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Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

14.12.2022 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В районе улицы Карастояновой уже несколько лет идет стройка десятиэтажного каркасного дома по индивидуальному проекту. Многоквартирную многоэтажку первоначально собирались сдать еще в январе этого года, потом – в сентябре, затем – сроки сместили на декабрь. Мы съездили на стройку рядом с парком Дружбы народов и проверили, подходит ли строительство многоэтажки к завершению. Спойлер – кажется, нет.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

Напомним, что объект под рабочим названием «Многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными объектами обслуживания в границах улиц Пригородной и Гая» возводится по заказу УКС Центрального района. Для того, чтобы поместить рядом с диспетчерской станцией «Карастояновой» новостройку, пришлось снести несколько частных домов. У дома, стоящего на пригорке, − индивидуальный проект. Здание имеет 10 этажей, 3 подъезда и 141 квартиру (60 однушек, 26 квартир-студий, 20 двушек и 35 трешек). С внешней стороны дом опирается на паркинг, из-за чего с некоторых ракурсов напоминает неприступную крепость.

Первоначально квартиры тут предлагали исключительно очередникам, в том числе и многодетным семьям, однако затем жилье в «доме-крепости» стало доступным для всех желающих.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

Отметим, что в последние месяцы стройплощадка будто бы затихла. Как результат – на днях дольщики получили письма от застройщика, в которых их  вновь уведомили о продлении сроков строительства. Причем конкретных дат пока не назвали.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов
Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

В данный момент дом выглядит почти готовым. Однако при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что с внутренней стороны многоэтажки нет балконных ограждений, кое-где не заделаны фасады, а рядом с домом отсутствует благоустройство.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов
Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

По мнению некоторых дольщиков, которые уже начинают бить тревогу, одна из причин задержки ввода дома в эксплуатацию – непроданные квартиры. Согласно информации с сайта УКСа Центрального района, в настоящее время хозяев продолжают искать более 20 однушек. Площади оставшихся квартир насчитывают от 39 до 45 квадратов. Претендовать на это жилье в районе улицы Карастояновой могут как нуждающиеся, так и все желающие.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоимость метра составляет 1995,14 рубля (для нормативной площади) и 2700 рублей за квадрат выше нормы. Стоимость парковочного места− 54,6 тысячи рублей.

Что касается всех желающих, то им с сентября квартиры предлагаются по стоимости 1390 долларов за квадрат: в эту цену, к слову, сразу входит и машино-место. Подлежащая оплате сумма рассчитывается  по официальному курсу белорусского рубля к доллару, установленному Национальным банком на 30 августа — это 2,55 рубля.

Кажется, «дом-крепость» на Карастояновой не успеют сдать в срок. Посмотрели на многоэтажку у парка Дружбы народов

Таким образом, стоимость 40-метровой однушки составит 55,6 тысячи долларов. Кстати, для физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, действует партнерская программа кредитования от одного их белорусских банков.

 
Теги: Минск
 
 
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В районе улицы Карастояновой уже несколько лет идет стройка десятиэтажного каркасного дома по индивидуальному проекту. Многоквартирную многоэтажку...
 
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