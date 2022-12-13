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Разыгрываем входные двери! Расскажите о ремонте в новостройке и получите приз

13.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вы купили квартиру в новостройке? Делали ремонт по своему проекту? Можете поделиться опытом и фотографиями? Участвуйте в нашем конкурсе - и выиграйте входную дверь с установкой от онлайн-гипермаркета 21vek.by. Крайний срок приема заявок - 15 декабря.

Разыгрываем входные двери! Расскажите о ремонте в новостройке и получите приз

Онлайн-гипермаркет 21vek.by не только продает, но и устанавливает входные двери, сплит-системы и отопительные системы. Чтобы вы сами могли оценить скорость и качество работы мастеров, мы регулярно проводим розыгрыши. Например, летом семья из Бреста выиграла сплит-систему, а осенью отопительная система досталась семье из Ждановичей.

Чтобы поучаствовать в новом розыгрыше, вам нужно:

  • рассказать о своем ремонте в новостройке
  • дополнить историю фотографиями
  • прислать заявку до 15 декабря.

Узнать подробности и заполнить заявку можно здесь. Подробности можно уточнить, написав на почту m.tomashevskaya@realt.byЖдем ваши истории!

 
Теги: Брест
 
 
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Вы купили квартиру в новостройке? Делали ремонт по своему проекту? Можете поделиться опытом и фотографиями? Участвуйте в нашем конкурсе - и выиграйте входную дверь...
 
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