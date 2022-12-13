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«Я помню, как рядом с проспектом коровы паслись». Как поживает минская «Рублевка» и сколько тут стоит жилье
13.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Квартал частных и малоэтажных домов в районе улиц Жасминовой, Парниковой и Филимонова (за Национальной библиотекой) давно имеет приставку «элитный». Здесь нет панелек, автомагистралей и дымящих труб заводов, а есть – ухоженные дворы, респектабельные соседи и туи с качелями. При этом до цивилизации от престижного жилья – рукой подать: совсем рядом станция метро «Восток» и торговый центр «Дана Молл». Недавно мы
Вообще, самые первые «крутые» коттеджи, вызывающие зависть у большинства тогдашних минчан, появились именно здесь. Минская «Рублевка» начала активно застраиваться в конце 90-х годов, когда строительной компании «Забудова» выделили тут землю под возведение домов. Уже позже напротив появилась Национальная библиотека, вокруг выросли элитные жилые комплексы и был построен «Маяк Минска».
Те самые дома от «Забудовы» сегодня легко опознать по типовым архитектурным решениям и материалам из 90-х. При этом тут нет какой-то вычурности, гигантомании, «замков» и других примет того времени. Застройка улиц Ваньковича и Жасминовой выглядит однородной, везде – дорожки и очень ухоженная территория. Сейчас все газоны, клумбы и кустарники, конечно, засыпаны снегом, но можно включить воображение и представить, как все это выглядит летом.
С начала 2000-х годов коттеджную застройку квартала стали потихоньку разбавлять многоквартирные дома. Здесь начали возводить жилые комплексы с огороженными территориями. Некоторые дома даже получили приставку «клубные». В малоэтажках застройщики делали ставку на просторные апартаменты (микростудий и однушек тут не было), закрытые от машин и посторонних глаз дворы, подземные парковки и великолепный вид из окна. В зависимости от расположения жильцы могут любоваться Слепянской водной системой или "алмазом знаний".
Рядом с одним из домов на Тепличной встречаем мужчину, который расчищает площадку от снега.
− Я тут родился и живу вот уже 36 лет. Здесь всегда был поселок. После войны тут открылся парниково-тепличный комбинат, вот он своим работникам и стал выделять участки. Отсюда и названия улиц – Парниковая, Тепличная. Я еще помню, как рядом с проспектом ничего было, пустыри одни, там, где сейчас библиотека, коровы паслись. А потом стали активно все застраивать, и теперь многоквартирные дома подобрались к нам вплотную. Вот этот (показывает на яркую пятиэтажку - см. фото) воткнули вообще между домов. Жители писали везде, ходили, были против, но ничего не помогло. Хаты старожилов уже почти все выкупили. Несколько раз приходили покупатели и к нам, но нас все устраивает. Мы не хотим никуда переезжать. Район тут прекрасный. Школа − на Филимонова, садики тоже там есть. При этом – рядом лес, тишина, спокойствие. Единственный момент – без машины тут сложно. Из больших магазинов пешком с сумками не находишься. Ездим или в «Корону», или в «Дану Молл».
Идем дальше и обгоняем маму с коляской.
− Слышали, что рядом с вами жилье будут строить? Как относитесь?
− Ну не очень. Пока правда, непонятно, что это будет и где. Но чтобы лес вырубали − не хочется. Мы только изучаем тут все. Нравится территория возле канала, экотропа и лесные дорожки. В теплое время года здесь много народу бывает, порой и мусор есть, а зимой – почти никого. Красота!
Почем тут продается жилье?
Квартир стоимостью ниже 100 тысяч долларов в этом районе вы не найдете.
Помимо малоэтажных, но все же − многоквартирных домов, в квартале имеется много блокированных таунхаусов. Строились они на месте снесенных частных домов, поэтому своей придомовой территории у них почти не осталось. Зато – отдельные входы, 2-3 этажа, парковки под окнами. К примеру, вот в этом трехэтажном доме продается несколько
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«Я помню, как рядом с проспектом коровы паслись». Как поживает минская «Рублевка» и сколько тут стоит жилье
Квартал частных и малоэтажных домов в районе улиц Жасминовой, Парниковой и Филимонова (за Национальной библиотекой) давно имеет приставку «элитный». Здесь нет...
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