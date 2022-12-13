«Я помню, как рядом с проспектом коровы паслись». Как поживает минская «Рублевка» и сколько тут стоит жилье

Рядом с одним из домов на Тепличной встречаем мужчину, который расчищает площадку от снега.

− Я тут родился и живу вот уже 36 лет. Здесь всегда был поселок. После войны тут открылся парниково-тепличный комбинат, вот он своим работникам и стал выделять участки. Отсюда и названия улиц – Парниковая, Тепличная. Я еще помню, как рядом с проспектом ничего было, пустыри одни, там, где сейчас библиотека, коровы паслись. А потом стали активно все застраивать, и теперь многоквартирные дома подобрались к нам вплотную. Вот этот (показывает на яркую пятиэтажку - см. фото) воткнули вообще между домов. Жители писали везде, ходили, были против, но ничего не помогло. Хаты старожилов уже почти все выкупили. Несколько раз приходили покупатели и к нам, но нас все устраивает. Мы не хотим никуда переезжать. Район тут прекрасный. Школа − на Филимонова, садики тоже там есть. При этом – рядом лес, тишина, спокойствие. Единственный момент – без машины тут сложно. Из больших магазинов пешком с сумками не находишься. Ездим или в «Корону», или в «Дану Молл».