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Разыгрываем входные двери! Расскажите о ремонте в новостройке и получите приз
13.12.2022 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Вы купили квартиру в новостройке? Делали ремонт по своему проекту? Можете поделиться опытом и фотографиями? Участвуйте в нашем конкурсе - и выиграйте входную дверь с установкой от
Онлайн-гипермаркет 21vek.by не только продает, но и устанавливает входные двери, сплит-системы и отопительные системы. Чтобы вы сами могли оценить скорость и качество работы мастеров, мы регулярно проводим розыгрыши. Например, летом семья из Бреста
Чтобы поучаствовать в новом розыгрыше, вам нужно:
Узнать подробности и заполнить заявку можно
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Вы купили квартиру в новостройке? Делали ремонт по своему проекту? Можете поделиться опытом и фотографиями? Участвуйте в нашем конкурсе - и выиграйте входную дверь...
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