом – трамвайное депо, потом – троллейбусное. Наша задача – сохранить энергетику этого места.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Во всех квартирах первого дома сделана отделка White Box. Что это означает? То, что все грязные и шумные работы уже позади. Будущим хозяевам останется выбрать цвет стен, сделать пол и потолок. Все перегородки, выключатели, розетки, отопление, выводы под кондиционеры − уже на месте. В Беларуси, так, кстати, никто не делает.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»
Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»
Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Первые три дома комплекса − полностью монолитные. Стены здесь отливались из бетона. Фасад зданий − немецкий клинкерный кирпич. Этот материал интересен тем, что, благодаря технологии изготовления, невозможно найти два одинаковых кирпичика. Каждый из них чуть отличается по цвету или по узору. Все окна в домах тоже из Германии − с алюминиевым профилем Schuco. Есть в Depo и скругленные, радиусные окна, что тоже редкость для Беларуси.

В каждом доме запроектировано по 21-й квартире. Высота потолков тут − более трех метров. Количество гардеробных и ванных в каждой квартире равно количеству спален.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»
Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

«Только ленивый не сказал нам, что мы начали проект в не самое удачное время»

Кстати, свободные квартиры в строящихся домах еще есть.

– На данный момент в первых трех домах реализовано более 65% квартир. Часть квартир мы оставляем, будем продавать их в полностью готовом виде. Пентхаусы почти все проданы, остальные планировки еще есть в наличии.

Говоря о высокой стоимости квадратного метра, Светлана Шевлик отметила:

– Мы часто слышим, что стоимость жилья в «Депо» обусловлена только локацией. На самом деле, помимо места и стильной архитектуры, мы насытили стоимость каждого квадратного метра таким объемом решений, аналогов которому в Беларуси нет.

Среди «фишек» первых домов в центре города − лифты Shindler, автоматический мониторинг отопления, воды и утечек, «умный дом», продуманное благоустройство, премиальный сервис.

− Только ленивый не сказал нам, что мы начали проект в не самое удачное время. Скажу, что мы работаем на рынке уже 27 лет, и кризисов на нашем веку было уже много. Идеального времени не будет никогда, кризисы пройдут, а «Депо» останется.

Также почти готовы к сдаче два соседних дома. Что касается будущих перспектив, то сейчас начато строительство трехподъездного жилого дома на месте галереи Ў, а в следующем году стартует и пятый жилой дом.

Площадь жилья в первых домах стартует от 88 «квадратов». В четвертом доме можно будет найти квартиру метражом поменьше — там площади начинаются от 61 квадратного метра.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

В подъезде наше внимание обращают на скамейку в холле. Оказывается, деревянные балки для ее изготовления – исторические. Они были найдены при разборе зданий старого депо, очищены и отправлены в новую жизнь.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Еще одно интересное здание, которое будет восстановлено почти в своем первоначальном виде – это кирпичное здание мойки 1929 года. При демонтаже этой постройки сохранилось более 20 тысяч старых кирпичей, которые будут использованы в одном из интерьеров общественных пространств. В восстановленном здании мойки заработает ресторан и художественная галерея. 

Также застройщик использует в дизайне найденные рельсы, балки и даже валуны. Они интегрируются в пешеходные дорожки, уличную мебель и ландшафтный дизайн.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

 

После официальной части мы спускаемся на лифте в подземный паркинг. 

Про него вообще стоит сказать отдельно. Паркинг расположится под всем комплексом. Пока сдана только часть, которая будет под жилыми домами, но и она впечатляет. Во-первых, тут высоченные потолки. В некоторых местах они доходят до 6 метров. Во-вторых, тут есть места для электромобилей. В-третьих, тут просто красиво.

За каждой квартирой закрепят одно парковочное место, дополнительные места можно докупить. Всего тут предусмотрено более 800 машиномест и специальные зоны для хранения велосипедов.

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»
Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

Весь жилой комплекс «Депо» будет состоять из 21 дома и 557 квартир. Почти половину пространства нового квартала займет зеленая зона и пешеходная улица. На остальной площади появятся жилые дома с многочисленными общественными пространствами.

Украшением квартала станет пешеходная улица с искусственным прудом, бутиками и ресторанами. При этом если на променад смогут попасть все желающие, то территория жилых домов будет закрытой и свободной от автомобилей. Дворы комплекса оборудуют детскими игровыми площадками, зонами для отдыха и занятий спортом.

Администрировать квартал и следить за его чистотой будет компания «А-100 Комфорт».

Вход по Face ID и паркинг с 6-метровыми потолками. Показываем, как выглядит первый дом в квартале «Депо»

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Проект этого жилого комплекса возле площади Победы начал удивлять прямо со старта. Сначала – классной архитектурой, потом – необычной для Минска ценой (около 3500...
 
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