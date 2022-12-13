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Если у «тунеядца» две квартиры, то коммуналка подорожает только по месту регистрации? Отвечают специалисты

13.12.2022 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Можно ли выкупить комнату у государства? За какую из двух квартир в собственности придется платить, если попал в списки тунеядцев, а прописан только в одной? Стоит ли требовать от застройщика компенсацию за просрочку сроков ввода дома в эксплуатацию? На эти и другие вопросы наших читателей отвечают эксперты в сфере недвижимости. Если вы также хотите получить компетентный ответ от профессионалов, то напишите нам в рубрику «Вопрос-ответ».

Если у «тунеядца» две квартиры, то коммуналка подорожает только по месту регистрации? Отвечают специалисты

Выкуп комнаты

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как поступить? Я являюсь собственником комнаты в двухкомнатной квартире. Вторая комната − не приватизирована и она освобождается. Могу ли я ее выкупить у государства? Заключить договор купли-продажи? Или на данный момент это невозможно сделать? Как я понимаю, мне могут ее предложить на условиях аренды, но я не смогу финансово потянуть аренду. Со мной там же зарегистрированы мои несовершеннолетние дети. Состою в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий. Так же разъясните мне, пожалуйста, по ч.3 ст.109 ЖК РБ, если я состою в очереди нуждающихся, то не могу выкупить комнату, а если бы я не состояла в очереди, то можно оформить как куплю-продажу? Или в принципе такого понятия сейчас не существует касаемо неприватизированных комнат?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

Добрый день. Выкуп комнаты у государства называется приватизацией. Приватизация в Республике Беларусь уже закончена. Все государственное жилье перешло в разряд арендного. Вы можете обратиться в исполнительный комитет по вопросу передачи вам доли квартиры в аренду. 

Оплата коммунальных платежей «тунеядцем»

У меня в собственности две приватизированные квартиры, в одной прописан я с семьей, а в другой − мои дальние родственники. Я попал в списки «тунеядцев». Вопрос: коммуналка подорожает в обоих квартирах, или только в той, где я прописан?

Отвечает заместитель директора ООО «Уласны дах» Людмила Лепарская:

Здравствуйте.  Коммунальные платежи начисляются на собственника. Соответственно оплата коммунальных платежей будет начисляться на вас на одну и на другую квартиру по повышенным тарифам. 

Перенос срока сдачи многоквартирного дома

Здравствуйте, по договору застройщик должен был сдать дом в эксплуатацию 16 ноября. В УКСе нас кормили обещаниями, что дом сдадут последним числом ноября. Сейчас при вопросе сотруднику УКСа, что слышно по сдаче дома, в ответ только «Откуда я знаю, сейчас идет приемка дома, я же не на стройке, а в кабинете». Дополнительного договора о переносе срока сдачи дома не предлагали и не подписывали, извещения о сдаче дома так же не было. Подскажите, к кому мы можем обратиться, чтобы узнать судьбу дома, сроки хотя бы. И можем ли мы за перенос срока сдачи дома требовать неустойку?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

Здравствуйте. Обращаться по данному вопросу необходимо в УКС не в устной, а в письменной форме. В случае неудовлетворительного ответа можете по данному вопросу обратиться в ваш местный исполнительный комитет, на крайний случай − в правоохранительные органы (КГК, прокуратура).

Что касается неустойки, то в соответствии с вашим договором должен быть установлен срок начала строительства многоквартирного жилого дома, срок исполнения застройщиком обязательств по договору строительства многоквартирного жилого дома и срок ввода в эксплуатацию.

В случае если строительство не может быть завершено, застройщик не позднее, чем за два месяца до истечения срока исполнения обязательств по договору должен направить дольщику соответствующее обоснование и предложение о внесении изменений в договор путем подписания дополнительного соглашения к договору.

Если вы данное соглашение не подписывали, то есть какие-либо дополнительные соглашения между вами и застройщиком не заключались, или застройщик попросту ничего не направлял, то при нарушении сроков исполнения обязательств по договору вы можете требовать уплату штрафных санкций.

Однако в любом случае данный вопрос придется решать в судебном порядке, и претендовать на выплату неустойки вы сможете, только если суд придет к выводу, что конкретных объективных, не зависящих от сторон причин у застройщика не было, и что нарушение срока ввода объекта строительства в эксплуатацию произошло по вине застройщика. А к какому выводу придет суд − вопрос открытый.

Также в данной ситуации возникает вопрос о целесообразности судебных тяжб с требованием выплаты пени, если сдача объекта затягивается всего на несколько месяцев.

Со сдачей в обещанный в договоре срок не укладываются почти все застройщики, доказать их вину не так уж и просто и время рассмотрения данного вопроса зачастую растягивается на многие месяцы. Да и выиграть в суде и получить денежные средства − не одно и то же.

Однако в любом случае целесообразность таких действий каждый для себя решает самостоятельно.

В любом случае, если сроки будут нарушены, то в данной ситуации рекомендую обратиться по данному вопросу за юридической помощью к адвокату, специализирующему на строительстве, для более детального изучения вашего вопроса и в случае необходимости представления ваших интересов в суде.

Разнополые дети и очередь на жилье

Здравствуйте! Имеется двухкомнатная квартира 37 кв. м. В ней проживаю я с двумя разнополыми детьми. Муж проживает с нами, но прописан в другом доме. Имеем ли мы право стать на очередь для получения квартиры в связи с тем, что у нас две комнаты и разнополые дети? И если муж прописывается к нам, то мы не имеем права еще пять лет становиться на очередь?

Отвечает аттестованный риэлтер, юрист Дмитрий Хмыль:

Здравствуйте. Основания, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий перечислены в статье 36 Жилищного кодекса Республики Беларусь от 28 августа 2012 г. № 428-З, и основание указанное вами к основаниям, при наличии которых граждане признаются нуждающимися в улучшении жилищных условий, не относится. Соответственно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий вы не сможете.

Что касается регистрации вашего мужа у вас, то исходя из описанной ситуации ваш муж, по всей видимости, имеет в пользовании в данном населенном пункте жилое помещение, в котором он обеспечен жилым помещением общей площадью пятнадцать квадратных метров и более (в городе Минске − десять квадратных метров и более) на одного человека. Соответственно при его регистрации у вас произойдет ухудшение жилищных условий.

При этом граждане, ухудшившие свои жилищные условия, действительно не принимаются на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение пяти лет со дня ухудшения их жилищных условий.

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Теги: Минск
 
 
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