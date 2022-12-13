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Если у «тунеядца» две квартиры, то коммуналка подорожает только по месту регистрации? Отвечают специалисты
13.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Можно ли выкупить комнату у государства? За какую из двух квартир в собственности придется платить, если попал в списки тунеядцев, а прописан только в одной? Стоит ли требовать от застройщика компенсацию за просрочку сроков ввода дома в эксплуатацию? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику «
Выкуп комнаты
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить? Я являюсь собственником комнаты в двухкомнатной квартире. Вторая комната − не приватизирована и она освобождается. Могу ли я ее выкупить у государства? Заключить договор купли-продажи? Или на данный момент это невозможно сделать? Как я понимаю, мне могут ее предложить на условиях аренды, но я не смогу финансово потянуть аренду. Со мной там же зарегистрированы мои несовершеннолетние дети. Состою в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так же разъясните мне, пожалуйста, по ч.3 ст.109 ЖК РБ, если я состою в очереди нуждающихся, то не могу выкупить комнату, а если бы я не состояла в очереди, то можно оформить как куплю-продажу? Или в принципе такого понятия сейчас не существует касаемо неприватизированных комнат?
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
Оплата коммунальных платежей «тунеядцем»
У меня в собственности две приватизированные квартиры, в одной прописан я с семьей, а в другой − мои дальние родственники. Я попал в списки «тунеядцев». Вопрос: коммуналка подорожает в обоих квартирах, или только в той, где я прописан?
Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах»
Перенос срока сдачи многоквартирного дома
Здравствуйте, по договору застройщик должен был сдать дом в эксплуатацию 16 ноября. В УКСе нас кормили обещаниями, что дом сдадут последним числом ноября. Сейчас при вопросе сотруднику УКСа, что слышно по сдаче дома, в ответ только «Откуда я знаю, сейчас идет приемка дома, я же не на стройке, а в кабинете». Дополнительного договора о переносе срока сдачи дома не предлагали и не подписывали, извещения о сдаче дома так же не было. Подскажите, к кому мы можем обратиться, чтобы узнать судьбу дома, сроки хотя бы. И можем ли мы за перенос срока сдачи дома требовать неустойку?
Отвечает аттестованный риэлтер, юрист
Разнополые дети и очередь на жилье
Здравствуйте! Имеется двухкомнатная квартира 37 кв. м. В ней проживаю я с двумя разнополыми детьми. Муж проживает с нами, но прописан в другом доме. Имеем ли мы право стать на очередь для получения квартиры в связи с тем, что у нас две комнаты и разнополые дети? И если муж прописывается к нам, то мы не имеем права еще пять лет становиться на очередь?
Отвечает аттестованный риэлтер, юрист
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Если у «тунеядца» две квартиры, то коммуналка подорожает только по месту регистрации? Отвечают специалисты
Можно ли выкупить комнату у государства? За какую из двух квартир в собственности придется платить, если попал в списки тунеядцев, а прописан только в одной? Стоит...
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