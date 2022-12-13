Разыгрываем входные двери! Расскажите о ремонте в новостройке и получите приз

Источник материала: realt.by

Вы купили квартиру в новостройке? Делали ремонт по своему проекту? Можете поделиться опытом и фотографиями? Участвуйте в нашем конкурсе - и выиграйте входную дверь с установкой от онлайн-гипермаркета 21vek.by . Крайний срок приема заявок - 15 декабря.

Онлайн-гипермаркет 21vek.by не только продает, но и устанавливает входные двери, сплит-системы и отопительные системы. Чтобы вы сами могли оценить скорость и качество работы мастеров, мы регулярно проводим розыгрыши. Например, летом семья из Бреста выиграла сплит-систему, а осенью отопительная система досталась семье из Ждановичей.

Чтобы поучаствовать в новом розыгрыше, вам нужно: рассказать о своем ремонте в новостройке

дополнить историю фотографиями

прислать заявку до 15 декабря. Узнать подробности и заполнить заявку можно здесь . Подробности можно уточнить, написав на почту m.tomashevskaya@realt.by . Ждем ваши истории!